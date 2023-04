Sobre la situación en Francia con relación a la nueva ley de pensiones y España

Becado por el gobierno francés, amplié estudios universitarios de socioeconomía en París-Francia, en los años 70 y también fui de camping por esta gran nación.

Vi una nación francesa muy rica, dominada por lo público y con unos franceses, por lo general, bastante cabreados a pesar de su muy buen nivel de vida, de las numerosas ayudas sociales, etc.

Con el paso del tiempo, Francia no ha cambiado para bien en lo socioeconómico y político, y, en las últimas elecciones presidenciales de 2022, frente al centro de Emmanuel Macron (primera vuelta 27,85%, segunda vuelta 58,54%), las alternativas han sido, la extrema derecha de Marine Le Pen (primera vuelta 23,15%, segunda vuelta 41,46%) y la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon (primera vuelta 21,95%).

En marzo 2023, Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, ante la difícil situación de Francia, con un déficit y deuda públicos por encima de la media europea; el presidente Macron ha puesto en marcha una reforma de la jubilación francesa para pasarla de 62 a 64 años para 2030 y un año más de cotización (de 42 a 43 años), una de las mejores de Europa en lo referido a la edad de jubilación, pues, en el resto se jubilan a una edad mayor y cuando su economía, la francesa, no va bien. En Francia, a partir de los 65 (o 67 años si has nacido después de 1956), reciben el 100% de la pensión, independientemente del número de años cotizados. Sin embargo, la respuesta ha sido muy extrema, violenta, demagógica, por parte de la extrema derecha e izquierda francesas, del viejo y nuevo populismo extremista identitario y que quieren tumbarlo. Lo que empeora gravemente la situación socioeconómica y política de Francia…

Francia gasta más que la mayoría de los demás países en pensiones estatales, con casi el 14% del PIB (Producto Interior Bruto) en 2018, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2019, tuvo el mayor gasto en bienestar de todos los países de la Unión Europea con casi el 34% del PIB, según Eurostat (oficina estadística de la Unión Europea). Eso en comparación con el 28% en toda la Unión Europea. El gobierno francés del presidente Macron argumenta que los cambios en las pensiones son necesarios para que el sistema sea financieramente sostenible.

El aumento de la edad de jubilación a 64 años mantendrá a Francia por debajo de la norma en Europa y en muchas otras economías desarrolladas, donde la edad a la que se aplican los beneficios de la pensión completa es a partir de los 65 años y, como en España, se acerca cada vez más a los 67 años.

En Estados Unidos y Gran Bretaña, la edad de jubilación está entre los 66 y los 67 años, dependiendo del año de nacimiento. La legislación actual establece un aumento gradual a 68 años en Gran Bretaña entre 2044 y 2046, aunque eso se está revisando y podría cambiar.

El Consejo Constitucional francés ha aprobado el aumento a los 64 años de la edad de jubilación en Francia, propuesto por la nueva ley sobre las pensiones en Francia del presidente Macron.

Al mismo tiempo, en España, la Autoridad Independiente dé Responsabilidad Fiscal (AIReF), dice que la reforma de las pensiones españolas disparará la deuda y déficit públicos. Lo que, también, señala el Banco de España.

Esta reforma del Gobierno de PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas antiEspaña, que se propone cuando se van a celebrar, en España, el 28 de mayo 2023, elecciones municipales y autonómicas y en menos de un año, sino se cambia la fecha, elecciones generales; esta reforma de las pensiones se ha hecho, entre otras cosas, aumentando los impuestos, las cotizaciones de los asalariados, autónomos, pequeños, medianos, grandes empresarios españoles.

PSOE Sánchez, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas socialistas-comunistas, izquierdistas, nacionalistas separatistas, incluidos los proetarras de Bildu, los golpistas ilegales separatistas catalanes, hipermalgastadores, clientelares, tajadistas, contaminadores, manipuladores, todo vale por el poder y muy injustos privilegios, todo propaganda y marketing embaucadores, etc.; unos y otros se oponen a un poder judicial deontólogico, independiente, competente, eficiente, etc., es decir, a la justa y muy necesaria división de poderes, a una critica y justicia justas, a la existencia de la necesaria y justa oposición, a una democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas… Lo que establece la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978 y que, entre otros artículos, además del muy importante preámbulo constitucional ( “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; Establecer una sociedad democrática avanzada; y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”); lo que establece, como estábamos diciendo, la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, entre otros artículos, en el artículo nueve (9) y que dice lo siguiente: “1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

En Francia, España, los pueblos de la Tierra, es necesario potenciar una política, gestión de lo público y privado, individual y socialmente, que sean deontológicas, justas, democráticas, responsables, competentes, integradoras, profundamente humanas, no arbitrarias, de juego, competencia y cooperación limpios, bien medidas, eficientes…; que no fomenten el guerracivilismo, los peores enfrentamientos, populismos, demagogias, extremismos, fanatismos, narcisismos, racismos supremacistas, superioristas, la descalificación, desprestigio, deslegitimación, ninguneo y liquidación de los principales competidores y críticos democráticos constitucionales españoles, etc., y que, honrada, humilde, con el mayor rigor y compromiso, necesariamente, sepan aprender, a escala local, regional, nacional, internacional, etc., de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la justa búsqueda del mejor desarrollo deontólogico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, eficiente, etc., del bien…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia); autor individual de 15 libros y 36 colectivos; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; martes, 25 abril 2023 Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…