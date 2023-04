Manuel del Rosal: «Sonrisas y lágrimas: Sonrisas del gobierno, lágrimas de los ciudadanos»

“Hay puñales y pistolas en las sonrisas de hombres y mujeres, cuanto más cercanos y más prometen con la sonrisa, más sangrientos”

Y cuando esos hombres y esas mujeres se dedican a la política, tras sus sonrisas, esconden sus verdaderas intenciones.

Sonrisas y lágrimas es el título de una preciosas película que relata los momentos vitales de una familia que transcurre entre las sonrisas y las lágrimas, como todo en la vida. Las sonrisas y lágrimas sobre las que escribo no son esas sonrisas y esas lágrimas, son las lágrimas que derraman los ciudadanos mientras los políticos que los gobiernan no dejan de sonreír.

España y los españoles estamos viviendo unos años en los que una minoría dominante sonríe permanentemente mientras una mayoría dominada llora permanentemente. España es un país en el que las sonrisas y las lágrimas están mal repartidas, y lo están porque una minoría lo tiene todo para estar en permanente sonrisa mientras la mayoría carece de todo para estar en permanente congoja lacrimosa. Me podrán decir que esa mayoría acongojada también sonríe de vez en cuando; es cierto, pero si analizamos su sonrisa veremos que, de entre todas las clases de sonrisa, esa es la de la resignación. Sin embargo, las sonrisas permanentes de los que nos dominan, es decir, de los políticos que nos gobiernan y de los que les apoyan a cambio de privilegios, son sonrisas completamente diferentes que van desde la sonrisa maliciosa hasta la sarcástica, pasando por la de desprecio. Vamos a analizar los tipos de sonrisa que muestran los miembros del gobierno y los que les apoyan; entre ellos no aparece la llamada sonrisa de Duchenne. Esta sonrisa está catalogada como la sonrisa genuina y no fingida y jamás aparece en los rostros de nuestros gobernantes y quienes les apoyan. Las sonrisas que habitualmente muestran nuestros gobernantes son: la sonrisa falsa que es la que se muestra fuera de tiempo y de manera artificial, la sonrisa maliciosa o cruel que es la que se muestra cuando alguien se alegra de la desgracia de otro, la despreciativa es la que muestra odio, rencor y resentimiento; pero la sonrisa más característica de nuestro gobierno, de todos sus miembros y de quienes les apoyan es la sonrisa sarcástica. Esta sonrisa va unida indefectiblemente al político, forma parte de su vestuario ya que, al tiempo que cubre su cuerpo con la vestimenta de cada día, cubre su rostro con la sonrisa sarcástica porque esta sonrisa es la que, semejando una sonrisa de emoción positiva lo es de todo lo contrario; con ella tapan lo que no quieren mostrar en un ejercicio de la hipocresía clásica del político. Para descubrir y distinguirla de lo que realmente es una sonrisa de emoción positiva, basta mirar a los ojos de quien te la ofrece y comprobar como tuerce la mirada y mira de soslayo. La única sonrisa auténtica que muestran los políticos es la que les sale espontáneamente cuando reciben las sinecuras, los privilegios y los sueldos estratosféricos.

España está dividida entre las sonrisas de los políticos y las lágrimas de los ciudadanos. Al tiempo que los que nos gobiernan sonríen mirándose su ombligo, los ciudadanos lloramos mirando la negrura de nuestra situación y la oscuridad del túnel que nos va a conducir al futuro; no a los que como yo pertenecemos a la generación que en los años sesenta del siglo pasado tenía 20 años, sino a los jóvenes de esta generación que ganan por goleada en toda Europa en el paro juvenil y que, incluso teniendo trabajo, no pueden de ninguna de las maneras acceder a emanciparse debido a que la vivienda, ese derecho fundamental que forma parte de nuestra Constitución, ha sido prohibido por la ley de la Vivienda social comunista. Y mientras, como en todo lo que sucede en España, los políticos, fundamentalmente el gobierno de Sánchez y quienes les apoyan, continuarán sonriendo y los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, llorando su condición y llorando su futuro incierto. Llorando como muñequitos de feria lo que deben reclamar y defender como hombres.

MAROGA