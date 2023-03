Manuel del Rosal: «¡La meteorología imbécil, la meteorología!»

“En toda época de la historia el más vil espécimen de la especie humana se encuentra entre los demagogos” Thomas Macaulay, historiador y político inglés

“La demagogia es la hipocresía del progreso” Pierre J. Proudhon, político francés

Pedro Sánchez tiene un libro de recetas demagógicas dictadas por sus consejeros y asesores que va aplicando según las circunstancias del momento político que vive él y su gobierno de coalición. En el asunto de la carestía de los alimentos, carestía nunca conocida y que está provocando incluso carencias alimenticias en los ciudadanos más vulnerables, él ha dado varias versiones para justificar esa carestía y su incapacidad y falta de medidas para atajarla. En la última receta demagógica que ha sacado de ese libro, Pedro culpa a la meteorología. Antes había culpado al Covid, después a la guerra, más tarde a Putin, tras Putin a los codiciosos empresarios, pero nunca, nunca a su mala gestión y a sus entregas a los que le mantienen en el gobierno.

¡La meteorología imbécil, la meteorología! Es la frase que uno de los muñidores de las recetas demagógicas a aplicar le tenía anotada en su libro de recetas. Pedro, carente de cualquier idea que no sea su egolatría y su falta de escrúpulos, todo apoyado en una demagogia repugnante, ha culpado al clima de la bárbara carestía de la vida sin mover un músculo y sin pestañear. Pedro Sánchez hará y dirá cualquier cosa con tal de conservar su puesto de presidente que le mola mucho y con el que viaja y asiste a eventos internacionales, ocasiones que le permiten lucir su porte de galán cinematográfico y soltar frases de una demagogia brutal. Gobernar, gobierna poco y lo poco que gobierna es para contentar a sus socios y para joder cada día más a los ciudadanos.

¡La meteorología imbécil, la meteorología! Es su último mantra para justificar lo injustificable. Sus consejeros y asesores le han dicho que del clima puede decir lo que le venga en gana, porque el clima no puede hablar, ni puede defenderse. El que los tomates suban de precio estratosféricamente es culpa de la meteorología, dice ante los ciudadanos instrumentalizados y manipulados hasta la náusea. No es que él y sus ineptos ministros estén incapacitados para acertar con las medidas que detengan esta escalada inusitada de los alimentos de primera necesidad, es que, además les importa un ápice las consecuencias nefastas que en las ya deterioradas economías del hombre común está causando.

De aquí a mayo y después hasta las generales, saldrán de su boca frases que serán mascarón de proa de la demagogia más pérfida y que, a buen seguro, pasarán a la historia de la demagogia.

Desde echar la culpa al empedrado de la calle, hasta estigmatizar a los ciudadanos que no confían en él, pasando por crear chivos expiatorios cada semana para, como demagogo experto en lo que yo he llamado “la demagogia del trile”, pervertir la realidad haciéndonos creer que, o él o el caos. Pedro Sánchez es una mezcla de galán de cine, demagogo, narcisista y bufón y, como tal, montará espectáculos con sus afines inspirándose en su ideología de falso progreso, acuñará frases de una demagogia bárbara y acusará de su falta de ideas, de su falta de empatía, de su incapacidad para dar soluciones a todo lo que no sea su codiciosa ansia de poder.

Hoy es el mantra climático, mañana será el mantra del dóberman contra la derecha y unidos a ellos los mantras de la izquierda a la izquierda de la izquierda que tanto le gustan a Pedro Sánchez.

MAROGA