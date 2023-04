Victor Entrialgo De Castro: «Los patos disparan a las escopetas»

España es un país muy raro, extraterrestre, donde los pájaros disparan a las escopetas. Los que incumplen las leyes son los ministros y los que pasan el día defendiéndose de fraudes y desviaciones de poder, los ciudadanos. No insultan a los jueces los condenados sino los fugados, que tienen nostalgia y los ministros, magistratura a la que no llegan los más capaces sino los más pelotas. Y aunque el mundo entero pida su dimisión, no suelen tener lo que hay que tener para irse: vergüenza. No la tiene el ministro que sabe demasiado. Ni la vicepresidenta que no dice nunca nada, ni la ministra ordinaria y lenguaraz, ni la marquesa de la desigualdad, patrona de los violadores. El gobierno de la Nación se carga la división de poderes y destruye las instituciones pero lo que deshonra la Benemérita es el cemento armado de la cara de la directora general que colocó el ministro «paranada» al que, por si fuera poco, el Tribunal Supremo acaba de desautorizar de nuevo. Como escudo de nuestro aclamado líder Chisgarabís, preside la comisión de control Ábalos. ¡Ole!

Vivimos, querido lector, en un pais lleno de frikis donde gobiernan los pintamonas mientras los que simulan irse hacen industria de estar yéndose, lo que se apoya desde Presidencia con comisarios televisivos que dan gritos de campaña sobre no importa qué majadería. Las mujeres del partido que dicen cobrar por defender a las mujeres sueltan a los violadores y los acuerdos en el Congreso se celebran en los clubs de alterne. El equipo que va líder lleva treinta años pagando árbitros mientras los dirigentes se llevan a Arabia el fútbol y las comisiones. Y no pasa nada. Ni pasará. Porque, de no dormir, pasaron a dormir con la conciencia floja. Y del cumplimiento de las penas íntegras al indulto hay un pispás. Podemos iba a bajar la factura de la luz y llegó a cuatrocientos euros el megavatio. Según las feministas el hombre mataba más que la pandemia, que resulta que ha arrebatado la vida a cientos de miles de conciudadanos y dejado secuelas a casi todos, mientras en plena pandemia el presidente cambiaba al ministro de Sanidad por razones electorales. Pero eso sí, la vidente Calvo tenía razón. A las mujeres ciertamente les iba la vida en el 8-M. Si se descuidan la pierden.

Los estados de alarma eran ilegales, pactaron con el diablo despues de haberlo negado no tres, sino más de cinco veces, pero la Fiscalía de Delgado y sus allegados, ¿de quién depende? Pues ya está. El Consejo de Transparencia fulminado y un corifeo de Ministros alaba al patriarca en primavera cuando llega su otoño, repitiendo las palabras que les llegan al móvil.

Por el mar corran las liebres y por el monte las sardinas son cosas del cambio climático, pero después de dos años de éste gobierno alienígena, la culpa de que los patos disparen a las escopetas la tiene la ultra derecha. Si ud.quiere que todo siga igual, siga votando ésto, que no sé cómo llamarlo.

Victor Entrialgo