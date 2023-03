Efrén Díaz Casal: «Con “Fiascóo” llegó el escándalo»

Oye, “Fiascóo”:

Desde tu nefasta llegada a Génova 13, te he enviado numerosas misivas solicitando que requieras a los militantes del PP al frente de ayuntamientos, especialmente a Almeida, que respeten la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública.

No me has respondido a ninguna de mis solicitudes, lo que revela que tú o cualquiera de tus colaboradores que no te las han notificado, os sitúa voluntariamente al margen de la ley convirtiéndoos en delincuentes.

Con tu ejecutoria o la de tus colaboradores, en contra de lo establecido por el Artículo 14 de nuestra Constitución “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión…” estás discriminando inconscientemente a la población católica que constituye la mayoría de vuestro electorado al obligarla a cumplir una formalidad que no cumple ningún otro colectivo que realice actos en la vía pública.

Igualmente estáis vulnerando el Artículo 21.1 de nuestra vigente Constitución “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa”.

A estas barbaridades agregáis la vulneración del Artículo 9.3 de nuestro texto constitucional “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa…” al reconocer tácitamente la capacidad de legislar en contra de la legislación estatal, es decir, su independencia.

En mis numerosos escritos te he comunicado hasta la saciedad que el PSOE, con el conocimiento y tolerancia de Sánchez, también está vulnerando la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, solicitándote al respecto la pertinente acción parlamentaria, pero se ve que tienes una enfermiza obsesión en llegar a La Moncloa: como no sea de visita….

Con este CV demuestras que, con tus conocimientos de Derecho, no llegas ni remotamente a alcanzar la talla exigible para el puesto que ocupas.

Por otra parte, estás ofendiendo mi dignidad ignorando mis escritos: ¿es así como respetas al ciudadano en general y en particular atiendes al que intenta que cumplas la ley?.

Tampoco te enteras de que Isabel Díaz Ayuso alberga en su gobierno 2 delincuentes que, en sus anteriores cargos, vulneraron reiteradamente la citada Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública.

Todos estos despropósitos obligan a creer en la reencarnación, porque tu nivel de estupidez es imposible acumularlo en una sola vida.

En conclusión, cualquier insulto que se te dirija, es una simple apología.

Si entre los militantes y simpatizantes del PP todavía queda alguno que piense, espero que este montón de disparates le haga recapacitar.

Efrén Díaz Casal

Coronel de Infantería (R)