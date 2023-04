Rafael López Charques: «Sálvese el que pueda»

Sospechamos que esa es la postura que quieren que adoptemos los españoles, tanto “cum fraude” como sus acólitos. A ellos les conviene porque si les hiciésemos caso, se encontrarían con una población en la que cada uno tira para su lado.

¿Qué más podrían desear para poder controlarla?

La historia atribuye a Julio César la célebre frase de “divide y vencerás”. Los actuales jefes que tenemos, para desgracia nuestra, se han apropiado de ella y la ponen en práctica siempre que pueden.

Sin embrago nosotros proponemos a nuestros compatriotas otra máxima cuyo origen se pierde en el tiempo, a saber “la unión hace la fuerza”.

No lo duden, aunque estemos diseminados, si todos los que padecemos la falta del más mínimo sentido común de nuestros gobernantes nos unimos y les plantamos cara, las cosas cambiarán.

Sabemos que es difícil, pero no imposible. Al fin y al cabo, solo tenemos que copiar, pero a la inversa, lo que hacen los jefes.

Hoy dan una ayuda a unos, mañana a otros, pasado a quien sabe, etc. Desde luego si un grupo protesta, que se despida. En donde no mandan promueven manifestaciones bochornosas, pues la situación por la que protestan teóricamente, con frecuencia se da, y mucho más agravada, en donde gobiernan. Da igual. El caso es provocar protestas y algaradas, para que la gente solo se ocupe en lo que llama la atención en el momento. Así no piensa, lo cual es muy peligroso para las dictaduras, y los días van pasando, que es de lo que se trata, de mantenerse en el poder a toda costa.

Para ello si hay que mentir se miente repetidamente. Si hay que tapar a los amigos que están pringados, se les tapa. Si algunos a los que se necesita plantean exigencias se les complace, aunque las mismas vayan frontalmente en contra de la nación.

Actúan así confiados en que los españoles nos refugiaremos en el “salvase quien pueda”, y la verdad es que hasta ahora en cierta medida lo hemos hecho, pensando tengamos paciencia, es una mala racha que pasará. Sin embargo, creemos que la mayoría hemos llegado al límite de nuestro aguante, buenas personas sí, pero esclavos de ellos no.

Es hora de que sigamos el otro eslogan citado “la unión hace la fuerza”. No lo duden, si nos unimos y trabajamos conjuntamente por el bien del país, que en definitiva es el nuestro, el de todos, lograremos hacer una España decente, donde prive el sentido común que nos lleve a lograr el bienestar de todos los ciudadanos, sin prerrogativas para nadie.

Lo que proponemos no es una quimera, es posible de lograr. Solo hay que tomar conciencia de lo que están haciendo con nosotros, de que no somos muñecos que bailamos al son que nos marcan.

Estamos hartos de oír su palabrería hablándonos de las bondades de la coexistencia, de la concordia, etc. Estamos de acuerdo, deben existir, pero al igual que la caridad, no deben empezar por uno mismo, sino por los demás, cosa que nuestros des gobernantes no practican. Para ellos todo eso que tanto pregonan está muy bien, siempre y cuando les favorezca, de lo contrario hacen oídos sordos.

Queridos compatriotas, debemos unirnos y luchar por un país en el que la justicia sea igual para todos, progrese adecuadamente, desaparezcan las desigualdades y todo el mundo tenga las mismas oportunidades.

Si nos lo proponemos podemos conseguirlo, solo hay que tener fe y trabajar unidos. Indudablemente nos costará trabajo, pero si somos constantes lograremos la victoria.