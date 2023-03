Manuel del Rosal: «Presidente Sánchez: ¿Le importa a usted la sequía que sufre España?»

El pasado día 22 se celebró el Día Mundial del Agua. ¿Alguien se ha percatado de ello?

La pregunta que hago a Sánchez puede ser hecha a cualquier presidente de cualquier país de este mundo de progreso porque todos los presidentes y todos los gobiernos solo tienen una anotación en su agenda:

Mantenerse en el poder al precio que sea, incluso al precio de permitir que el país que gobiernan pase de ser un vergel a un desierto…mientras ellos posean el poder en ese desierto. No digamos de los dirigentes de lo que se ha dado en llamar Europa que, mientras viven como sátrapas, miran hacia otro lado para no ver como el problema del agua es un problema que afecta a cientos de miles de ciudadanos y que, en los próximos años será, si no se ponen los medios necesarios, la causa principal de las guerras.

“Si las guerras del siglo XX se lucharon por el petróleo, las guerras del próximo siglo serán por el agua” Estas palabras las dijo Ismail Serageldin en 1995 que, en aquel año era vicepresidente del Banco Mundial.

Atendiendo a los datos de Ecological Threat Register de 2020, más de mil millones de personas en todo el mundo carecen de agua potable y va en aumento. Se calcula que en los próximos diez años la demanda aumentará en un 40%. Naciones Unidas pronostica que, pasada esa década, cinco mil millones de personas padecerían escasez de agua. Mientras los poderosos que manejan los hilos del planeta nos entretienen diariamente con Ucrania, se han producido 150 conflictos bélicos por el agua y se están produciendo desde 2020 hasta hoy. La diferencia de trato que dan los medios de comunicación a los conflictos por el agua frente a la guerra de Ucrania está en que Ucrania, geopolíticamente, interesa a las grandes potencias occidentales, mientras países como – por ejemplo – Burkina Faso, donde saltaron por la guerra por el agua, 32 estaciones acuíferas dejando en la sed a más de 350.000 personas, geopolíticamente no son relevantes. Países como México y Chile en Sudamérica, Etiopia, Uganda, Eritrea, Angola etc. carecen del suministro necesario de agua potable lo que se traduce en que casi 1.000 niños mueren diariamente por diarreas causadas por aguas contaminadas. No vayan a creer que la “progresista” Europa sale indemne de esta catástrofe acuífera; según datos de 2020 facilitados por el mencionado Registro de Amenazas Ecológicas España, Italia y Grecia presentan una vulnerabilidad de entre el 40 y el 80%. ¿Conoce usted, presidente Sánchez, estos datos? Se supone que sí, a no ser que sus asistencias a los eventos internacionales solo sean aprovechados por usted para lucir su palmito de galán de cine y hacer propaganda de sus políticas de decretos leyes. ¿Y España, presidente Sánchez? ¿Cómo está España? Pues mire, aquí tiene algo de lo que pasa: aparte de lo ya señalado anteriormente, le diré que la cuenca del Guadalquivir está al 37%, los embalses del país están al 48% de su capacidad, Doñana se seca sin aparente remedio y la sequía amenaza al 50% de la producción de arroz en España. Media España está seca y las consecuencias son y van a ser nefastas para el consumo del agua potable, para la agricultura y ganadería, para la producción de bienes, para la higiene. Son ya muchos pueblos y ciudades las que se abastecen de agua potable mediante cisternas y son varias – demasiadas – en las que el agua del grifo no alcanza los estándares necesarios para ser bebidas sin problemas de salud. Presidente Sánchez, ante este panorama desolador ¿va usted a hacer algo? o se va a dedicar a lo que se ha dedicado desde que tomó el poder, es decir, a mantenerse en el poder a costa de lo que sea, incluso a permanecer de brazos cruzados mientras España se seca, porque a usted no le importa que España devenga en desierto mientras usted sea el presidente de ese desierto.

MAROGA