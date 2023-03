Manuel del Rosal: «Presidente Sánchez; ¿A dónde le enviamos las ratas?»

La comunidad de vecinos de nuestro edificio, en reunión extraordinaria celebrada a raíz de la aprobación de la ley de Bienestar Animal en la que se incluye una sanción de hasta 150.000 euros por matar una rata, decidió por mayoría absoluta no volver a matar ni una rata más; si cazarlas, pero no matarlas.

Debo informarle, presidente Sánchez, que el edificio en el que vive nuestra comunidad, por razones que no voy a enumerar, está tomado por las ratas. Fíjese, presidente Sánchez, que en el edificio pululan más ratas que en el Congreso, y usted sabe mejor que nadie, la cantidad y calidad de ratas, de alcantarilla y de superficie, que hay en ese hemiciclo. Como le digo, estamos expuestos a las enfermedades que portan las ratas; es por eso por lo que mantenemos una vigilancia permanente para, mediante trampas, cazarlas para luego sacrificarlas.

Las sanciones que nos pueden caer por matar una rata a partir de la publicación en el BOE de la ley de Bienestar Animal nos alarmaron y por eso, en esa reunión extraordinaria decidimos seguir cazándolas, pero no matarlas. En estos momentos tenemos 15 hermosas ratas enjauladas y, como no van a ser sacrificadas, hemos decidido enviárselas a su gobierno de progreso animal para que las cuiden, las mimen, las aseen, las mediquen (no se imagina la cantidad de enfermedades de las que son responsables) y las paseen por los aledaños de La Moncloa como si de mascotas se trataran. Y cuando vamos a enviárselas nos preguntamos ¿A dónde las enviamos?

Le rogamos, señor presidente Sánchez, nos diga si se las enviamos al palacio de La Moncloa, o a su vivienda particular. Si no es el caso el enviárselas a usted, explíquenos si debemos hacerlo a algún ministerio y algún ministro en particular, lo que es cierto es que mientras más tarde en decirnos cuando las enviamos y donde, mayor cantidad de ratas vamos a cumular, llegando un momento en el que no nos sea posible mantenerlas en nuestro edificio; esto nos obligaría a dejarlas libres. A uno de nuestros convecinos se le ocurrió la idea de abandonarlas a las puertas del Congreso para que se mezclaran con sus hermanas las ratas que medran en ese hemiciclo.

Presidente Sánchez, le rogamos nos informe a la mayor brevedad cuando y donde le hemos de enviar las ratas; nosotros no podemos matarlas por ley, pero tampoco podemos alimentarlas y cuidarlas tal como su ministra Belarra apoyada por usted quiere. Se lo rogamos, díganos cuanto antes donde efectuar el envío de sus ratas, mientras más tarde en decírnoslo, más expuestos estamos a las enfermedades de las que son portadoras.

Atentamente.

MAROGA