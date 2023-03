Pablo D. Escolar: «El acoso a Madrid por la sanidad»

Lo que nos están haciendo a los madrileños con la alteración en el funcionamiento de la sanidad, es la mayor canallada que se le ha ocurrido al obseso fray Mentiras. Y no exagero, pues nuestro presidente del gobierno tiene obsesión por Madrid, y no le duelen prendas de hacer cuanto se le ocurra para hostigarnos por no votarle.

Y es una canallada por jugar con nuestra salud, pues con la cantidad de movilizaciones, huelgas, reivindicaciones y demás, tenemos enormes dificultades para acudir a cualquier servicio médico. Pero también es una canallada porque a los chiringuitos, sindicatos y similares, que son los que promueven las manifestaciones y huelgas, los que rechazan toda posibilidad de acuerdo con la Consejería de Sanidad para alargar esta situación lo más próximo posible a las elecciones regionales. Ya se habla de un posible acuerdo, aunque verbal, que es todo un éxito, pues la izquierda que presume de pactar, solo sabe arrodillarse ante independentistas, filoterroristas y populistas.

Es bien sabido por todos que la sanidad madrileña es de las mejores de España y, por ende, del mundo. De otras regiones vienen enfermos en ambulancias a hacerse tratamientos en nuestros hospitales (y bienvenidos son). El número de hospitales y su capacidad, es muy superior a los del resto de España y su personal sanitario destaca en calidad y agrado con los enfermos. Pero Madrid es una espinita que fray Mentiras tiene clavada en su corazón e intenta, por todos los medios, sacársela jorobando lo que haga falta a los madrileños.

Pablo D. Escolar