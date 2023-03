Rafael López Charques: «Resabiados»

Hemos de confesar que sí, que cada vez los españoles nos estamos convirtiendo en más resabiados, en otras palabras, menos ingenuos y más desconfiados.

¿Quién tiene la culpa o responsabilidad de que sea así? Indudablemente ese grupo de colegas y colegos, como somos avanzados respetamos el lenguaje inclusivo, que nos pretenden engañar, perdón que nos gobiernan.

Efectivamente a los ciudadanos de este país, aunque pretenden convertirnos en una masa amorfa, cada vez nos cuesta más decir amén a sus ocurrencias, a lo que nos proponen, y consecuentemente cada vez se oyen más voces que dicen ¡ya basta!, ¡estamos hartos!

La respuesta que nos dan es que estamos cayendo en las garras de una minoría de extrema derecha que solo pretende imponerse en el país, para disfrutar en exclusiva de todo lo que ello les puede proporcionar, pero “Cum fraude” y sus amigos pueden dar lecciones de eso.

Es curioso, nos advierten, indudablemente con toda su buena intención, de unos problemas que podemos tener, y resulta que ya los estamos sufriendo, cada día de forma más notoria, con los que nos hacen la advertencia.

A España nos la están transformando en un teatro, pero mientras los actores puedan lucirse ¡adelante! “Cum fraude” ha cerrado una biblioteca para encerrarse en ella con unos jóvenes que estaban en la misma, y ¡qué casualidad! eran miembros de las juventudes socialistas. También por casualidad, apareció un fotógrafo y les hizo una foto.

Teatro, del malo, le echan a casi todo. Prácticamente todas las encuestas con vistas a las elecciones, dan una clara mayoría a la derecha, excepto las realizadas por el súbdito del gobierno (entiéndase CIS), para el que poco menos que van a ser una paseo triunfal para la izquierda. Ello de por sí es malo, pues indican errores en la elaboración de las mismas, o lo que éticamente es aún peor, un intento deliberado de engañarnos. No les extrañe que seamos desconfiados.

Como no vamos a serlo si, según un reciente informe del Ministerio de Hacienda, hay la friolera de mil doscientos cuarenta y cinco entes públicos de los que desconoce su dependencia.. En otras palabras, chupan dinero público, hacen la guerra por su cuenta y Hacienda tan tranquila. No nos podrán negar que no es ese el comportamiento de esta última con los ciudadanos de a pié. Ello nos lleva a afirmar la verosimilitud del viejo dicho “piensa mal y acertarás”.

Tenemos entendido que las parlamentarias europeas que nos acaban de visitar se han quedado estupefactas con los resultados de la aplicación de la ley del “solo el si es si”, ante lo que nuestra ministra de desigualdad se ha justificado con el cuento de que no hay problemas con la ley, solo el planteado por unos pocos jueces empeñados en incumplirla. Además les advierte que los datos no son oficiales, por lo que no pueden fiarse de los mismos. En otras palabras, la verdad es lo que digo yo porque lo digo yo.

También han cuestionado la falta de transparencia en la gestión de los fondos europeos, estiman que “es imposible seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario”, “no sabemos ni qué región los ha recibido ni cómo ni el destino” A otro gobierno se le caería la cara de vergüenza, el nuestro no se inmuta.

Llegamos a una conclusión, somos resabiados porque tenemos que serlo, nos obligan a ello. “Cum fraude” y sus compadres y compadras nos llevan al abismo, mejor dicho ya nos tienen en él, y cada día la situación va a peor. Mucho lucirse, mucho salir en fotos, mucho mentir descaradamente, mucho echar la culpa de todo a los demás.

Ellos libres de polvo y paja, nosotros cada día más resabiados, con toda la razón.