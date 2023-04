Pedro Manuel Hernández López: «Ana Obregón: ¿Tapadera de las corruptelas del Sanchismo…?»

Deberíamos aprender – de una vez por todas y para siempre—de lo bien que manejan la información el Sanchismo y sus medios informativos afines. Siempre he afirmado en mis artículos que, Pedro Sánchez “El desenterrador de Cuelgamuros”, podrá ser todo lo que queramos –autarca, felón, mentiroso compulsivo, megalómano, vengativo, etc., etc.,– todo menos tonto. Lo ha demostrado desde que ideó, presentó y ganó la moción de censura contra Rajoy y lo sigue demostrando día a día. Es un hábil muñidor que maneja los hilos de la información como nadie y, mucho mejor que las tres hermanas Parcas “hilaban, devanaban y cortaban” el hilo de la vida de los mortales. Conoce sus tiempos y sabe muy bien cuándo, cómo, por qué y a quién aplicarla. Por eso –siempre que los fraudes, las prevaricaciones, malversaciones y todo tipo de corruptelas surgen y ponen en peligro la estabilidad de su gobierno de “coalición progresista”—aparecen, por “arte de “birlibirloque” de la nada, todo tipo de hechos, sucesos o noticias ajenas al Gobierno que, hábilmente y con ayuda de los poderes mediáticos afines y expertos en distorsionar la realidad, los transforman en graves problemas y escándalos a escala nacional. Sobre ellos dirigen toda su artillería mediática para desviar la atención social y política de los auténticos problemas que afectan a España,

Casos y ejemplos, sobre esta habilidad presidencial y de todos sus medios afines o comprados, haberlos los hay como las meigas, aunque éstas no se vean y los casos sí. Desde que salto a todos los medios informativos la noticia de la nueva “maternidad subrogada” de Ana Obregón gracias a un “vientre de alquiler” no altruista –como la llaman despectivamente toda la progresista corte ministerial de coalición— estamos sufriendo un masivo y mántrico bombardeo mediático en todos los canales televisivos y demás medios de información, solo comparable al que sufrimos con la muerte de Isabel II de Inglaterra o con la guerra de Ucrania. Tanto es así, que ha llegado hasta el mismísimo hemiciclo del Congreso de los Diputados. ¡La que se ha liado en el seno de la izquierdosa progresía gubernamental! Todo el corifeo socialcomunista del Gobierno ha ido repitiendo –en sus diversas y continuas apariciones en el medio televisivo– el mantra dictado por Sánchez: ¡No a los vientres de alquiler! ¡La gestación subrogada es ilegal y un acto de manifiesta violencia contra las mujeres!.

Estas máximas mitineras del tres al cuarto, las han ido repitiendo todos a una, e incluso, sin venir a cuento en cualquier intervención pública, aunque con palabras distinta. Digno de mención han sido las de la ministra de Justicia diciendo: “En una democracia esto es inadmisible. Con los seres humanos no se trafica. Ni se compran ni se venden” (sic). Como es habitual en esta ralea socialcomunista, las opiniones vertidas a modo de excomuniones contra la gestación subrogada– no dejan de ser paradójicas e incoherentes. Todos-as-es son firmes partidarios-as-es del “aborto libre” pero no de la “gestación subrogada”. Que una mujer engendre libremente un embrión para cederlo es un inadmisible e ilegal “acto de violencia” contra las mujeres; pero si esa misma mujer mata (aborta) al embrión que lleva en su útero, esto ya no es en absoluto un acto de violencia sino de “plena libertad”.

Según este postulado: “Generar vida es violencia y quitarla es libertad”. ¿Por qué este revuelo con Obregón y con otros casos no? Nada se ha dicho de los hijos concebidos por “vientre de alquiler”– de Miguel Bosé, Nacho Palau, Jaime Cantizano, Javier Cámara, Carmen Cervera, Kiko Hernández, Ezequiel Garay y Tamara Gorro y de muchísimos personajes más—ante la imposibilidad de tener un hijo por cuestiones médicas o porque los distintos tipos distópicos de familia actual solo tienen dos opciones: Adopción o gestación subrogada. La maternidad subrogada se ha convertido en un problema gubernamental de importancia casi nacional de mano de Ana Oregón –no ya por tratarse de la conocidísima actriz, presentadora, modelo, guionista y bióloga española– sino por la gran habilidad y astucia que ha tenido el Gobierno de elevarlo al rango de “problema de Estado” para así, tapar sus múltiples corruptelas y desvergüenzas políticas. Han dejado bien claro que ellas, las ministras Montero y Belarra— arropadas por sus hipócritas y progresistas socios de gobierno— las de las Leyes del “Solo sí es sí”, de la “Protección de los derechos y bienestar animal”, del “Aborto libre” y de la “Eutanasia para todos” siguen practicando una doble moral.

Por un lado, defienden a capa y espada la ilegalidad de la “gestación subrogada”, aduciendo que el cuerpo de las mujeres –es como el cariño verdadero, de la canción de Manolo Escobar– que ni se compra ni se vende ni se alquila. Esta consigna ha sido repetida por todos y cada uno de los ministros y personajes relevantes del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque cada uno a su manera pero repitiendo y acentuando la idea central de ilegalidad. Hasta se la hemos oído decir a su servil vocero en el Congreso, Francisco López, alias “el Patxi pá los amigos”. Por otro, sin embargo y al mismo tiempo, justifican hasta con los dientes el “aborto libre”, por ser la máxima expresión del derecho a hacer libremente con su cuerpo lo que les plazca. ¡Aclárense señoras ministras! ¿Son o no son las mujeres libres – y nunca mejor dicho– para “hacer de su cuerpo un sayo”? ¿O solo son libres en los casos y en las condiciones que a las mandamases del ministerio de Igual-dá y de Derechos Sociales y Agenda 2030 les venga bien?

Dije al inicio de este artículo que hoy no tocaba hablar ni plantear la legalidad y moralidad de la gestación subrogada, sino del uso y abuso partidista que el gobierno de Sánchez está haciendo de la reciente maternidad de Ana Obregón para así tapar sus múltiples casos de corrupción política. Desde el reciente “Obregóngate” ¿qué sabemos de la supuesta malversación –de más de 1.200 millones de euros procedentes de fondos europeos—realizada por el ejecutivo castellano-manchego en la compra de caudalímetros? ¿El “monaguillo” García- Page o su actual vicepresidente, José Luís Martínez Guijarro, han dado alguna explicación al respecto? ¿Han vuelto a ver, oír o leer en algún medio de comunicación algo sobre la imputación de Juan Carlos Martínez –marido de la dimitida (a la fuerza) directora de la Guardia Civil, María Gámez—en el caso “Santana Motor” por los delitos de blanqueo, malversación y prevaricación responsables de su sustancioso incremento patrimonial inmobiliario?

¿Les han informado de la sentencia a Laura Borrás –ex presidenta de JxCat—que la Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por entregar 300.000 euros a dedo a su amigo informático Isaías Herrero? ¿Les suena el presunto desvío de unos 40 millones de euros de los fondos europeos destinados a proyectos de modernización de las marismas del Bajo Guadalquivir, por José Luís Sánchez Teruel, diputado autonómico del PSOE y ex director general de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la Junta de Andalucía? ¿Saben algo sobre el llamado “Caso Isofotón” que salpica a tres ministros de Sánchez, María Jesús Montero, Luís Planas y Teresa Ribera por aquel entonces miembros de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos –por haber autorizado en 2012 un préstamo de 8,3 millones de euros a una empresa afín a pesar de los informes negativos reflejados?

¿Qué hay sobre las irregularidades de los contratos – por un importe de 1.000 millones de euros de un crédito extraordinario—suscritos por el ex ministro Salvador Illa con el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA en los primeros meses de la pandemia por Covid-19? ¿Les suena que en Cornellá y Hospitalet se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública por presunto desvío de subvenciones del Consejo Deportivo de Hospitalet? ¿Han escuchado en algún medio de comunicación que Francisco Puig –el hermanísimo del president Ximo Puig—habría cobrado presunta e ilegalmente un total de 408.000 euros sin proceso de licitación ni contratación por parte del Ayuntamiento castellonense de Morella?

“Anita” Obregón –con su hija “Ana- Lequio” Obregón—ha conseguido “sin comerlo ni beberlo” que –su afamada gestación subrogada en Miami y sus motivos– se hayan convertido en el único problema y preocupación nacional por los bombardeos mediáticos de los paniaguados servicios informativos por expreso deseo del Gobierno. Gracias a esa habilidad para desviar la información de la realidad y trocarla en otra beneficiosa para su gestión política, están consiguiendo que –olvidándonos o, por lo menos, arrinconando por unos días—dejemos de preocuparnos del aumento del paro, la inflación, la corrupción e inestabilidad política, el millonario despilfarro de unos ministerios inútiles, la independencia de Cataluña, violencia contra la mujer, inseguridad ciudadana, okupación de viviendas, inmigración ilegal y sobre el futuro de las pensiones, de la sanidad y educación públicas. ¡Total casi nada!

Pero, claro está, a Pedro Sánchez y a sus conmilitones de la coalición progresista les conviene mucho más –de ello depende su supervivencia—que nos olvidemos de todos ellos y que nos ocupemos y preocupemos de las aventuras y desventuras de los personajillos de los “reality show”, como Obregón, Bosé, Amargo, Tamara y demás que pululan por el mundo de la farándula ¡Ojalá sus aventuras o desventuras fueran tan interesantes, históricas y didácticas como las “Desventuras del Joven Werther” de Goethe o, en su defecto, como las “Inquietudes de Shanti Andía”, del universal donostiarra Pío Baroja, paisano y compañero de Unamuno, en la “Generación del 98”.

Termino con una frase del filósofo brasileiro, Mario Sergio Cortella, que les viene como anillo al dedo a Pedro Sánchez y a su democrática y progresista coalición: << A porta do inferno está aberta aos políticos mentirosos e corruptos>>

Pedro Manuel Hernández López, médico jubilado, periodista y ex senador por Murcia.