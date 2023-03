Manuel del Rosal: «El que debe de irse es Pedro Sánchez por contaminarlo todo»

Está muy bien que se pida el cese o la dimisión de Irene Montero e Ione Belarra, pero no fueron ellas solas las que sacaron adelante la ley de sí es sí, que no hubiera sido así si Pedro Sánchez no la hubiera apoyado efusivamente.

Pedro Sánchez es la manzana podrida que pudre a todas las demás y – a ver si nos enteramos – mientras él permanezca en la Moncloa, su toxicidad intoxicará todo lo que toque a sabiendas de lo que hace, porque lo que hace va dirigido en una sola dirección afianzarse en el poder al precio que sea, y para pagar ese precio no le importa pervertir, intoxicar y pudrir todo lo que toca. Ha pervertido la democracia, ha intoxicado la justicia, ha manipulado empresas como Indra, ha cambiado las reglas para reinsertar etarras, ha comprado votos de Bildu, PNV, ERC con el dinero de los impuestos que pagamos los españoles, con sinecuras, con privilegios; a las mujeres las ha usado y las sigue usando y utilizando solo para su beneficio etc. Y ahora, ante el fracaso sublime de la ley del sí es sí que ha quedado reflejado en las encuestas y no por favorecer a las víctimas de los depredadores sexuales que, ensartados como salchichas salen de continuo de las cárceles o rebajan sus penas, se erige en adalid de la reforma de esa ley cuando antes la aplaudía a rabiar en un ejercicio de saltimbanqui de la hipocresía en la que es maestro consumado. Si, si queremos que España y los españoles no nos quedemos estancados y con la incertidumbre de un incierto futuro, tenemos que defenestrar a Pedro Sánchez y a toda su cáfila de ministros que trabajan menos que el sastre de Tarzán y que lo poco que trabajan lo hacen únicamente para mantener al sátrapa Sánchez en la Moncloa con lo que se garantizan el puesto que les permite vivir privilegiadamente.

Si alguien cree que la coalición de gobierno socialista comunista se va a romper es que vive encima de un guindo del que le cuesta caer. ¿Dónde van a ir las señoras Montero, Belarra y Díaz? Ni en sus más húmedos sueños estas señoras soñaron con vivir de puta madre con sueldos de ministras y vistiendo ropas de diseñadores famosos. Estas señoras, al igual que los palmeros de Sánchez, viven del erario público sin aportar nada a la sociedad, una sociedad que, todo hay que decirlo, nada hace, ni va a hacer con quienes se han colocado a costa de sus votos.

Es Sánchez el tóxico, el que contamina, el que pudre el resto del cesto de manzanas y la única forma de acabar con tanta intoxicación, tanta putrefacción, tanta manipulación, tanta mentira, tanta hipocresía es defenestrarlo a él acompañado de toda esa pandilla de ineptos ministros que para nada son útiles ni lo van a ser nunca. Pero, amigo mío, estamos en democracia ¿o no? y en las democracias son los ciudadanos con su voto los que quitan o ponen presidentes y ministros al votar libremente. Solo los ciudadanos podemos, mediante nuestro voto, tirar la manzana podrida del canasto llamado España para que no siga intoxicándola y pudriéndola. Esa es la clave del arco, la almendra, el tuétano de la cuestión para regenerar las instituciones que Pedro ha pervertido, ha intoxicado. Los ciudadanos, con nuestros votos, podemos cambiar una situación indeseable cambiando de gobierno. Y, primero en mayo, y después en diciembre, de nuestras manos saldrá el cambio o la permanencia en esta situación de inestabilidad social, jurídica y económica…y, por desgracia para España, la decisión de voto de nosotros los españoles pasa antes por nuestras ingles y nuestras tripas que por nuestro cerebro. Y así nos va.

MAROGA