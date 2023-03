Pablo D. Escolar: «A cada uno por su nombre»

Parece que hemos reducido nuestra preocupación por la guerra que desató Rusia contra la pacífica Ucrania, pero el horror de la guerra no se reduce y el abuso de uno de los países más preparado para matar, sigue como el primer día, a pesar del ardor y el tesón que tienen los atacados defendiéndose de tan cruel ataque de unos asesinos.

Pero hablando de asesinos o criminales, es bueno tener en cuenta que no solo es asesino el que mata, sin ninguna duda lo es también y sobre todo, el que manda matar. En el caso que nos ocupa, Putin manda a su tropa a matar a los ucranianos, a destruirles sus propiedades y a dificultar su vida normal. Además Putin alega una serie de mentiras de sus intervenciones bélicas, que le definen como un astuto mentiroso.

Ciertamente no llegará a tanto Putin con sus mentiras, como nuestro gobierno español y, sobre todo como el presidente del mismo, fray Mentiras, o como le llama Luis del Val, Pedro I el Mentiroso, campeón del embuste y la falsedad. Igualmente nuestro gobierno es profuso en la creación de leyes que despenalizan la matanza de niños no nacidos (aborto) o para mutilar de por vida a los que ya han nacido (ley trans), o bien asesinar a los mayores que no sean útiles (eutanasia) y promueve con entusiasmo que se apliquen al mayor número posible de personas. Recordemos que no solo es asesino el que mata, también todo aquel que promueve o facilita esta matanza.

Pablo D. Escolar