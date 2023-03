José Manuel García Albarrán: «Solas y abandonadas se niegan a ‘volver a casa’»

Imagen patética de soledad y abandono en el Congreso es la que ofrecieron las dos ministras de UP -Montero y Belarra- como miembros de este ‘estrambótico’ gobierno de ‘coalición’ y del otro lado, actitud bochornosa la que ofrecieron Sánchez y sus ministros y ministras socialistas y la compañera de partido (UP) Yolanda Díaz, al dejar la ‘bancada azul desierta’ durante todo el debate que dirimía la modificación de la ley conocida como del “Sólo si es si”.

Este ‘gobierno de coalición’ que desde hace tiempo no es más que un ‘gobierno de coacción’, aparentemente ha saltado por los aires, pero ojo ‘sólo sobre el papel’ porque ya se han apresurado a dejar claro que ‘esto no implica romper la coalición’, aunque hayamos podido observar en el Congreso, los enfrentamientos y las descalificaciones e insultos que han empleado ‘sus Señorías’ tanto por parte de la facción socialista (PSOE) como por parte de la comunista (UP)

Era de esperar el resultado nefasto de ésta ley del “Sólo si es si”, que fue ‘parida sin dolor’ por ‘doña Irene’ y sus chicas, desde las entrañas de ese Ministerio llamado de ‘Igualdad’, aunque muchos ciudadanos y ciudadanas de este País hace tiempo que pensamos que para lo que nos cuesta y lo que hacen, bien se le podría haber llamado de ‘Igual da’, es decir que… ‘Igual da o da igual que exista como que no’.

Este ‘caprichito’ de Sánchez para complacer a la entonces pareja de su vicepresidente… Sí hombre, ese que ‘se cortó la coleta tanto física como metafóricamente’, nos va costar este año 2023 la friolera de 573 millones de euros! (47 millones de euros más que en 2022)

Se me ocurren cientos de ideas sobre en qué se podrían haber empleado estos ¡más de dos mil millones! gastados en este ‘innecesario y conflictivo’ Ministerio, cuya principal representante es esta mujer, de escasa formación, soberbia y caprichosa que, a pesar de los nefastos resultados, se niega asumir sus fallos escudándose en insultar a los jueces -fachas con toga- y culpándoles de un defecto de forma en la aplicación.

No obstante y dicho esto, me parece de una cobardía y de una bajeza extrema la postura de Sánchez y sus ministros y ministras al no acudir en bloque al debate previo a la votación, siendo más grave en el caso del Presidente del Gobierno, que ni acudió en persona ni ejerció su derecho al voto, tratándose de la modificación de una ley tan criticada por haber conseguido lo contrario de lo que pretendía y haber sido promovida por su grupo parlamentario ante la gran presión política y social que hacía peligrar su estabilidad en las próximas elecciones.

Una ley que en su día él apoyó, aplaudió y enarboló como un éxito incluso a nivel europeo pero que, una vez vistos los desastrosos resultados, ahora repudia escondiéndose e intentando proyectar sus nefastos efectos contra su, antes protegida, Ministra de Igualdad.

Esta modificación de la ley ha sido apoyada por los partidos de derecha (PP y C’s) con la abstención de VOX, lo que le ha permitido sacar adelante una reforma que, aunque tardía, pueda poner freno a la excarcelación y reducción de penas de los delitos sexuales que se cometan contra mujeres, niños y niñas, eso sí… “a partir de su aprobación y sin carácter retroactivo”.

Pero de momento el daño ya es irreparable porque a los más de

700 (de momento) delincuentes sexuales que, consecuente a ésta ley, le han rebajado las penas hay que añadir otros 74 (de momento) a los que se ha puesto en libertad y algunos ya ‘campean a sus anchas’ por los lugares en los que perpetraron sus violaciones, abusos e incluso asesinatos.

¡Lo grave del caso es que habrá que esperar a que reincidan para aplicarles esta nueva ley modificada!.

Mientras tanto, sus víctimas están expuestas, indefensas y angustiadas por si las atacan de nuevo, un peligro manifiesto y en algunos casos incluso con un evidente riesgo vital.

¿Quien va a asumir la responsabilidad penal subsidiaria de los delitos que puedan cometer estos indeseables puestos en libertad como consecuencia de la aplicación de esta ley?

La verdad es que estas dos ‘ministras irrepetibles’ y sus ‘falsas feministas’ del tambor, las pancartas variopintas, los tatuajes y el pelo tintado han puesto en circulación, con el apoyo y beneplácito de este esperpéntico gobierno, dos leyes -la del “Sólo si es si y la ley Trans”- que van a provocar daños irreparables tanto en las mujeres y niñas maltratadas y violadas, como en los adolescentes y jóvenes (genérico) que aún no tienen una personalidad definida y por tanto pueden tomar decisiones erróneas e irreversibles que les causarán graves problemas tanto físicos como psíquicos.

Estas ‘indocumentadas’ tienen la osadía de poner en vigor leyes sin el debido asesoramiento, y no será porque no tienen asesores pagados con nuestros impuestos, se permiten hacernos creer que la ‘ley Trans’ obedece a una necesidad que piden miles de ciudadanos y ciudadanas de nuestro País. Pues miren ustedes, si hubiesen consultado previamente la opinión de médicos, psiquiatras, psicólogos, ginecólogos y urólogos, por citar algunas especialidades que pueden verse implicadas en los cambios de género, esta ley…

¡Jamás hubiese visto la luz!.

El prestigioso psiquiatra y médico forense Dr. José Cabrera y Forneiro, conocido colaborador y tertuliano en TV, Radio y otros medios escritos, asegura en una entrevista concedida a un periódico de tirada nacional:

“Que en 42 años de ejercicio de la profesión como médico forense, psiquiatra clínico y psiquiatra forense solo ha visto dos casos auténticos de necesidad de cambio de género”.

*Que considera esta ley “un invento fantasioso que puede generar un caos en los menores”

Y sigue diciendo: “lo único que esta Ley ofrece, aparte de confusión, es la capacidad jurídica a menores que no tienen la necesaria capacidad psicobiológica para entrar en un bucle catastrófico e irreversible”.

Así mismo, considera el Dr. Cabrera que es fundamental “El discernimiento objetivo y estricto de los ‘casos auténticos’ de necesidad de cambio de género de aquellos otros sentimientos que son fugaces, pasajeros, dubitativos u obedecen a conflictos temporales y esto pasa, inexcusablemente, por un estudio multiprofesional de facultativos especializados (Psiquiatras y Psicólogos) que con su experiencia pueden aconsejar a la persona lo que en realidad sucede en su interior”.

Desgraciadamente los efectos perniciosos de esta ley no tendrán un reflejo inmediato pero constituirán, sin ninguna duda, una lacra social a corto o medio plazo. ¡Tiempo al tiempo!

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado