Pablo D. Escolar: «El impostor Sánchez»

Llegamos a unas fechas en las que nuestro gobierno, dirigido por el impostor, tiene que fabricarse ideas y promesas que, casi todos sabemos no va a cumplir, pero puede darle un considerable número de votos de los más incautos que le permita, junto a los políticos con los que pactó y que quieren acabar con España, gobernar de forma permanente este País, como lo hizo Fidel Castro, Hugo Chávez, etc. Los cientos de asesores que pagamos los españoles y están al servicio de fray Mentiras, tienen trabajo extra estos días diseñando martingalas, triquiñuelas y embrollos que le puedan cosechar alguna credibilidad entre los más ignaros y conseguir su voto.

Estamos en una situación muy grave: Si nuestro presidente no consigue los votos que necesita para aliarse con los peores políticos de nuestro País y seguir en la Moncloa, utilizará las artimañas que haga falta para lograr su objetivo. Pedro Sánchez tiene aversión por España y es una persona muy peligrosa; cualquier cosa puede esperarse de él. Ya sabemos la facilidad que tiene de mentir y que no tiene escrúpulos en ello; como también sabemos que ha colonizado las Instituciones del Estado, para poder ejercer el caudillismo y ser el jefe supremo, obviando al Rey, al que intenta eliminar. Decía Vázquez de Mella: “Un dictador no es más que un rey sin corona, pero que la anda buscando para sostenerse en el trono”. Si este altanero dadaísta sigue con el dominio de nuestro País, acabaremos muy mal todos y nuestro prestigio como gran País que hemos sido, se desvanecerá.

Debemos desoir todas las promesas que nos publicitan en estos días previos a las elecciones; lo que no han hecho en más de 5 años, difícilmente lo harán ahora. La ineptitud que nos han demostrado, no la van a abandonar cuando pasen las elecciones. Los sindicatos que han estado engrasando hasta ahora, no van a dejar de hacerlo. La aversión que tienen por España, no va a cambiar en el futuro.

Pablo D. Escolar

Decía Jardiel Poncela que en una dictadura lo que no está prohibido es obligatorio

Un dictador es alguien que tiene el poder absoluto – o que al menos se comporta como si lo tuviera por su manera de dar órdenes a los que están a su alrededor.

“Es una paradoja que todos los dictadores hayan subido al poder por la escalera de la libertad de expresión. Inmediatamente después de alcanzar el poder cadadictador suprimió la libertad de expresión a todos excepto la suya propia.” HERBERT CLARK HOOVER

“Un dictador no es más que un rey sin corona, pero que la anda buscando para sostenerse en el trono.” JUAN VÁZQUEZ DE MELLA

Los dictadores pueden reformar las leyes; pero no las costumbres.

Jacinto Benavente

Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: es un país de esclavos.

Simón Bolívar