Victor Entrialgo De Castro: «Comenzó la desbandada»

Estaba claro que ésto iba a acabar en desbandada. Tito Berni ha dado el pistoletazo de salida y Paxti Atíquemástedá, que no puede contener la cosa, ha dicho a los sospechosos, a través de los medios, «No se os ocurra llamar», ..»no caigáis en la tram…» con una frase que él mismo ha dejado sin terminar como consigna pretendidamente enigmática y más clara que un lenguado.

Bien es verdad que con todos los excarcelados sexuales Irene Montero tiene para hacer un peligroso ejército que va a quedar sin comandantes porque ante tanta tropelía el pueblo los va a mandar a casa.

Pero no se puede negar que desde que Belarra se puso a solucionar lo de Putin y la invasión de Ucrania la cosa mejoró una barbaridad. Una barbaridad tras otra, quiero decir. Es el pacifismo electoral y la chatarra leoparda, el ridículo internacional, la diplomacia de precisión, el infantilismo traumatizado, prepotente, engreído, sobrao de sus extrañas heridas biográficas que nos están repitiendo, endosando a todos. Pero a este ejército no le va a dar tiempo a la instrucción. A la suya me refiero.

«El problema reputacional» del PSOE, por su parte, viene de lejos, y éste en concreto por lo menos desde la pandemia, pero desde entonces acá, los ciudadanos que no morían han callado como muertos.

Toda esta banda llevan viviendo del bote y comiendo el tarro al personal durante años. Es el totalitarismo casual de una tribu cansina de pijos traumatizados ajenos a la Nación y el interés general. presidido por un narcisita que se conforma con ser presidente y favorecer parientes, que por la mañana prohiben la prostitución y por la tarde van de putas.

El socialismo reputacional.¿Para qué sirve la Fundación Iberoamercana, aparte de sueldos y dietas millonarias por no hacer nada? Organismos donde no se hace nada, llenos de secretarios de estado con dietas y becarios donde huele a corrupción y financiación.

El poder es una habitación con vistas donde lo importante es si predomina el espíritu liberal o el espíritu totalitario. Quienes ven las instituciones como garantías de las libertades o quienes las ven como comisariados del poder.

Quienes propician, o no, que las ciudadanos se liberen ellos solos, o quienes quieren liberarlos con su omnímoda sapiencia y magnanimidad, para que el pueblo acabe arruinado y ellos en la pomada o el politburó.

Y ahora que en España con el pistoletazo de Tito Berni ha comenzado la desbandada, los resultados están tan a la vista que quienes en un país libre de Occidente defienden el espíritu totalitario sólo pueden ser miembros de una farsa. El espíritu totalitario causó 800 millones de muertos y el otro espíritu impidió el avance del nazismo y el comunismo. Usted mismo.

Víctor Entrialgo