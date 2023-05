Anián Berto: «Las verdades de Pedro Sánchez»

‘Con Bildu voy a pactar. Si quiere se lo digo cinco veces. ¡ Voy a pactar con Bildu ! ‘. Palabra de Sánchez, y se lo zampó a su amigo Ferreras en la ‘Secta’. Así qué nadie se rasgue las vestiduras, porque lo de ahora ya se sabía, los españoles estábamos avisados. Sánchez no mintió a nadie, es cuestión de interpretación, sólo se necesita calcular la diferencia entre lo que dice y lo que hace, y le saldrá que corresponde con lo que piensa. Es fiel a sus principios, leal consigo mismo y ama sus vanidadades, los intereses de los españoles es otra cosa.

Otro ejemplo; ‘Con Podemos se puede ir a coger monedas de oro, y dormiremos cómo bebés en brazos de Morfeo’. Claro, muchos entendimos (sobre todo los socialistas) que; ‘Con Podemos no se puede ir a ningún sitio, que no sea a las cartillas de racionamientos y sería un presidente que no dormiría por las noches’. Cosas de la música, qué no deja oír la letra.

PEDRO SÁNCHEZ AHORA HACE LO QUE PIENSA Y NO LO DICE

Las listas electorales de Bildu, (Reunir(se) en euskera), están cargadas y protagonizadas por etarras condenados, criminales confesos y encubiertos enemigos de España. Pero esto no es nuevo ni es noticia, ya lo anunciaba a bombo y platillo Pedro Sánchez, ahora lo hace y no lo dice, lo ejecutan los filoetarras; ‘hay que aprovechar este gobierno’. Por su parte, los separatistas señalan publicamente; ‘este gobierno es la única ocasión para conseguir nuestros objetivos’. Tenemos el necio útil y el listo de la clase. Así no hay quién se aclare.

El Gobierno de Sánchez no siente ni padece el dolor ajeno, nos toman cómo idiotas, tampoco tienen cicatrices propias, además se ríen y mienten a sus propios correligionarios socialistas, podemitas o a quiénes hagan falta. Sánchez Pérez-Castejón convierte y utiliza al PSOE para una simple catapulta a fin de alcanzar sus aspiraciones. Si hay que vender el país, se vende por cuatro monedas, después pregunta en sus mitines, y dice: ‘¿Está ahora más pacífico el País Vasco, o más relajada la sociedad catalana, sí o no?’. Y el personal presencial, el de atrezzo, asienta con la cabeza y aplaude, mientras los del golpe de Estado vislumbran ir de nuevo a la carga, pero ahora sin leyes que lo impidan ni Dios que nos ampare

LA EMIGRACIÓN Y LOS ESCARCEOS CON MARRUECOS

Cuándo no, habla de los flujos migratorios, y ya aquí no hay experto en psicología ni maestro de neuromarketing que decifre que asuntos lleva entre pitos y flautas. Sobre todo con Marruecos, las escuchas telefónicas y sus ‘decisiones secretas’ del Sáhara occidental, dejando con un par de narices a Argelia y enfrentando a España con el país argelino.

En fin, unos ajetreos y tejemanejes que no auguran nada bueno. Mahomed VI lo entiende, y las reuniones de ambos mandatarios son muy esclarecedora, aunque poco transparentes. Pero el presidente nos alecciona, aplica pedagogía e ingieneria social, que ni la Complutense contempló jamás, ni tan intenso trabajo y ardua labor vio plasmada el plagio de la tesis doctoral del Dr. Cum Fraude del propio Pedro Sánchez.

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA Y ELECCIONES EN EL PAÍS VASCO

– Bildu es legal y se presenta a las elecciones con desalmados en el País Vasco, pero de ninguna manera se puede permitir que gobierne un país aquellos que quieren cargarselo. Si es legal habrá que reformar la ley, porque cosas más rocambolescas y absurdas se han hecho a base de Decretos incluso. La banda criminal mató 853 personas, de ellos 22 niños inocentes y exentos de cualquier maldad política, avaricias y odios de felones dictadores. Los heridos alcanzan los 2.632 y las víctimas de este reguero de sangre inútil superan las 7.000, en más de 3.500 atentados, muchos sin resolver al día de hoy.

Las cifras son aterradoras, pero lo verdaderamente cruel es que segaron la vida a personas, no a números. A todo ello, hay que sumar una inmensa cantidad de amenazados (extorsionados), y un sinfín de exiliados que no podrán votar en el País Vasco, por lo que estos ‘pistoleros’ se sienten a sus anchas y jamás podrá revertise el odio de muchos a España. Antes de votar recuerde y no olvide. Estos datos pertenecen a ‘la memoria democrática’, no a la dictadura de Franco ni a la Segunda República de los 26 gobiernos desde los años del 31 al 39. Pero eso sí, estas son algunas de las verdades de Pedro Sánchez y sus acólitos, sacadas a relieve a través de estudios, más bien, de expresiones corporales e interpretación de actitudes contrastables, aplicando la lógica y analizando el modo de vivir sin principios ni escrúpulos.

Anián Berto

Periodista – escritor