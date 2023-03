Pedro Manuel Hernández López: «Desmontando las mentiras del “vocero” Patxi López»

Partiendo de la base de que cualquier parecido de D. Francisco Javier López Álvarez-–durante su intervención en la pasada “moción de censura” de Tamames contra el Gobierno—con el personaje de ficción de la película española de 1992, “Makinavaja el último chorizo”, basada en el cómic “Makinavaja” publicado en la revista semanal “El Jueves”– es pura coincidencia. Este “personajillo” –en eso si coinciden– que no es ni político ni ex lehendakari ni portavoz del Partido sanchista en el Congreso, es un pobre hombre que malvive en los barrios bajos barceloneses –no deshaciendo entuertos y encubriendo las tropelías y corruptelas de sus conmilitones en el gobierno ni tampoco presumiendo en discursos engolados de dignidad y transparencia política—sino cometiendo atracos, hurtos y fechorías de poca monta junto con sus inseparables compadres de fatigas, “Popeye” y el “Moro”, y cuya base de operaciones –no es el Congreso de los Diputados—sino un “bareto” de mala muerte conocido por “El Pirata”.

La chulesca, airada y vengativa intervención de el “Patxi López, pá los amigos” –como cancerbero y vocero mayor del partido sanchista de Pedro I “el “Desenterrador de Cuelgamuros”— contra la moción del profesor Tamames, a nadie le pasó desapercibida. El famoso “Patxi –salvando las nimias diferencias culturales, laborables y sociales con “Makinavaja”– abroncó acerbamente, sin la mínima educación y cortesía parlamentaria, al viejo e ilustre profesor por haber afirmado que la “coalición progresista”, como le encanta llamarla a Sánchez, está abusando de la memoria histórica y democrática para reescribir la Historia a su conveniencia. Remató su infartante discurso a voces, con demagogia y sobreactuando –cual Ramonet—con el mantra de que “cada español, con un familiar enterrado en una cuneta, durante la represión franquista, tiene una herida abierta y hay miles de cunetas” (sic).

Todo este manido discurso lo ha soltado de corrido –en un tono “makinavajero” con manifiesta inquina, sobrada animadversión y sin morderse la lengua—aunque repitiendo mecánicamente las mismas mentiras y “ucronías” que su jefe de filas, su amo y señor Sánchez, el presidente “Tres-en- uno”(por aquello de la acumulación de los tres poderes)., Porque ¿dónde se deja Patxi ” los miles y miles de asesinados del bando franquista por orden del “Lenin español”, responsable de nuestra Guerra Civil –aunque les moleste y les duela a los defensores de la coalición progresista—y al que idolatran hasta el punto de dedicarle una Fundación con su nombre? ¿Ignora su desmemoria democrática que el admirado y bien ponderado Largo Caballero –tan autócrata o más que Pedro Sánchez– repudiaba la democracia, la libertad, los derechos humanos, el parlamentarismo y defendía a muerte la revolución, la violencia y la dictadura? ¿Se atreve a hablar de españoles enterrados en mil y una cunetas olvidándose impúdicamente de los asesinatos masivos en el bando franquista de las inolvidables “Sacas de Paracuellos” organizadas en la retaguardia, durante la batalla de Madrid, bajo el mandato de Largo Caballero?

Es de vergüenza, que ni siquiera cuando habla de buscar y elegir referentes sepa de que habla y eche en cara al PP y a VOX de carecer de ellos. Claro, cuando vuestros referentes son el marxismo y comunismo del Che Guevara –ese homófobo personaje que encerró a cientos de homosexuales en campos de trabajo bajo la máxima ”el trabajo os hará hombres” y que a pesar de ello, cada año, en la celebración del “Día del Orgullo Gay”, miles de manifestantes y votantes vuestros lucen orgullosos camisetas con la cara del Che–, o Largo Caballero, el expresidente del Consejo de Ministros de la II República(1936-37)—quien proclamaba que “si las urnas no le daban el poder, lo tomaría a la fuerza por las armas—(sic). ¿Tanto os molesta que os saquen las vergüenzas a la cara recordándoos que la revolución del 34 contra la legalidad republicana, no fue un acto franquista ni falangista ni cedista ni lerrouxista ni derechista, sino un violento y cruento golpe de Estado en toda regla, armado y organizado por el PSOE –vuestro partido– la UGT, la CNT y ERC, esa coalición a la que Sánchez llama “progresista”.?

Tú eres el que menos tienes que hablar, Patxi y sin embargo ¿pones en tela de juicio la dignidad del PP vasco? Cuando fue quien te hizo “gratis” lehendakari con sus votos, porque tuvieron más y mejor sentido de Estado que todos vosotros juntos. ¿Tú vas a hablarle de integridad y honradez al PP y tildarlo de extrema derecha? ¿Vas a pedirle que le haga un cordón sanitario y que no pacte con VOX, cuando vosotros habéis pactado con la extrema izquierda y tenéis el gobierno de Navarra gracias a los votos de EH-B y además queríais hacer alcalde de Pamplona a un afiliado y miembro de Bildu? ¿Has olvidado tus torticeras maniobras —junto con Rodolfo Ares y el apoyo del grupo Prisa para quitarte de en medio a Nicolás Redondo Terreros? Claro, que entonces llamabais a esto “cultura democrática”. Patxi, no es de recibo que acuses a Tamames de bailarles el agua a los partidos “constitucionalistas” y acusarles de machismo, de ultraderecha, de xenofobia, de odio a la libertad de las mujeres y de negar el proyecto europeo. Solo buscáis culpables para convertirlos en enemigos y así justificar vuestras erróneas decisiones. ¿Vuelves a olvidarte que siendo secretario general del Partido Socialista de Euskadi (PSE) teníais como presidente del Parlamento Vasco a Jesús Eguiguren, un maltratador condenado a 17 días de arresto por “violencia de género”, al haberle dado una paliza a su mujer? ¿Eso también era “cultura democrática”, Patxi?

Durante toda tu exaltada intervención has abroncado –a través de Tamames– al ideario y presidentes del PP y de VOX con intensa petulancia– pero cuando más te has salido de madre ha sido al dirigirte al profesor—lo has hecho de tú a tú y de colega a colega– censurándole prepotentemente que presumiera de haber sido diputado socialista en las Cortes constituyentes y de haber estado encarcelado por opositor y antifranquista. Tu padre –aunque no fue catedrático, sino ajustador del Naval de Sestao—también lo fue, estuvo encarcelado y te enseñó que el socialismo es un “proyecto de felicidad que hace que seamos más iguales, más libres y más fraternales”(sic). Esto se lo dijiste con cierto regustillo y poderío. Para un perfecto show mediático solo te faltó cantar la “Marsellesa” y lucir una “cocarde” en tu solapa izquierda. Que le pregunten a los millones de españoles –acuciados por el paro, la inflación, el masivo cierre de Pymes y el creciente deterioro de la sanidad, educación y justicia—si con esta férrea “autocracia” sanchista disfrazada de social-progresismo, se sienten más libres, iguales y felices .¿De verdad te lo crees , Patxi?

El “Patxi pá los amigos” ha vuelto a olvidarse –por mor de su gran memoria democrática—que llegó al poder proclamando a los cuatro vientos que jamás pactaría con el PP en el País Vasco. Su promesa solo duró hasta que necesitó de sus votos para ser proclamado lehendakari del Gobierno Vasco. Esto me recuerda a otra gran promesa repetida hasta la saciedad e incumplida hasta ella – por un presidente felón que nos miente hasta cuando nos miente—para que el 95% de los españoles, e incluso él, pudieran dormir tranquilos. No es de extrañar que nos mientan, una y otra vez, con las mismas promesas incumplibles. Son perros de la misma camada, llevan colocado el mismo chip sanchista y lucen el mismo collar progresista.

Aunque se preveía que esta moción no llegaría a ningún sitio y que sería un viaje a ninguna parte, al no contar con los votos de todas las facciones de extrema izquierda, esas que quieren romper España. Y sabes de sobra, que con vosotros lo pueden conseguir, no así con el PP, VOX y Cs. Esta moción –en contra de la opinión casi general—ha servido, entre otras cosas, para que el profesor Tamames nos haya dado una “magister class” de Historia (con mayúsculas), de política, de economía, de amor a España y de respeto a la Constitución, a su Monarquía Parlamentaria, a su unidad y a sus símbolos. También para desenmascararte a ti, “Patxi, el de pá los amigos”. Si Pedro Sánchez es ruin, felón, megalómano y un mentiroso compulsivo, Patxi eres casi aún peor al convertirte en la servil voz de tu amo y señor y en el azote de la verdad, intentando hacerte perdonar por haber competido –por sorpresa y a traición—contra Sánchez, en las Primarias del PSOE y, después por tu manida, inoportuna y osada pregunta que aún te zumba en los oídos… “vamos a ver, Pedro ¿sabes lo que es una nación?”(sic)

Todavía al recordarla te tiembla la voz y estás intentando que se olvide mediante tu permanente y servil bajada de pantalones. Tanto empeño has puesto en redimirte ante Sánchez, que no te importa ser a la vez “el vocero”, “barrendero” y “lavandero” de todos los trapos sucios del gobierno sanchista y encima te pagan por ello. Mención especial requiere tu “brillante” actuación en el reciente caso “El Mediador” –el del “Tito Berni”—en el que los sobornos y las corruptelas de tus compañeros diputados han corrido a la par que las comilonas en el madrileño restaurante “Ramsés y los “fiestorros” con coca y prostitutas. ¡Menudo papelón te obligaron hacer en la entrevista de “Espejo Público”, con Susana Griso, por intentar tapar las vergüenzas de esos 15 presuntos corruptos diputados socialistas! Hubo un momento en el que –-te ocurrió como a “Napoleonchu”, el ministro de Asuntos exteriores en el affaire de “Marruecosgate”, que solo acertó a decir balbuceando a los periodistas: “Estoy ya en off, estoy ya en off”— entre titubeante y medio cabreado, solo le respondiste:”Punto.Cena.Punto” ¡Todo sea por Sánchez –que no por España—por su perdón y por tu supervivencia política!

Ha sido vergonzoso –aunque muy habitual en vuestra “coalición progresista—que valiéndote de la moción de censura hayas querido darnos lecciones de dignidad, de honradez y transparencia recurriendo a lo de siempre, a las mantricas corruptelas y chiringuitos del PP –desde la alcaldesa de Marbella al presidente del Consell de Ibiza—cuando os olvidáis del caso ERE en Andalucía, la mayor trama de corrupción y malversación de la Democracia de España. Te ha faltado mucha veracidad, educación y respeto y, te ha sobrado chulería, altanería y mezquindad. Pero no se le puede pedir peras al olmo. Después de este acido, tosco, furibundo y casi vengativo discurso mitinero contra la moción de censura, solo le faltó para emular aún más a “Makinavaja” haber usado algunas frases de su habitual jerga – como “po bueno, po fale, po malegro” o “¿pasa, cohone?” o “ságradese er detalle”—en medio o al final de su intervención. En casi todo lo demás –en la comparación—ha resultado ganador “Maki”, nuestro entrañable “último chorizo” protagonista del cómic y, perdedor el “Patxi pa los amigos”.

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia