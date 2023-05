Manuel del Rosal: «De los brujos y chamanes a Mark Zuckerberg y Elon Musk»

Los chamanes y hechiceros conocían y comprendían la energía que mueve el mundo; las fuerzas telúricas, los fenómenos meteorológicos. Sabían también como fluían esas fuerzas, y ese conocimiento lo utilizaba para poseer y mantener el poder sobre la tribu que, ignorante, era manipulada mediante la promesa y el miedo. Los chamanes y hechiceros han existido desde que el hombre pisó por primera vez la Tierra y no ha habido ni un solo día en el que no hayan empleado sus conocimientos y su poder para modificar la percepción de la realidad en las mentes de las gentes. Así hemos llegado hasta Zuckerberg y Musk los actuales hechiceros y chamanes de este siglo XXI que han vendido sus magias a los gobiernos para que estos nos controlen absolutamente modificando nuestras conductas en función de sus intereses. A todo esto, antes se le llamaba magia, ahora se le llama manipulación cognitiva.

La cognición es la facultad que tenemos los seres humanos para asimilar y procesar datos que nos llegan por diferentes canales (percepción, experiencia, creencias, costumbres…) y convertirlos en conocimiento. El proceso cognitivo nos dice que decisiones tomar y como tomarlas. Este proceso, al igual que cualquier otro elaborado por nuestro cerebro, se puede manipular para conseguir inclinar la voluntad de las personas hacia nuestros intereses. Esto se viene haciendo por quienes ostentan el poder y quieren mantenerlo desde hace millones de años. Los hechiceros y los chamanes sabían cómo dominar la voluntad de la tribu, alterar los acontecimientos, modificar la realidad, alterar la percepción colectiva. Más tarde fueron las religiones las que realizaban estas funciones para mantener en la ignorancia y, mediante ella, inclinar la voluntad de las personas hacia sus intereses. Para ello empleaban y emplean, el miedo, el premio y el castigo. Superadas las supersticiones tribales y los miedos religiosos, el hombre creyó que, por fin, era libre. Nada más alejado de la realidad en este siglo XXI en el que los hechiceros, los chamanes y las religiones han sido sustituidos por otros y otras nuevas que se valen de un instrumento tan poderoso como las nuevas tecnologías. Y así los chamanes y hechiceros son los Zuckerberg, los Musk; los miedos y supersticiones los dictan las redes sociales y la religión del consumismo y los instrumentos empleados para todo son esos aparatitos aparentemente inofensivos que se llaman móviles.

La manipulación cognitiva es peor para el hombre que los fenómenos naturales que los hechiceros y chamanes aprovechaban para alterar la realidad, peor que el miedo al fuego eterno de las religiones para acoquinar a las gentes. La manipulación cognitiva es el instrumento perfecto que las fuerzas del mal, las que desde los tiempos primigenios ostentan el poder, han encontrado para alterar las funciones cerebrales de los hombres que realizan el proceso del conocimiento y que son la percepción, la atención, el aprendizaje y memoria, el lenguaje, las emociones y el razonamiento. Y así, mediante los mensajes a través de las redes sociales, mediante la utilización perversa de la información contenida en las entrañas de los móviles, de la que reciben estos y de la que dispersan por todos los rincones los medios de comunicación, alteran la realidad y la percepción de ella al colectivo social que no puede escapar a esta intoxicación mental porque el nexo de unión entre la persona y la red bien tejida de gobiernos, multinacionales, hechiceros y chamanes a su servicio es el móvil y en poco tiempo el metaverso, dos inventos satánicos a los que el hombre ya no puede renunciar salvo que se margine y viva al margen de lo que llaman progreso. Esa tela de araña somete a quienes caen en ella y una vez en sus redes les hace creer en lo que ellos quieren que crean mediante la perversión colectiva de la realidad, de la verdad impidiéndoles asimilar y procesar correctamente los datos que nos llegan por las diferentes vías para que los procesen en el sentido que ellos quieren y conseguir así el dominio de las voluntades de todos, el dominio de la voluntad colectiva; para conseguir y mantener el poder.

El último paso en la perversión cognitiva se está dando en lo que los sociólogos, antropólogos, psiquiatras y otros expertos en el comportamiento humano llaman “guerra cognitiva” a raíz de la invasión de Ucrania. Lo que percibimos los ciudadanos no es la guerra tal y como se está desarrollando, ni los motivos que la han causado, ni lo que unos ganan y otros pierden, ni las secuelas que quedarán de ella, no. Lo que percibimos los ciudadanos está manipulado y pervertido por la utilización de la cognición psicológica que los modernos chamanes y hechiceros, utilizando los infinitos medios que le ofrecen las nuevas tecnologías, esparcen a través de las redes sociales intoxicando nuestros cerebros para que no sepamos procesar la realidad. Y no te quiero decir cuando la Inteligencia Artificial domine este mundo.

MAROGA