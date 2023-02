José Manuel García Albarrán: «El Barça, la política y el deporte»

Las novedades que nos depara día a día el mundo de la política y en particular este Gobierno cuya ‘enfermedad mental’ va ‘in crescendo’ y evolucionando desde la ‘Megalomanía con delirios de grandeza’ de Sánchez, hasta un grado más o menos grave de ‘esquizofrenia’ de sus ministros y ministras y de sus socios y socias que se caracteriza principalmente por los ‘Delirios’:

‘Delirios de persecución’, que les ha llevado a rememorar y hacer continua referencia a la época franquista.

‘Delirios de referencia’ creyendo que los libros hablaran de ellos en un futuro no muy lejano.

‘Delirios de robo’, más propios del independentismo catalán con su falsa y manida frase de -Espanya ens roba-

Y sobre todo ‘las Alucinaciones’ de todo tipo, que les han llevado a promulgar urgentemente leyes como la ‘ley de la memoria democrática’, la ‘ley de garantía de la libertad sexual’ o ley del ‘solo sí es sí’, la ‘ley trans’ o la ‘ley del bienestar animal’, cuyos contenidos mezclados podrían formar parte de un ‘Tratado de Psiquiatría Política’. Observen que no he empleado letras mayúsculas en ninguna frase referida a estas leyes porque por su contenido, no merecen dicha distinción.

Es difícil imaginar que pueda volver a gobernar en España un conglomerado de políticos tan sectarios, vengativos, ineptos y traidores a su País como los que forman ésta ‘coalición’ social-comunista regida por la ‘coacción’ tanto de sus socios como de los independentistas catalanes y vascos, sin cuyo apoyo Sánchez habría tenido que abandonar la Moncloa ya hace tiempo.

Y por si este ‘descalabro político’ fuese poco, nos encontramos estos últimos días con un ¡Bombazo! a nivel deportivo y más concretamente en el mundo del fútbol a cargo del Barça.

Como practicante de este deporte durante mi niñez, adolescencia y juventud, como aficionado y actualmente como espectador, siento tristeza, bochorno y rabia por la noticia de este flagrante fraude perpetrado por el FC Barcelona a sus socios, a los aficionados y a los jugadores de los equipos perjudicados.

Con qué confianza van a decir a partir de ahora que “Son mes que un club”.

Resulta que se destapa ahora, aunque al parecer se conocía desde hace meses por parte de Hacienda, un comportamiento fraudulento del FC Barcelona que pagó a la empresa Dasnil 95 S.L. cuyo dueño era el ex árbitro catalán y Vicepresidente del Comité Técnico Arbitral español Enríquez Negreira- la nada despreciable cantidad de 1,7 millones de euros en las temporadas 2016-2018 (¡más de 550.000 € por temporada!)

Pero si esto es grave, mucho más lo es el descubrimiento posterior… ‘El Barça le pagó a Enríquez Negreira más de 7 millones de euros’ desde 2001, hasta el 2018, fecha en que abandona el cargo de Vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y deja de ser influyente por lo que dejan de pagarle, momento en el que este individuo ‘se enfada’ y manda un Burofax al Club “amenazando con revelar las ‘irregularidades arbitrales’ de las que ‘se habría beneficiado el FC Barcelona’ durante todos estos años”.

Todo ello sin ningún tipo de contrato, dado el carácter fraudulento y reprobable de estos ‘sobornos’.

Pero como en este Gobierno no existen trabas para encubrir lo que les interesa… “A grandes males grandes soluciones”, el ministro Miquel Octavi Iceta i Llorens -catalán de pura cepa del PSC- entre palmas, bailes y otras ‘actividades lúdicas’ propias de su entorno, en virtud de su cargo, Ministro de Cultura y Deportes, y en connivencia con ERC, deciden en el mes de diciembre redactar una nueva ‘Ley del Deporte’ pero ‘sin cambiar los ‘plazos de prescripción de las infracciones’ establecidos en la antigua Ley del Deporte (1990) plazos exiguos y criticables cuando un club haya cometido una “infracción muy grave” como es el caso, manteniéndolos en “Infracciones muy graves tres años”, “las graves dos años” y las “leves seis meses” con lo que la infracción muy grave cometida por el FC Barcelona habría prescrito ya en el 2021.

Y el resto de los Clubs de Fútbol

“A chuparse el dedo” ¿No?

Conviene recordar aquí el artículo 104.1. de la Ley del Deporte “Las actuaciones dirigidas a predeterminar, mediante precio, intimidación o simples acuerdos, el resultado de una prueba o competición, afecte o no al resultado, y, en general, las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva” se consideran ‘Infracciones muy graves’

Y por tanto la sanción que debería sufrir está tipificada en el Articulo 108.1 y sería la “Pérdida o descenso de categoría o división”

¿Díganme si se le podría aplicar este artículo al FC Barcelona?

¡Pero esto no va a ocurrir!

No obstante creo que la gravedad de este pago reiterado en concepto de ‘asesoramiento’, según dicen los directivos (5 presidentes en los 17 años, desde Núñez a Bartomeu) se debe dirimir o juzgar no solo por la Ley del Deporte sino además por el Código Ético profesional o por la Justicia Ordinaria.

¡De la respuesta legal a este caso dependerá el futuro y la credibilidad del fútbol como deporte!

No deja de ser extraño, y si me apuran vergonzoso, el silencio de la prensa deportiva catalana e incluso de una afición que permanece callada ante semejante ‘tongo’ de su equipo y ‘la huida hacia adelante’ de su Presidente -Laporta- echándole la culpa al ‘enemigo invisible’.

Desde el punto de vista deportivo se puede constatar que del 2001 al 2018 (años del pago a Negreira) el Barcelona ganó 10 Ligas, 8 Copas del Rey y 14 Supercopas de España y llama la atención que entre 2016 y 2018 sumó un total de -78 jornadas de Liga sin que le pitaran ni un solo penalti en contra- ganando las 2 Ligas.

Ahora nos podemos explicar aquel sonado penalti no pitado a Piqué, en un partido contra el Virrarreal, por una mano a todas luces voluntaria, al borde de la línea de gol, estando el árbitro de frente y a escasos 2 metros que al parecer fue el único que no se enteró o que ‘no quiso enterarse’. ¿Sospechoso?

Señores esto no es cuestión ‘de colores’ ni de ‘regionalismos cutres’, es cuestión de salvar la credibilidad de los árbitros que ha quedado muy tocada y de dar un duro escarmiento a los culpables porque si no el resto de Clubs podrían decir…

¡”El Barça ens roba”!

