Juan Pérez de Mungía: «Transpolítica»

Ningún manual de resistencia, incluido el de Pedro Sánchez, que tiene como autor a un negro o una negra, permite ir mas allá de una confusión entre realidad y ficción, alli donde el deseo se confunde con la realidad. Un manual de resistencia es un manual de autoayuda, por el que uno se obliga a creer que es solución lo que le lleva al desastre y a la ruina.

El drama antidemocrático de la política tradicional está representado por los nostálgicos del antiguo régimen donde se sucedían por turno conservadores y progresistas al estilo de Sagasta que vendió a EEUU la entrega de Cuba y Filipinas para justificar la decadencia del imperio español, cuando se trataba de su propia decadencia y la de sus próceres. Admira reconocer como Feijoó evoca el turnismo canalla del antiguo régimen como si la experiencia histórica no permitiera conocer en qué suerte de designios se embarca el autodenominado progresismo. Vuelven al grito de todos a primaria como la ministro de educación. Como si no hubieran existido en España atentados terroristas y asesinatos políticos. Si no se puede concitar el aplauso de la derecha, se la extermina. Así procedió el socialista Luis Cuenca Estevas cuando descerrajó dos tiros en la nuca de Calvo Sotelo secuestrado por un escolta de Indalecio Prieto y el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés Romero, entrenador de las milicias socialistas, agente de Largo Caballero, y amigo del teniente Castillo y del Capitán Faraudo en la intentona revolucionaria de octubre de 1934, el primer episodio de la Guerra Civil. Largo Caballero, modelo del leninismo cainita.

No siendo que retornen las viejas amenazas, Feijoó se esmera en testificar que nada cambiará bajo su mandato en lo que respecta a los delirios legales y a los delitos socialistas, desde los ERE de la Andasulia de Chaves, el caso Azud de Puig, hasta la corrupción repetida de la dirigencia de la Guardia Civil del caso Gámez, el mercado prostibulario del Congreso de Tito Berni, o la corrupción de la gestión de ayudas europeas y el latrocinio de redibujar las cuencas hidrográficas de Castilla La Mancha de Page. Solo que ahora nadie huye como Roldán. Y día a día aumentan todas sus extensiones y desvaríos. Feijoó pone de ejemplo a Andalucía: Nada que temer del Partido antiPopular. Pobres como eran, los sucesivos socialistas, y a la cabeza sus presidentes y portavoces, unos y otros carecen de incentivos para no desear otra cosa que enriquecerse a costa del exterminio de sus ciudadanos y la entrega del Estado. Preocupados están por cómo pasarán a la historia. Al Capone pasó a la historia. Sánchez puede pasar a la historia como el mercader de Davos, como el turiferario para Marruecos, y el eunuco para Xi Jinping. Por eso se erigen como abogados de peritos pobres. El incremento de pensión autoasignado de Rodriguez Zapatero, o de Rodriguez Ibarra, autoelectos del Consejo de Estado. No queda nada de aquello por lo que pasar a la historia, como aquello de tener primero el poder y luego el prestigio. Ahora es el poder por sí mismo el signo patológico del autócrata que deja en ridículo la avaricia retratada por Moliere.

France-Soir comenta la idiocia caracterial de Pedro Sánchez, víctima de los sórdidos chantajes y agente de los jugosos trapicheos de su mujer. Finalmente, todo acaba por saberse para quien sabe esperar. ¿Qué razones buscar de la locura de Sánchez? La pista más plausible es que los servicios secretos marroquíes chantajean a Sánchez tras controlar su teléfono con el sistema espía Pegasus, según su propia confesión. El diario evoca el jugoso negocio de este socialista revolucionario, el testimonio último de su corrupción y mala gestión. Sánchez no ha terminado de pagar el precio. Sánchez entrega el Sahara, como pretende hacer con Ceuta y Melilla, pero antes ha entregado a Marruecos ayudas al desarrollo inaplicando la legislación a los productos que exporta en detrimento de la producción nacional, que al tiempo destruye inaplicando las reglas a que obliga al productor nacional. Marruecos ha pasado de exportar aguacates de 650 a 18.000 tm, de naranjas de 2.000 a 10.500 tm, de sandía de 435 a 122.000, de fresas de 3.000 a 8.000 tm, de frambuesas de 300 a 32.000 tm y de arándanos de 1.000 a 33.000 tm, de hortalizas de 550.000 a 700.000, de tomates de 317.000 a 400.000 tm, de pimientos de 62.000 a hasta 140.000, de frutas de 200.000 a 560.000, con entradas de patata francesa vieja lavada de 80.000 a 400.000 tm. ¿Puede engañar por mas tiempo este sátrapa cuando se contabilizan 3.500.000 de parados entre ocultos y ciertos con la aventura del cambio climático a favor de Marruecos y la inversión en infraestructura digital que alimenta el negocio socialista.

Feijoó se presta al juego, e invoca el modelo anticonstitucional de la fuerza mas votada que anula el concepto mismo de régimen parlamentario, mientras Sánchez invoca desde el comunismo y el terrorismo político el exterminio de la derechita cobarde. Con la derecha sindicalista no puede. Y Feijoó, entretanto, legitima el linchamiento de Vox. Feijoó sabe que los recursos del Estado son tales que la única baza que le queda es apelar a la ignorancia y la prédica evangelista no siendo que Sánchez se procure un fraude de las elecciones que Feijoó no tendrá mas remedio que soportar agotados los recursos del Estado para comprar voluntades. Feijoó se somete a priori. Que clase de ignorancia política le hace ignorar los cambios políticos que se suceden en Europa, Suecia, Finlandia, Italia, Hungría, Polonia. A un tiempo se le recuerdan. Y tiende la mano a quien no paga a traidores.

Y en el contexto de esta trapacería, de este comportamiento canalla, emerge la princesa prometida, Lady Yolanda, la marca blanca del PSOE, encumbrada a los altares mediáticos por designio de los delincuentes que se nutren de la nómina del Estado. Es una cuestión de armarios, pasar a la historia como la percha de Sánchez, como modelo de Cosmopolitan, con tonos beiges y botones asimétricos, andrógina, de color rosa bebé y escote pico, con gabardina a cuadros y zapatillas informales de marca, con camisa voluminosa y pantalón ancho verde, con abrigo camel, muy chic, la expresion pura del cambio de chaqueta para arrumbar el perroflautismo de Iglesias, precisamente ahora que se presenta con pelo lavado y peinado. Yolanda es tan natural como el color de su pelo, y tan transparente y honesta como los podemitas fieles a los que quiere extinguir. Sánchez ha encontrado su alterego feminista para su futuro, el feminismo de la mafia LGTBIQ+, con predicadora musulmana, o transexual, con evangelista homosexual y de etiqueta, el feminismo que justifica la pederastia y la exoneración de los violadores. Es el movimiento de la diversidad para representar a todos y a ninguno, representándose sólo a sí misma.

De esos mil seiscientos asistentes retribuidos de su asamblea, solo queda su vacuidad y mendacidad porque por mas que lo intenten no tendrán mas prosperidad que la de ser parados fijos, discontinuos sin plaza. La diferencia entre el deseo y la realidad. Hasta Pablo Iglesias ha caido tardiamente en la cuenta del episodio imperativo del yolandismo sanchista. Sumar consiste en Restar Podemos en un proceso estúpido hacia una muerte anunciada. Ahora contaremos con dos féretros ambalsamados.