Jose Mateos Mariscal: «Buscarse la vida en Alemania vendiendo condones»

Buscarse la vida en Alemania un nuevo serial de un migrante español en Alemania, tendrá segunda oportunidad y se podrá escribir en periódicos pequeños en España, trata de una serie de 10 capítulos creado y escrito por la familia Mateos Mariscal protagonizada por ellos mismos con toques ficticios, reales y de sí mismos.

Además, está inspirada en la vida de los emigrantes españoles en Alemania en dichos capítulos estrenados en 2017 y por la que obtuvieron varios premios. El primero de los episodios fue premiado por el país semanal fue considerado para los artículos más leídos de todos los tiempos, tras llevarse el Gran Premio del Jurado al Mejor artículo del año 2017.

Sinopsis de “ Buscarse la vida en Alemania”

José Mateos Mariscal es emigrante español en Alemania desde el 2013, junto a su familia el intento salir adelante y tener una vida digna, les obliga a probar todo los negocios posibles en Alemania.

Con dos amigos españoles del mismo barrio de Wuppertal Alemania, colegas de toda la vida que buscan ir más allá de su insustancial rutina y luchan por salir adelante en un país extranjero con un idioma imposible de aprender, José Mateos Mariscal es basurero de un ayuntamiento de Alemania en Wuppertal, su hijo Leandro Mateos estudia en la universidad de Düsseldorf, y trabaja reparte los envíos en un local de comidas, Yhasmin Mateos trabaja en un hospital y tiene nebeljod en un solárium, Coral Hernández trabaja a tiempo parcial en un hospital.

El día a día de esta familia en un ambiente de barrio marginal y con estética dará lugar a todo tipo de gags, reflexiones y crítica social como los relacionados con los hipsters, vendiendo condones a las prostitutas …. los problemas de salud mental y la creciente ola de gentrificación, siempre dando que hablar… Esta vez intentado salir adelante vendiendo preservativos al sector profesional, un serial jamas escrito de emigración española en Alemania, dando Tip y consejos a emigrantes españles recién llegados alemania.

Cómo escoger el condón adecuado

No todos son iguales: tamaño, textura, material, lubricación y otros añadidos pueden cambiar —y mejorar— completamente tu experiencia sexual.

Hablar de sexo, por suerte, está cada vez más normalizado en nuestra aún conservadora sociedad española, aunque sigue siendo preocupante nuestro déficit de educación sexual. Un informe publicado en 2015, a propósito de un plan para reducir las brechas educativas y sanitarias en el continente europeo situó a España como la peor evaluada .

Definir la talla

“Al elegir un condón, el tamaño sí importa; no el largo pero sí el ancho”, dice Andreas Hüneus, ginecólogo infanto-juvenil del Centro de Adolescencia de una Clínica Alemana. “Si queda apretado, puede incomodar o romperse, y si queda suelto se puede salir”, apunta el experto. Así como la cenicienta encuentra su zapato, con los condones y el pene pasa algo similar: es de suma importancia que se sienta cómodo en el profiláctico.

Por eso, antes de debutar con tu pareja sexual debes hacer el viejo ejercicio de ir probando, sobre todo para “saber si te va a quedar bien el ancho”, explica la doctor. “Lo ideal es que pruebes con el pene erecto varios condones antes de tener relaciones en pareja”, puntualiza.

El mercado de los condones ha ido creciendo y hay innovaciones que no dejan de sorprender. En muschas tiendas especializada en este producto, donde además de tener un amplia oferta, entregan contenido, información y asesoría en la compra.

Así fue como nació nuestra idea de vender condones al sector profesional en Alemania y poder dar información y asesoría en la compra.

“Poco a poco hemos ido incorporando el tema de que comprar un condón es como comprar ropa”, explica Melissa Renner, directora comercial de este emprendimiento enfocado principalmente en el mundo del condón en Alemania. Allí también es socia Magdalena Becker, medica sexóloga española , “quien elabora todo el contenido, por lo que siempre será de calidad y científicamente comprobado”, explica.

Tal como las prendas, los condones tienen una talla, la que suele aparecer en la caja . “Sale un número en milímetros, que se llama ancho nominal y corresponde al del condón aplastado”, explica la ginecóloga.

¿Cómo calculamos el ancho nominal?

Se le llama ancho nominal a “la mitad del perímetro del pene en erección”, explica Andreas Hüneus. “Puedes medirlo con un hilo”, dice, y luego revisar con una regla o cuántos centímetros tiene. “La mitad de esa medición es el ancho nominal”, especifica. Para que te quede más claro, el ginecólogo da un ejemplo concreto: “si el perímetro de tu pene mide 10 centímetros, el ancho nominal de condón que te quedará bien es de 5 cm o 50 mm”. Es importante saber el ancho nominal, porque así “puedes elegir tus condones más fácilmente”.

“Con esa medida, ya puedes elegir las marcas y variedades que sean del tamaño correcto”, apunta Melissa Renner y agrega un tip: “se recomienda que el condón sea del tamaño del perímetro del pene o hasta un centímetro menos, ya que es elástico y se acomoda”.

Proceso de elección

En gustos no hay nada escrito, dice el famoso dicho, y lo bueno es que en el mercado de los preservativos masculinos existe una amplia variedad para todo tipo de personalidades. Aquí la consigna es atreverse y probar, pero antes de lanzarse a la aventura, es bueno que tú y tu compañero o compañera sexual se hagan algunas preguntas al respecto.

“¿Qué prefieres en un condón?, esa es la primera pregunta”, dice Renner. “Si estás buscando, por ejemplo, una buena calidad de lubricante, que sea para sexo oral —donde sería una buena opción el sabor— o si tu prioridad es el precio”. También puede servir como punto de partida “las experiencias previas, ya sean positivas o negativas, y desde ahí orientar la decisión”.

Hoy, que se puede vitrinear por internet, es recomendable buscar y leer la descripción del producto y los comentarios asociados en caso de existir. En la página de la firma , “cada condón tiene información y está clasificados por categoría, lo que permite elegir de mejor manera”.

En el sitio de la tienda, además, puedes leer una guía de elección de condón masculino, elaborado por la sexólogo Hüneus , en la que puedes resolver algunas de tus dudas. Ahí dicen, por ejemplo, que si estás en búsqueda de mayor estimulación por roce, sería una buena alternativa probar los condones rugosos y estriados. Para quienes quieran mayor duración, existen condones con retardante, y para los que no les agrada la sensación de tener “un plástico”, existen unos más delgados pero con la misma eficiencia de los tradicionales.

La alergia al látex

Poco se habla de esta alergia, que es cada vez más común. Básicamente, se trata de una fuerte reacción que se produce cuando la piel entra en contacto con este tipo de caucho natural con el que se producen una alta variedad de productos, entre ellos los condones. Las personas alérgicas al látex comienzan teniendo pequeñas molestias, con picazón o enrojecimiento en la zona.

Pero si tú o tu compañero sexual son alérgicos al látex no hay problema, ya que existen condones fabricados con otros materiales, como el polietileno, igual de eficientes. Algunos, incluso, tienen más ventajas que los de látex, asegura Andreas Hüneus.

“Los puede usar una pareja que tenga alergia, son más delgados y no tienen olor a látex, por lo que la experiencia puede ser más agradable”, cuenta el experto. Un tercer punto a favor es que los de polietileno, por ejemplo, “se pueden llevar en la billetera o bolsillo sin que se dañen”. Los de látex, en cambio, se pueden malograr si se guardan dentro de billeteras, bolsillos o incluso dentro del auto, ya que el roce y la temperatura los perjudican. “Solo deben llevarse en condoneras”.

Otras recomendaciones

Según las especialistas, el condón y el lubricante son los mejores amigos. “El preservativo, por sí solo, puede secar la relación sexual”, explica Andreas Hüneus. “Muchas veces, a las personas no les gusta usar condones porque sienten que les irrita y reseca, incluso lo pueden confundir con alergia al látex”, especifica, aunque casi siempre solo “es falta de lubricación”.

“Incluso, una gotita de lubricante por dentro del condón puede aumentar la sensibilidad del glande”, comenta Hüneus, por lo que su consejo es intentar siempre usar un lubricante en base a agua o silicona, y que éste “sea compatible con el material del condón”.

“Usar condón puede ser algo lúdico y divertido, que aporte no solo desde el cuidado y la prevención sino que también desde el placer”, dice Melissa Renner, que piensa que si a alguien no le gusta usarlos es “porque aún no ha encontrado el adecuado”.

Otra cosa que destaca es que los condones “nunca se abren con la boca, por algo vienen con prepicado, y hay que tenerlos siempre a mano. Lo recomendable es ocupar condoneras, ver la fecha de vencimiento y, por supuesto, asegurarse de que la otra persona quiera tener relaciones”, dice Renner. Dicen que en probar no hay engaño.

En un español en Alemania colaboramos con los y las emigrantes de habla habla hispana, implicado con la causa de ayudar al más necesitado en Alemania