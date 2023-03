Contra el maltrato, acoso, abusos, agresiones, delincuentes sexuales y el fracaso de la ley del Solo si es si

La “Ley Orgánica 10/2022 de Garantía integral de la libertad sexual”, conocida conocida como ley del “Solo si es si”, ley ideologicista extremista populista izquierdista del Gobierno de PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sanchez Cum Fraude y sus socios de la extrema izquierda de Unidas Podemos, por su mala elaboración de la que se encargó la ministra de Igualdad de Unidas Podemos, Irene Montero, y que, entre otras cosas muy negativas, no ha tenido en cuenta los informes de órganos consultivos como el Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Comisión General de Codificación, etc.; esta ley orgánica del “Solo si es si” ha dado lugar, desde su entrada en vigor el 7 octubre 2022, a la reducción de penas, a fecha de jueves 2 de marzo 2023, a 721 delincuentes condenados por delitos sexuales y, de los cuales, 74 han sido excarcelados. Y cada día que pasa, esta lista va en aumento.

Incluso, se ha publicado que los agresores, delincuentes sexuales beneficiados de la rebaja de condena, podrían ser bastantes más, se dio la cifra de 900, y debido a que no se han contabilizado todas las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia sobre la la ley del “Solo si es si”. Hay del orden de 4000 presos de delitos sexuales que podrían beneficiarse de la retroactividad de la ley mas favorable.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a petición del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha pedido a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) y de las Audiencias Provinciales (AP) que les remitan “todas” las resoluciones dictadas en relación con la ley del “Solo si es si”.

En un principio, PSOE Pedro Sánchez Cum Fraude, de forma totalmente irresponsable, narcisista, propagandista y triunfalista, en noviembre 2022, sobre la ley del “Solo si es si”, declaró que es “una gran conquista del movimiento feminista en nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo. Estoy convencido de ello”.

Es preciso denunciar bien, de forma justa, honrada, a los maltratadores, acosadores, abusadores, responsables de agresiones, delitos, crímenes sexuales y aplicarles, de forma justa, honrada, muy rigurosa y bien medida, la ley contra dichos delitos, agresiones, etc. sexuales. Al mismo tiempo, hay que apoyar, de forma justa, honrada, rigurosa, competente, humana, etc., a las víctimas de estos delitos sexuales y que han sufrido, sufren graves séquelas. Hay que crear las justas condiciones individuales, sociales para que las personas, víctimas de agresiones sexuales, no tengan miedo y se sientan amparadas, apoyadas, motivadas y protegidas para que puedan denunciar dichos maltratos, acosos, abusos, etc., y para que puedan superarlos con justicia justa.

En las instituciones, empresas públicas, privadas, en las diversas instancias sociales, en España, a escala local, provincial, regional, nacional, internacional, es preciso, fundamental, individual, grupal, social, colectiva, institucional, parlamentaria, judicial y de seguridad, gubernamental, pública, privada, a todos los niveles, no basta con proclamar que se esta en contra de las diversas formas de agresión, de delitos sexuales, de abusos, acosos, diferentes formas de violencia, sino que hay que tomar todas las medidas, justas, efectivas, eficaces, rigurosas, ejemplares, para hacer frente, a todos los niveles, para combatir, de la forma mas justa y eficaz, las diversas formas de violencia, agresión, acoso, abuso, discriminación, etc., en lo público, privado, allí donde se producen y para arropar, apoyar, defender, asistir, proteger, de la forma mas justa y eficaz, a las víctimas.

Esta claro que se ha avanzado en la lucha contra este tipo de violencia sexual, pero queda mucho por andar, por resolver y para tratar de acabar con esta violencia, para que los violadores, este tipo de violentos contra las mujeres, mayores, menores, niños, etc., los que se vienen aprovechando de este tipo de injusticias en el campo sexual, no puedan dormir tranquilos y sepan que van a ser denunciados, buscados, perseguidos, castigados, sancionados, condenados con la muy necesaria justicia justa.

Para luchar contra esta violencia sexual, en España, en el caso de leyes como “Solo si es si”, la Ley Trans (en los pocos países occidentales donde se ha aplicado y con mas controles que en España, ha tenido muy malos, negativos resultados, etc., y la han venido revisando), etc., contra las diversas injusticias en el campo sexual, hay que poner en marcha una justa, rigurosa y eficaz política preventiva y ejecutiva, sancionadora, muy bien medida, controlada, que pueda dar justos y muy buenos resultados, y que debe contar con la justa y muy necesaria colaboración de las instancias, empresas publicas y privadas, de los responsables públicos, privados, de los profesionales, ciudadanos, de la sociedad civil, etc., por y para el bien, para combatir de la mejor manera este tipo de lacras, estos males, estas injusticias…

