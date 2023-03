Victor Entrialgo De Castro: «Imbéciles en el poder»

He tenido que repasar la acepción de imbécil, porque pese a que créanme que lo intento evitar, no puedo quitarme la palabra de la boca. ¡Es que se han metido en mi todos dentro de mi televisor! ¡Son un lobby!

Ministras que no saben ni hablar, no por la preposición ni la pronunciación sino por su pensamiento fluído sobre las pensiones y por qué Eres serás quien eres y has llegado hasta ahí. No hay cosa más atrevida que la ignorancia, ni animal más peligroso que un piojo resucitao.

Insultando al presidente de Ferrovial están disparando al pie de nuestra ruina, allá vamos, camino de Argentina. ¿A una empresa privada vas a imponer tu voluntad?. Tu voluntad déjala para tu casa. Capitalismo opresor. Primero los echáis al y luego los criticáis porque se van.

Vivimos tiempos en que la mujer no chiripitofláutica, la no ministra, la no traumatizada por ser mujer, es la más atacada, la más perjudicada, la más indefensa, y sus problemas los más desatendidos, los más devaluados.por el Paministerio. Con todo lo que les ha costado a muchas, llegar a ser las que son, ahora resulta que puede ser mujer cualquiera.

La Yoli habla de cuestiones nacionales en galego. La Jesus Maria y José Montero distribuye las pensiones mientras Mari Geli y los médicos en Cataluña en lugar de cuidar amenazan con obligar a los pacientes a que se curen en catalán, cuando el TSJ de Cataluña ya dijo que el usuario es el que elige la lengua de comunicación con el sanitario. ¿Cómo vas a curar prohibiéndole contar lo que le pasa en su lengua que tú entiendes? Ya no cabe un tonto más.

Decía Balzac que «un imbécil que no tiene más que una idea en la cabeza es más fuerte que un hombre de talento que tiene millares»»

Lo contrario de ser moralmente imbécil es tener conciencia. Pero lo que abunda y mete ruido con una ristra de latas atadas con un cordel que lleva como si fuera una mascota de paseo es el tonto, menso, estúpido y necio, entre otros, adjetivos del idioma español referidos a quien posee una conducta poco pertinente.

Estamos gobernados por gente así, gente que puede hacer mucho daño a la Nación. Coronavirus oé, coronavirus oé!!..Son gente muy peligrosa. Sobre todo si los ponen de ministros o Pamsecretarias obsesionadas. Será su falta. Su falta de seso.

El populismo no resuelve nunca un problema, vive de él. Y ahora, lo vemos todos los días, estamos en la instrumentalización de la mujer.

Víctor Entrialgo