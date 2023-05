Manuel del Rosal: «Rogativas y progreso»

Puestos a elegir entre rogativas y medidas del gobierno: elijo rogativas. Confío más en una rogativa que en una decisión gubernamental para hacer frente a la sequía.

Rogativa en su segunda acepción en la RAE: En el culto católico oración pública hecha para conseguir el remedio a una grave necesidad.

Generalmente consisten en procesiones que se hacían dentro o fuera del templo con carácter de penitencia o propiciación para la agricultura, fundamentalmente para hacer que lloviera en épocas de sequías; iban acompañadas de letanías y rezos.

Con la llegada de las nuevas tecnologías se nos convenció de que todos los problemas derivados de los cambios del clima serían, unos prevenidos, otros resueltos por la ciencia…Y llegó un terremoto en Turquía que nadie previno y que nadie pudo resolver a pesar de todos los instrumentos tecnológicos y científicos de los que disponemos…Y nos ahoga esta sequía que no pudo ser prevista y que nadie soluciona a pesar del arsenal de medios del que disponemos y con los que nosotros, el sumun de la creación, venceríamos a la naturaleza. Pero no, no ha sido así, no será así porque la naturaleza, la Tierra, es un ser vivo que reacciona ante las agresiones que sufre. Es entonces cuando todo el bagaje de cientifismo y tecnologías es arrasado por un tornado, un terremoto, un volcán, una sequía que nadie supo vislumbrar ni siquiera teniendo a mano toda la inteligencia del hombre en forma de aparatos tecnológicos y métodos científicos.

Con la llegada de las nuevas tecnologías y la I.A. el hombre se olvidó de Dios. Creímos a pies juntillas en los falsos profetas que nos convencen con las maravillas del cientifismo, que no ciencia, y de las tecnologías que van a desembocar en la inteligencia Artificial. Y la sequía es terca, tan terca como todo lo que proviene de la madre naturaleza. Y los ciudadanos, viendo que los falsos profetas están desbordados por los elementos naturales, vuelven a acordarse de Dios como aquel ateo acérrimo que, cuando el avión en el que volaba empezó a caer en picado, elevó sus plegarias a Dios – “¡Dios mío, sálvame!” – Se desgañitaba en esa oración el que minutos antes se reía de Dios, de la Tierra y de la Naturaleza. Y caminando siglos hacía atrás, los ciudadanos que unos días antes presumían y se jactaban de ser modernos y haber superado las creencias ancestrales, sacan a sus imágenes de santos en procesión para hacer rogativas pidiéndole a Dios que interceda ante los fenómenos meteorológicos y haga caer el agua en abundancia.

Cuando, una vez más, lleguen las lluvias, no por la intercesión de las rogativas ni por la acción de las ciencias, sino porque la naturaleza, como siempre que se ve maltratada, busca el equilibrio; los falso profetas del cientifismo y los ateos que lo dejaron de ser por unos días, volverán a sus posiciones de antes de la sequía, de antes del terremoto, de antes del volcán, de antes del sunami, de antes del tornado y volverán a vestir las ropas del progreso y seguir a sus mesías y profetas como los borregos siguieron al que Panurgo tiró desde la borda del barco al mar, como las ratas al flautista de Hamelin.

Y el hombre, a pesar de su vestido de progreso y de su entrega sin condiciones a las nuevas tecnologías y a las ofertas de un futuro prometedor bajo la tiranía de quienes quieren arrumbar nuestro cerebro para sustituirlo por uno cibernético, cada vez que la Naturaleza nos pone en nuestro sitio y nos hace sentir lo que verdaderamente somos – algo infinitamente pequeño y débil dentro del Universo – vuelve su mirada a lo primigenio, a lo prístino, a lo que nunca debimos renunciar; eso que une con lazos invisibles lo de arriba con lo de abajo, eso que nos quieren arrancar los falsos profetas de lo que está llegando y que suena a cantos de sirenas para atraernos y llevarnos al abismo: la Inteligencias Artificial

Prepárense. Y digo prepárense porque yo, gracias a Dios, no veré la caída a los infiernos de la humanidad tal como las ratas de Hamelin cayeron al abismo.

MAROGA