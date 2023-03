Efren Diaz: «Ayuso, tus extemporáneas amenazas no resuelven nada y lo agravan todo»

El pasado jueves 16/03/2023 has enviado un mensaje escrito por ti misma a los 65 diputados madrileños populares con el siguiente texto: “La izquierda está acabada (…). Matadlos” con el que demuestras la certeza del aforismo “donde la ignorancia habla, la inteligencia calla”.

Es evidente que has elegido el momento más inoportuno para exacerbar los ánimos con tus amenazas, no tienes que esforzarte para que sus destinatarios te respondan pues tienen perfectamente acreditada su carencia de moderación.

No es preciso insistir en que el filtrador de la noticia a los medios de comunicación no milita en las filas de tus incondicionales al ponerte a los pies del delito de odio tipificado en el Artículo 510 del Código Penal.

Tu desvergüenza no tiene límites al defender a tu vicepresidente Enrique Ossorio, que cuenta con un sueldo de 107.912,76 euros anuales euros anuales, el 75% de una casa valorada en 417.000 euros y más de un millón de euros invertidos, y al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que percibe un sueldo de 107.000 euros anuales, cuenta con un patrimonio de una casa valorada en 417.000 euros y más de un millón de euros invertidos, por cobrar el bono social térmico.

La diferencia entre Enrique Ossorio y Alfonso Serrano por parte del PP, y de Mónica García por parte de Más Madrid cuyo proceder al respecto habéis criticado los populares inmisericordemente, reside en que ésta actúa con picardía, en tanto que aquéllos actúan con soberbia subordinando la ley a su voluntad.

Has demostrado hasta la saciedad tu prepotencia, desprecio a la ley y a éste ciudadano, que no te lo permite, premiando con altos cargos y suculentos sueldos a Concepción Dancausa Treviño, Consejera de Familia, Juventud y Política Social, y a Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, Viceconsejero de Familia, Juventud y Política Social que, en sus anteriores cargos de Delegada y Subdelegado del Gobierno en Madrid, quebrantaron reiteradamente la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, en la tramitación de actos religiosos en la vía pública, con mi oposición que te he comunicado en numerosas misivas telemáticas a las que has aplicado un displicente silencio.

Consiguientemente, tu acción de gobierno es lo más parecido al mundo al revés premiando a los delincuentes en lugar de sancionarles, colocando los vagones delante de la máquina, poniendo a los pájaros a luchar contra las escopetas o a la hormiga contra el elefante: esto no es de juzgado de guardia, es de psiquiatra de urgencias, vete y que te vea.

Salvo posibles pactos espurios con el PSOE no resultan inteligibles las críticas que dedicas a todos y cada uno de los miembros del gobierno y sin embargo te callas ante la contumaz vulneración de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, por parte del ministro del Interior y la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid con quien haces turismo al Vaticano para tu provecho político porque a ti el Papa te trae sin cuidado dado tu acreditado ateísmo.

Parece incuestionable que el generoso trato que ofreces a tus colaboradores se ve recompensado con creces por sus constantes lisonjas para medrar en el partido, único pesebre para la mayoría, entre las que se cuentan su ciego apoyo parlamentario a tu gobierno en el que albergas a 2 delincuentes.

Esta retahíla de desmanes no hace más que acreditar la injustificada soberbia que os aqueja a las élites del PP a los que vuestra enfermiza soberbia os sitúa sobre los demás, en contra de la sentencia de Montesquieu “para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella”. Tú no gobiernas, tú agredes al gobernado.

Igualmente, este cúmulo de despropósitos te inhabilita para continuar en tu actual cargo que mancillas con tu ejecutoria.

Efrén Díaz Casal

Coronel de Infantería (R)