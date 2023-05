José Manuel García Albarrán: «Sequía ‘inducida’ y ‘okupación’ consentida»sequia

La infografía que encabeza éste artículo -una retro excavadora rompiendo el dique de contención de un embalse- corresponde a un vídeo en el que se denunciaba la demolición de varias presas (Salamanca: presa de Yecla de Yeltes; Asturias: presa de Puente Yes. Teruel: presa Los Toranes-río Mijares; León: presa de San Facundo, cuyo derribo va a costar 3,5 millones de euros; Galicia: presa Ponte do Inferno Guadalajara: presa de Hozseca y recientemente quieren destruir en Extremadura: la presa de Valdecaballeros.

Quizá alguien tenga que explicar por qué en el año 2021 se destruyeron en España 108 presas, en el 2022 se destruyeron 148 presas y en lo que va de este año 2023 se han destruido ya 43 presas por orden de el gobierno.

¡Somos líderes en Europa en la destrucción de embalses y de presas!

¿Contribuye esto a aliviar la sequía?

¿Con qué fin se está haciendo esto?

Podrán explicarnos por qué están destruyendo presas cuyo fin es asegurar la contención y el almacenamiento del agua procedente de neveros y de los ríos para emplearla tanto en producción de electricidad como en el riego y para el consumo humano.

Ya… ya sé que se escudan en repetir el ‘mantra ecologista’ de la ‘viabilidad’, de la interconexión de los ríos, de la ‘sostenibilidad’, del tránsito de las especies fluviales y otras teorías que para nada contribuyen a asegurar esos recursos hídricos tan necesarios.

Pero lo que hay que plantearse es ¿Por qué tenemos unos pantanos al 50% de su capacidad y otros casi secos?¿Por qué nuestra agricultura y ganadería van en claro retroceso? lo que nos pone en peligro de competitividad frente a otros exportadores como Italia o incluso Marruecos y ¿Por qué las reservas hídricas de España, que fueron unas de las mejores de Europa, están bajo mínimos?

Habrá que recordar que de los diez pantanos más grandes de España, ocho se construyeron durante el régimen franquista y el décimo se empezó a construir durante este periodo aunque se finalizó en 1989, proporcionando una reserva de aguas suficiente que permitió abordar con garantía tiempos de sequía más amplios que el actual.

Aunque les pese, señores del gobierno, la situación de bonanza hidrológica se produjo gracias a los pantanos y presas que se construyeron en aquella época, y esto sí es Historia de España y no su ‘desmemoriada’ ‘memoria democrática’.

Miren ustedes…la sequía en España no es nueva ni exclusivamente debida a su tan cacareado y cansino ‘cambio climático’ que repiten como loros insistentemente obedeciendo fielmente a las directrices de la ‘Agenda 2030’, sino que históricamente han existido en otras épocas, grandes sequías en la Historia en España en donde nadie hablaba del ‘cambio climático’, entre las que destacan la de 1943 a 1945 (post guerra) de la que, gracias a la política de almacenamiento y del aprovechamiento del agua se pudo salir adelante con sacrificio, pero airosamente.

Vivimos los tiempos más disparatados de los últimos años, porque lo miren por donde lo miren este País ha alcanzado, gracias al Gobierno actual, unas cotas de decisiones y leyes absurdas e incomprensibles difíciles de superar.

Una vez que ‘estos aprendices de políticos’ abandonen sus cargos, el daño ya estará hecho y en muchos casos con difícil solución o rectificación, citando por estar en el ánimo de todos ustedes las últimas leyes aprobadas y cuyos nefastos resultados ya están siendo palpables.

Pero una vez más los medios audiovisuales afines y pagados por ‘el régimen’, nos entretienen a diario con falacias y embustes

que van rotando según les interese, para distraer la atención y desviar u ocultar los verdaderos problemas de todos los ciudadanos.

Ahora parece ser que, una vez apagados los fuegos recientes, indiscriminados y en su mayoría provocados, los Telediarios nos presentan como ‘el principal problema’ -la sequía y el calor extremo impropio del mes de abril- como si no hubiese en España otras cosas más importantes y urgentes que resolver, enseñándonos a diario los termómetros rondando los 40 grados a modo de amenaza infernal y un par de pantanos llamativamente secos (¿Son siempre los mismos?… y lo digo por la iglesia que aparece repetidamente en las imágenes)

Sin menospreciar la situación actual, cuyas causas he pretendido denunciar anteriormente, me niego a admitir que este aumento puntual de temperaturas y la sequía son solo debidas al cambio climático, porque…

¿Cuantos miles de hectáreas de bosques se han quemado en el último lustro?

Los bosques… ¿No actúan como fuente de oxígeno y provocan un aumento del ratio pluviométrico?

¿Cuantos trabajos de limpieza y deforestación de fincas, caminos y bosques se están realizando?

¿Cuantas obras hidráulicas se han acometido para facilitar la conducción del agua desde pantanos y ríos para regadíos?

¿Cuál es su nefasta política en cuanto a trasvases?

No señores, su política de destruir presas y pantanos, de dificultar los trasvases de agua y de obviar que la inmensa mayoría de los incendios forestales son provocados, no va a pasar a la historia como la mejor forma de contribuir a la ‘normalización del clima’ y la de ayudar y potenciar el mundo agrícola en esa España rural, incentivando el trabajo en el campo, desmasificando las grandes ciudades y volver a poblar esa España ‘vaciada’, como se ha dado últimamente en llamar.

Tendrían que barajar la idea de emplear los fondos que donan de manera altruista a una parte de la inmigración, incluso a una parte de los parados de larga duración autóctonos, ofreciéndoles trabajo en zona rural-agrícola y una vivienda a quien quisiera permanecer en nuestro País a cambio de ganarse la vida con un trabajo útil y digno.

¡Las ‘pagas por mirar al sol’ son más propias del comunismo bolivariano -busca votos- que de un País democrático y moderno como pretendemos que sea España!

Nuestros emigrantes de los años 60-70 iban por Europa (Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Inglaterra, etc.) a trabajar con contrato y al finalizar éste le enseñaban el camino de vuelta, eso siempre que no hubiesen tenido ningún problema o detención, porque en ese caso había una expulsión inmediata.

¡Aquí da lo mismo por qué vienen, a lo que vienen y lo que hagan! ¿No?

Finalizo con un apunte dedicado a la última ocurrencia pre-electoral de Sánchez… la mal llamada ‘Ley de la vivienda’, porque independientemente de las increíbles promesas de habilitación o construcción de más de 100.000 viviendas, irrealizables en su mandato, se ha preocupado de seguir manteniendo contentos a sus socios comunistas de UP, ampliando las trabas y condiciones legales para que el propietario de una ‘vivienda okupada’ pueda expulsar a los okupas y esto siempre que el dueño no sea ‘multipropietario’ y los inquilinos no sean ‘vulnerables’, en cuyo caso ‘lo tiene crudo’. ¡Increíble!

Y yo me pregunto… ¿Hay algún otro país democrático en Europa en el que puedas ocupar una casa ajena incluso por la fuerza y la Ley no ampare al propietario? y con la premisa añadida de que no le pueden cortar los suministros básicos de luz, agua, gas, que tendrá que seguir pagando ‘el invadido’ propietario. Al parecer ‘sólo’ hay actualmente unas 9.500 viviendas ‘okupadas’

¿Qué les parece?

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado