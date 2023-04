Manuel del Rosal: «Los santos inocentes del siglo XXI»

“No hay bandera suficientemente larga para cubrir la vergüenza y la miseria moral de quienes matan y torturan a inocentes” Howard Zinn, historiador social y dramaturgo estadounidense.

“El sufrimiento de inocentes y pacíficos no deja de abofetearnos; el desprecio a los derechos de las personas y de los pueblos más frágiles no nos son tan lejanos; el imperio del dinero con sus demoniacos efectos como la droga, la corrupción, la trata de personas, incluso de niños, junto con la miseria material y moral son moneda corriente” Papa Francisco

Los santos inocentes es una novela que Miguel Delibes publicó en 1981. Está ambientada en la Extremadura de 1960 y se desarrolla en un cortijo extremeño. Delibes nos pone ante los ojos, como imágenes vívidas, las condiciones de opresión y humillación en las que viven los campesinos que trabajan para los señores en contraste con la opulencia de estos. Sus vidas son una constante injusticia, miseria y humillación mientras, los que les mantienen en esas condiciones, viven en la opulencia, en el derroche, la degradación y la miseria moral. Ni siquiera pasa por sus mentas mejorar en lo mínimo la pobreza, la ignorancia y la miseria en la que viven sus criados que, considerados más como objetos e instrumentos para mantener sus privilegios, a los ojos de sus amos no aparecen como seres humanos.

En este siglo XXI de las tecnologías, el progreso hasta la náusea, el relativismo, el buenismo, la I.A. y la demagogia como fin en sí misma, los santos inocentes son los mismos que los de la novela de Miguel Delibes solo que sus miserias las arrastran en ciudades sin alma repartiendo su miseria entre trabajos mal remunerados, viajes en metro o autobús, demanda de antidepresivos, ansiolíticos y tranquilizantes, noches de insomnio y quebraderos de cabeza para hacer frente a los gastos corrientes que devoran esa nómina escuálida y magra en la que viene implícita su inocente santidad. Y estos son los que no viven en países donde el hambre y la sed son moneda corriente junto a enfermedades fácilmente tratables que no se pueden tratar por falta de medios. Y esto es así porque la confianza del inocente es la más útil herramienta de quien, aprovechándola miserablemente, los explota. Esto era así antes de 1960, durante 1960 y en los momentos actuales, solo que con métodos más sofisticados y perversos. Lo ha sido siempre. Desde que el ser humano fue soltado sobre la Tierra, los malvados opulentos han torturado a los santos inocentes para así mantener sus privilegios.

En 1989 cayó el telón de acero y el mundo creyó que la división de bloques había dado principio a su fin. ¡Cuan equivocado estaba el mundo!

La guerra de Ucrania ha destapado lo que el bloque occidental capitaneado – como no podía ser de otra forma – por EEUU busca desde la caída del telón de acero: la implantación de una doctrina, un gobierno, una economía y una sociedad únicas bajo la bota del buenismo, lo políticamente correcto, el progresismo y el relativismo para, de esa forma, dominar el mundo. Pero no contaban con que la criada les saliera respondona en forma de los llamados países brics que no comulgan con las ideas del bloque occidental. Y nos encontramos con el mundo más dividido que antes de la caída del telón de acero. De este modo tenemos, a un lado occidente y al otro oriente y en medio de ese enfrentamiento millones de santos inocentes que sufren las consecuencias de la ambición de ambos bloques. Son millones de seres humanos que viven como los santos inocentes de Miguel Delibes esparcidos por todo el mundo sin que ni los occidentales ni los orientales se preocupen por ellos, más bien son utilizados para hacer creer al mundo que las condiciones en las que viven esos millones de seres humanos víctimas de la ambición de poder de quienes quieren dominar el mundo, es culpa del otro.

Miguel Delibes hizo una radiografía de como los poderosos mantienen sus privilegios a costa de los santos inocentes, hoy basta estar al tanto de los acontecimientos geopolíticos para comprobar que, gracias a la globalización, ese diabólico invento orientado a lo dicho: dominar el mundo bajo la bota del pensamiento único, el cortijo extremeño ha devenido en el mundo, los señorones latifundistas en poderosos magnates conocidos y en la sombra, y los santos inocentes en todos los seres humanos que sufren los efectos colaterales del enfrentamiento entre los dos bandos que quieren dominar este mundo injusto y sin remedio.

MAROGA