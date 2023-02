Manuel del Rosal: «Del Congreso al prostíbulo – se veía venir»

“La política es el segundo oficio más viejo del mundo, pero cada día se parece más al primero” Ronald Reagan

Al igual que la mujer tiene una condición natural que es la curiosidad con la que puede ocasionar problemas para ella misma y para los demás (recordemos lo que Pandora lio abriendo la caja que Epimeteo, su marido, le regaló) y a la que no puede sustraerse, la izquierda, al menos la izquierda española lleva implícito en sus genes la condición natural de la corrupción y la del puterío prostibulario.

El último caso conocido, como recordaran, sucedió en Andalucía donde los funcionarios políticos del PSOE se gastaron más de 72.000 euros de dinero público destinado a la formación y empleo en recorrer lo que llamaron “La ruta de los prostíbulos”. Es un ejemplo paradigmático de la conjunción entre corrupción y putas, característico, por lo visto, de la condición de las izquierdas.

Un diputado socialista por Canarias, Juan Bernardo Fuentes, fiel a la condición que adorna a los políticos de izquierdas, inventó un recorrido similar al de los putiferios andaluces con la única diferencia de que empezaba en el Congreso y terminaba en un prostíbulo de lujo del Madrid capitalino. El paquete, exclusivo para empresarios, incluía vuelo hasta la península, visita guiada al Congreso, cena y, una vez bien cenados, ir a gastar testosterona en las marfileñas carnes de las meretrices de un prostíbulo. Tras lo cual volvían a Canarias. Todo por el módico precio de 3.500 euros. Lo que no sabían los ingenuos empresarios es que, todo ello era luego empleado por el señor Fuentes y sus compinches para extorsionarlos con mordidas.

No digo yo que la derecha política no participe también de ese combinado entre corrupción y sexo, pero de momento lo de la corrupción sí, pero sin el añadido de sexo en prostíbulos de lujo. Ya sabemos que la corrupción va unida indefectiblemente a la política desde que esta se inventó; sin embargo, en los últimos años del siglo XX y estos del XXI, la corrupción no es suficiente si no va adornada con el glamur de las sedas que envuelven las carnes prostibularias. Esa seda y esas carnes dan el toque justo para satisfacer los instintos corruptibles y los instintos lujuriosos de los políticos de cualquier ideología. Pero pasa que lo de Andalucía y lo de Canarias es de ideología de izquierdas.

No hay nada novedoso en esa mezcla de corrupción política y sexo del señor Fuentes, salvo que ha unido al Congreso y al prostíbulo, los ha hermanado; ha sacado a la luz por primera vez los tintes putanescos que a veces tiene el hemiciclo de los diputados que, y esto es de notoria claridad, a veces semeja más un putiferio que el lugar donde nuestros padres de la patria generan leyes para mejorar la vida de los ciudadanos.

MAROGA