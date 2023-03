Francisco J. Carrillo: «Pensamientos domingo»

Del P. Ramón Echeverría, Padre Blanco. ex Vicario General de la Diócesis de Túnez.

2º domingo de Cuaresma A — 5 marzo 2023

Génesis 12, 1-4a — 2 Timoteo 1,8b-10 — Mateo 17,1-9

La vivencia de Pedro, Juan y Santiago en esa “montaña alta”, yo la calificaría de “mística”. Raimon Panikker, que algunos habéis leído y del que muchos habéis oído hablar, defendía que todo ser humano tiene vocación y capacidad para vivir experiencias místicas. Se trata de experiencias que involucran al mismo tiempo los tres componentes de la existencia humana: la experiencia concreta de la realidad, las relaciones simbólicas que nos ayudan a vivir en comunión entre nosotros, y la aceptación del Misterio (que algunos llaman “Dios”) en el que nuestras vidas y el mundo que nos rodea estamos inmersos. Con diversos nombres, el misticismo ha existido en todas las culturas. Pero hoy, en nuestra civilización excesivamente técnica, están desapareciendo nuestro sentimiento profundo de formar parte del Misterio, y nuestra predisposición a vivir simbólicamente en comunión con los demás. Y como consecuencia, nuestras habilidades “místicas” corren el riesgo de atrofiarse. Como cristianos, cuidar esas habilidades, es una de nuestras tareas. Y esto, a sabiendas de que toda experiencia mística es algo vivencial, difícil de explicar. Pienso en la reacción atolondrada y balbuceante de Ezequiel brutalmente sorprendido de que la Gloria de Dios se le apareciera fuera del templo de Jerusalén, en tierra extranjera habitada por paganos: “Distinguí algo que se parecía a cuatro seres vivos… Y vi algo como el brillo del carmesí, algo así como un fuego…”. Precisamente tras describir la extraña reacción de Pedro durante la Transfiguración, “Si quieres haré tres chozas…”, Marcos, que goza mostrando el carácter débil, incluso ridículo de los apóstoles, añade: “Estaban asustados, y no sabía lo que decía”.

En el evangelio de Mateo la Transfiguración ocurre después de que Jesús haya anunciado su espantosa muerte, Pedro haya reaccionado escandalizado (“¡No lo permita Dios, Señor!”), y, finalmente, Jesús haya invitado sus discípulos a que tomemos cada uno nuestra cruz y le sigamos. De ahí que se pueda interpretar la Transfiguración, Jesús revestido de gloria, como un contrapeso, un consuelo, una promesa que Jesús ofrece a sus discípulos, asustados por la perspectiva de la muerte del Maestro.

Personalmente, lo que siempre me llama la atención en los relatos evangélicos de la Transfiguración es el mandato de Jesús: “Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mando: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos”. Para que la vivencia de los discípulos en la montaña sea auténtica Jesús les pide que incluyan en ella, además de la visión gloriosa de Jesús resucitado, también el momento más humano, concreto y real de la vida de Jesús, su muerte clavado en una cruz. Lo cual quiere decir que nuestra experiencia mística, nuestra oración, nuestra participación en los sacramentos que cohesionan nuestras varias comunidades, serán falsas e inútiles si no incluyen las “ollas y sartenes de la cocina”, que decía santa Teresa; si no asimilan la humanidad, a veces tan inhumana, de la que formamos parte y que bulle en cada uno de nosotros; si no consiguen dar sentido a las debilidades y errores, los nuestros y los de quienes rodean; si no nos ayudan a respetar el Misterio en el que subsistimos juntos los humanos, todos los vivientes, y el universo entero.

“Jesús les mandó: » No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos»”. ¿Porque temía que querían seguir a un Jesús ilusorio e irreal que no tendría por qué atravesar la muerte? ¿Por temor a que nuestra vida, pretendidamente “espiritual”, nos alejara de nuestras realidades humanas, con la excusa de lo inhumanas que pueden ser a veces?