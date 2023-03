Manuel del Rosal: «La soledad del sexo solitario»

“Es tal la soledad – aunque esté rodeado de personas por los cuatro costados – en la que vive el hombre de este siglo, que hasta el sexo lo practica en soledad”

No hay discusión: El sexo solitario avanza sin trabas; muy al contrario de lo que se puede suponer, el onanismo masculino y femenino ha alcanzado en este siglo de las luces las cotas más altas que se hayan registrado en la historia. Fíjense que la industria de los llamados juguetes sexuales lleva años sin parar de crecer. Si se pudiera hacer una encuesta sobre cuándo y cuantas veces le ha sido infiel (si es que se puede considerar infidelidad al sexo en solitario) a su pareja practicando lo que hoy se llama autoestimulación y los encuestados contestaran con la verdad, nos asombraríamos con los resultados.

Hace años, si les hubieran preguntado a los andaluces que, en su bendita tierra, La Tierra de María Santísima, iban a instalar una fábrica de vaginas, se lo hubieran tomado a guasa. Hoy en Dos Hermanas, provincia de Sevilla funciona a toda máquina una fábrica de vaginas y otros agujeros corporales. Son 700.000 vaginas las que produce esta fábrica y parece ser que son escasas para la demanda que existe. Dildos, consoladores y satisfyers son distribuidos por la cuarta distribuidora de estos aparatitos de Europa sita en Carmona provincia de Sevilla tal como Dos Hermanas. Que en la tierra de María Santísima exista este tipo de negocios es una paradoja.

Que hay “gente pa tó” lo sabemos desde que El Gallo pronunció esta frase al enterarse de que Ortega y Gasset era filósofo. Lo que no sabíamos y que estos sucedáneos de silicona y pasta eufemísticamente llamados “juguetes eróticos” han sacado a la luz que esa gente “pa tó” se suma por millones cuando del sexo solitario se trata. Y pensar que, siendo yo un adolescente nos decían que la masturbación era mala, que producía granos, que te secaba los huesos y que, llegada tu hora, te conducía al infierno; cuando ahora es un negocio boyante dada la demanda de hombres y mujeres que, buscan el antídoto a su soledad practicando el sexo solitario. Otra paradoja.

Esta vagina virtual es repugnante a la vista. Uno se pregunta cómo deben de estar los hombres que buscan solucionar su tensión sexual con semejante artilugio y cómo deben sentirse de apretadas las mujeres que acuden a un consolador o similar. Uno, en su simplicidad y sencillez, no puede entender que unos artículos manufacturados puedan sustituir el cálido roce de la piel, la dulzura de unos labios, las palabras de amor que acompañan esos momentos de entrega; sentir los latidos del corazón de uno mezclarse con los latidos del corazón del otro. Claro que esta búsqueda del placer sexual solitario está en consonancia con la soledad que el hombre de hoy vive y de su incapacidad para la relación interpersonal que ha derivado en relación virtual en la que ni nos miramos a los ojos.

Estas vaginas y consoladores de material sintético que han tomado el lugar del amante o de la amante, vienen a demostrar la incomunicación y la soledad de esta sociedad de progreso. Estos artilugios son, para una gran mayoría de personas de ambos sexos, los amantes perfectos. No hablan, no piden, no se quejan, siempre están dispuestos y pueden acompañarnos a cualquier lugar sin pagar billete, sin compartir habitación. Estas vaginas y consoladores permanecen ocultos en las mesillas de noche de los dormitorios hasta el momento en que los sacan de ahí para sustituir el sexo real por el sexo virtual que, una vez terminado no se pone a fumar un cigarrillo o a hablar de cualquier cosa; muy al contrario: se limpian cuidadosamente para guardar de nuevo en el cajón de la mesilla hasta el nuevo apretón sexual. Triste y cutre manera de apagar tu tensión sexual.

MAROGA