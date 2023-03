Manuel del Rosal: «La biología, el presidente, la ministra y Frankestein»

Un chiste que, como tantos y tantos, refleja con unas pinceladas, la vida real.

El chico a la chica: Tienes unos labios preciosos.

Son operados- dice la chica

Y tus tetas son maravillosas.

Son operadas.

Tus caderas redondas y turgentes.

Son operadas.

Tu culito respingón y firme es perfecto.

Es operado.

¿Tienes algo que no sea operado?

Sí… mi pene

Un amigo mío acaba de ser padre. Ha ido a registrar al recién nacido. Al preguntarle el funcionario si era niño, niña o niñe; mi amigo ha contestado que no lo puede saber hasta que, alcanzada la edad de 16 años, él se pronuncie al respecto.

La biología es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción en el medio ambiente. Uno de los objetivos fundamentales de la biología es establecer las leyes que rigen la vida de los organismos. La biología es una ciencia vasta de la cual se desprenden múltiples ramas que profundizan en los más diversos aspectos relacionados con los organismos vivos. Estas son las ramas: Anatomía, Bacteriología, Biomedicina, Bioquímica, Ecología, Embriología, Entomología, Biología evolutiva, Filogenia, Genética, Histología, Inmunología, Micología, Microbiología, Organografía, Paleontología, Taxonomía, Virología y Zoología.

Ni una sola mención a lo transexual. No existe una rama de la biología que estudie lo que la ministra y el presidente llaman transexualismo. A ellos no les importa, tanto Sánchez como Montero están por encima de la biología y de la vida misma y, como los nuevos Frankestein – Hubo una película que se tituló “La novia de Frankenstein” – han creado una ley a la que han llamado ley Trans que, pasando por encima de la biología y la misma Naturaleza; con retazos de niños, niñas y niñes han creado un zombi transexual que ni sabe quién es ni a donde va, pero que semeja a Frankestein con la diferencia de que está hecho con trozos ideológicos en vez de con trozos orgánicos.

Irene Montero tiene cogido por los huevos a Pedro Sánchez. Ella sabe que el presidente es reo de ella y de Podemos, al igual que es reo de Bildu y ERC. Sabe Irene Montero que Sánchez apoya esta ley Trans, no porque crea en ella, sino porque le va a mantener unos meses más en el poder y con suerte renovar el mandato cuatro años más. Irene sabe también que mientras Pedro se mantenga en el poder gracias a los votos de Podemos, este permanecerá genuflexo ante ella y cualquier ley que se le ocurra por estúpida que sea, la apoyará Sánchez por dormir un poco más en la cama de La Moncloa. Así que no nos extrañe que, desde hoy y hasta las elecciones generales, Irene le ponga por delante leyes que nada aportan a los ciudadanos, pero que satisfacen su ego ideológico. Y esto es así porque tanto a Pedro como a Irene los ciudadanos les importamos un bledo. Y acaba de llegar la del Bienestar Animal, según la cual, como se te ocurra dar una patada a la rata que pernocta en tu casa, te caerá la del pulpo.

En unos años España se verá inundada por una nueva criatura no fruto de la evolución biológica, sino de una ley salida de la mente enferma de ideología de Irene Montero y apoyada por la mente enferma de poder de Pedro Sánchez. Esa nueva criatura será una especie de zombi sexual que andará buscando su identidad de género porque un día la perdió al sentir que “estaba en el cuerpo equivocado”, cuando lo que tienen equivocado no es el cuerpo, sino el cerebro

MAROGA