Rafael López Charques: «Mordida»

Esa es una palabra que está indudablemente de moda en nuestro país, y como tal una de las más utilizadas actualmente. Lo curioso es que dado lo que significa casi está obligado a que esté continuamente en la boca de todos, y lo más preocupante es que muchos compatriotas se hayan acostumbrado a oírla y no le den importancia a lo que implica. Desde luego, hay que reconocerlo, que ello es un gran triunfo de nuestros democráticos jefes.

Es chocante que en cuanto se habla de mordidas, muchos rasgarse, opinamos que hipócritamente las vestiduras, pero pocos piden aclarar los hechos y exigir responsabilidades.

Por el contrario, lo más normal es que se escuden en el “y tú más”, con lo que quizás tranquilicen su conciencia si es que la tienen, cosa que dudamos, y a vivir, aquí paz y después gloria.

El problema surge en que los ciudadanos no estamos de acuerdo con esa postura, exigimos que nos aclaren las cosas, porque las mordidas, además de conductas antiéticas y deshonestas, que eso iría a la conciencia de cada uno, implican que nos están robando.

Como indicamos anteriormente, la disculpa más habitual es acusar de que cuando han podido otros lo han hecho. No vamos a negarlo, por desgracia es cierto, pero tal hecho no es moralmente justificación alguna.

Ciertamente lo que exigimos es que las mordidas se acaben. Nadie puede escudarse en lo que hicieron otros. No podemos estar toda la vida, como algunos quieren, con el que aquellos hicieron lo mismo, los demás allá hicieron eso otro, etc. Es el cuento de nunca acabar que estamos aguantando

.

Creemos que ya es tiempo de terminar con todas esas historias y ser serios. Si en el pasado alguien hizo algo incorrecto y logró librarse de las consecuencias, suerte que tuvo, pero repetimos, ello no puede utilizarse como escudo indefinidamente, como se está haciendo.

Ante estos hechos ¿Qué pensamos los ciudadanos?, sencillamente que se están riendo de nosotros y que, si no forzamos el cambio de las cosas, solo podremos “decir amén”.

Todo tiene un límite y creemos que en nuestro país se ha traspasado holgadamente. Lo que está claro es que hay políticos que no se conforman con el sueldo fabuloso que tienen y no están satisfechos con las prebendas derivadas del oficio, por lo que buscan maximizar su bienestar por el camino que sea. ¿La ética, la honestidad, la honradez? Son comportamientos que desconocen.

La situación se complica con el hecho de que hay políticos que en su vida han trabajado; de jóvenes dejaron de estudiar, se metieron en la política, haciendo de ella su modo de vida, y claro está eso hay que conservarlo porque los garbanzos son los garbanzos, por lo que yo ahora miro para otro lado y mañana miras tú.

Nos hace gracia que recientemente “cum fraude” haya dicho, poco más o menos, que “la política no es solo hacer patrimonio, es ser solidario y arrimar el hombro”. En la primera parte de su mensaje está reconociendo que hay gente que en política hace su fortuna, aunque; creíamos que enriquecerse a costa de la política era inmoral. Por otro lado, en cuanto a eso de ser solidario y arrimar el hombro, en vez de pregonarlo debería dar ejemplo. Creemos que no es el más indicado para mencionar la cuestión, dado el ejemplo que nos da con sus viajes en falcon, por no mencionar otras de sus muchas actuaciones que nos gustaría nos explicase pero que sabemos nunca lo hará.

En definitiva, la mordida es lo que por desgracia impera en nuestro país, fomentada por quienes deberían dar ejemplo. Así nos va.