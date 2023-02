Manuel del Rosal: «Nunca el humano necesitó tantas muletas para poder caminar»

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) dependiente de Naciones Unidas acaba de presentar su informe 2021: España es el país del mundo que más ansiolíticos consume. Como en otras muchas cosas España es la mejor en lo peor.

Antidepresivos, ansiolíticos, somníferos, analgésicos, tranquilizantes, alcohol, trufados todos con un toque de cocaína, heroína, anfetaminas, MDMA, cannabis etc.

El humano olvidó hace bastantes años que ha de vivir en armonía y equilibrio con el Universo y que cuando los rompe, se rompe él mismo.

El hombre ya no tiene tiempo para pararse a pensar, para reflexionar, para mirar dentro de sí mismo, para andar con el ritmo pausado del Universo, para no mirar el reloj; mucho menos para percibir la armonía y el equilibrio que mantiene vivo el Universo en general, la Tierra en particular y su vida misma. En la vorágine en que hemos convertido el vivir cotidiano, hemos perdido el control y nos estamos cargando todo incluidos a nosotros mismos. Y ciego y sordo el humano busca algo que le restaure aquel equilibrio, aquella armonía primigenia que nos permitía vivir al compás de los ritmos circadianos que la Naturaleza tiene establecidos desde siempre. Pero como el ritmo de la vida que ha inventado no se lo permite, busca sucedáneos en las drogas legales e ilegales y en los viajes sin sentido que le permiten durante breves instantes sentirse aliviados para luego volver al ritmo endiablado que le marcan sus apetencias, sus deseos, sus vicios, sus trabajos, sus ilusiones vacías y nunca satisfechas. El humano actual no puede quedarse quieto, no puede hacer un alto en el camino porque ese camino por él inventado es un camino de dirección única, sin albergues para la reflexión, la serenidad, la paz para amoldar su caminar a la armonía y el equilibrio que, desde siempre, nos está indicando la Naturaleza.

Somníferos para conciliar el sueño, ansiolíticos para controlar la ansiedad, antidepresivos para elevar nuestra autoestima, analgésicos para luchar contra un dolor que, si le dejas en paz, en muchas ocasiones se va él solo; tranquilizantes para sujetar un sistema nervioso hecho polvo, alcohol como condición sine qua non para poder divertirse y si nada de esto funciona, la droga pura y dura; esa sustancia que te hace creer que te elevas por encima de las miserias cuando lo que hace es hundirte en la miseria física y moral. Estas son las muletas que el humano del siglo XXI necesita para poder caminar por los caminos del mundo actual; sin ellas el hombre no puede superar el día a día, ese día a día que nuestros padres y abuelos superaban con su trabajo, su amor a los seres queridos, su respeto a la armonía y el equilibrio del Universo, armonía y equilibrio que se veía reflejado en sí mismo tanto en lo físico como en lo espiritual. No necesitaban nuestros padres y abuelos las muletas de las drogas legales o ilegales, les bastaba con sus endorfinas, su fe y su aceptación del devenir.

El humano actual camina a un ritmo que más bien parece una arritmia. Los ritmos del sueño, de la alimentación; la actividad de todos los ejes hormonales, la regulación celular y la actividad cerebral siguen unos ritmos que han sido impuestos por esta vida desordenada que, no solo no sigue los ritmos naturales, los ritmos circadianos; los rompe. Los médicos, en los albores de la medicina comparaban el cuerpo humano con el Universo a la hora de establecer la causa de las enfermedades, para ellos la enfermedad era un desequilibrio, una disarmonía en el funcionamiento del organismo del paciente que, tal como una sinfonía, se ve afectado por una disonancia, aunque sea en una sola nota.

Hemos alcanzado los más altos estándares tecnológicos y científicos que, según se dice, han mejorado nuestras vidas y nos han hecho más felices, pero ¿realmente es así? ¿Somos más felices que nuestros abuelos porque enfriamos en un frigorífico, nos calentamos fácilmente, devoramos kilómetros, nos comunicamos de inmediato a través de los móviles, navegamos por Internet o compramos desde casa entre otras cosas? Pero incluso si admitimos que es así, creo que ha sido un mal negocio, porque para obtenerlo hemos pagado el altísimo precio de la ruptura de nuestro equilibrio emocional y físico.

Tiremos las muletas que necesitamos para vivir esta vida que nos hemos impuesto. No son necesarias si procuremos llevar en armonía y en equilibrio nuestras vidas acompasándolas al ritmo de la Naturaleza para que no chirríen las notas que forman la sinfonía de nuestra existencia.

MAROGA