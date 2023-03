Moris Beracha Wuani: «Quieren regular el Bitcoin: ¿perderá su descentralización?»

A finales de febrero de este año, se dio a conocer la noticia de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), acompañado por la Junta de Estabilidad Financiera (conocida como FSB, por sus siglas en inglés), planeaba emitir un documento que sintetizará las reglas globales para el uso de Bitcoin (BTC) y criptomonedas.

Esa información, en000000 su momento, fue confirmada por la India, como actual titular de la presidencia del G20. El documento estaría listo para septiembre de 2023 y, según la ministra de Finanzas de ese país, Nirmala Sitharaman, está pasando por el «proceso de estudio para que pueda haber decisiones informadas».

En estas discusiones sobre regulación del uso de criptomonedas, el Banco Mundial desea que se escuchen «las opiniones de todos los países en desarrollo», de acuerdo con lo expresado también por la funcionaria india.

Sin embargo, no sorprende la postura del FMI de regular la industria de Bitcoin y las criptomonedas, tomando en cuenta que en numerosas ocasiones se ha opuesto a su uso y proliferación. Por ejemplo, es bien conocido que el organismo ha estado en contra -y aún lo sigue estando- de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador porque, según ha argumentado, pone en riesgo la estabilidad financiera del país centroamericano.

Pero el interés de regular el ecosistema de las criptos no se queda allí, en julio del año pasado, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea llegaron a un acuerdo provisional para generar el marco legal necesario para regular el mercado de las criptomonedas. Coincidieron en los puntos abarcados en la propuesta MiCa (Markets in Crypto Assets), que ahora debe lograr el visto bueno de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara.

Posteriormente, la propuesta será sometida a votación en sesión plenaria; y a esto se le debe sumar la aprobación necesaria por parte del Consejo. Así, se estima que la normativa podría entrar en vigencia a fines de 2023.

Mientras, Estados Unidos ha dado pasos más concretos en materia de regulación de las criptomonedas. El marzo de 2022, el presidente de ese país, Joe Biden, firmó un decreto que busca supervisar y crear políticas sobre los activos digitales, así como alentar la investigación sobre una criptodivisa respaldada por el Gobierno americano.

Las intenciones detrás de esa regulación, es que la Casa Blanca interpreta en el auge de los activos digitales «una oportunidad para reforzar el liderazgo estadounidense en el sistema financiero global y en la frontera tecnológica». Al mismo tiempo, desea abordar «la protección del consumidor, la estabilidad financiera, la seguridad nacional y el riesgo climático», una preocupación compartida desde hace tiempo por varios reguladores gubernamentales.

Ahora bien, ¿la regulación que buscan algunos países y organismos sobre el Bitcoin y otras criptomonedas pudiese afectar su descentralización?

Ciertamente, toda esta debacle que hubo en el sector de criptomonedas durante el año pasado va a acelerar la imposición de regulaciones, lo cual hace falta porque siempre es conveniente contar con un marco regulatorio que rija a los exchanges que están trabajando y a todos los grupos que están por detrás de las criptomonedas.

Sin embargo, la regulación no hará que el Bitcoin pierda su descentralización porque recordemos que es un commodity, que no lo controla nadie. Además, es transparente y publica su información. Nosotros sabemos cuánto se mina en Bitcoin diariamente, conocemos su cotización. La regulación lo que hará es que muchísimo más dinero entre en el mercado porque hay reglas claras.

Además, desde su creación, el Bitcoin tiene una oferta limitada de 21 millones y no hay más. Por lo tanto, es muy importante que se entienda que esta criptomoneda es la verdadera red monetaria digital. Con el Bitcoin no tenemos a una persona detrás, no hay un país, tampoco existe una compañía, es la única criptomoneda que tiene esa cualidad.

En el caso de que algún país o alguna institución decidiese imponer una regulación férrea sobre el Bitcoin en específico, le resultaría muy complicada su aplicación porque si cualquier persona que tenga un Bitcoin en su billetera fría decide transferírselo o vendérselo a otra persona, lo puede hacer sin ningún tipo de problema y nadie en el mundo se puede oponer a esta transacción.

En China, por ejemplo, prohibieron el minado, pero no prohibieron que las personas tengan Bitcoin en su poder.

En algunos países quizás prohíban que se pueda comerciar con esta criptomoneda, pero quien tenga una billetera (wallet) con bitcoins está en todo su derecho de utilizarlos en donde pueda hacerlo.

Así que el Bitcoin es la única criptomoneda descentralizada que existe hoy en día en el mundo entero y todo lo demás, desde Ethereum para abajo, son una especie de acciones no registradas, ya que tienen un equipo gerencial que lo maneja.