Sobre la seguridad social, la asistencia sanitaria en España

En España, la Seguridad Social Española se ha vuelto un grave problema para millones de españoles, ciudadanos, que deben esperar mucho tiempo para poder resolver muy importantes y acuciantes problemas sociales, decisivos, vitales para ellos. Incluso, tras la gran dificultad, demoras muy amplias para conseguir ser atendido, han surgido agentes sin escrúpulos, oscuros negocios y que cobran por conseguir citas, etc. con la Seguridad Social Española. Las quejas de los servicios de la seguridad social han sufrido un incremento del 42%. Solo, en 2022, cuatro millones de llamadas telefónicas quedaron sin respuesta en los centros de atención telemática de la Seguridad Social Española, según un informe interno. El Defensor del Pueblo, Angel Gabilondo, ha exigido al ministro de la Seguridad Social y Migración del gobierno PSOE (Partido Socialista Obrero Español) Sánchez, etc. Cum Fraude, José Luis Escrivá, que “resuelva las demoras en la concesión de citas” y “se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención”. Escrivá, de forma irresponsable y provocadora, esta haciendo todo lo contrario de lo que hizo y prometió al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiReF). Los sindicatos Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y Comisiones Obreras (CC.OO), en el mes de mayo 2023, han convocado paros en la Seguridad Social Española para tratar de mejorar el servicio, lo que no tiene precedentes.

Al mismo tiempo, millones de españoles deben esperar mucho tiempo para poder ser operados. Y cuando lo consiguen, muy tarde, se ven atendidos en habitaciones donde hay varios enfermos o, incluso, en pasillos, especie de tiendas de campaña, como si fuera una guerra, y donde hay enfermos muy graves junto a sus familias, visitantes, unos al lado de los otros, escuchando muy graves quejidos, sufrimientos. Lo he podido verificar, sufrir personalmente y en varias ocasiones.

Esta muy lamentable y condenable situación de la asistencia sanitaria publica española, entre otras cosas, ha dado lugar a que mas de 11,5 millones de españoles, que tienen seguro médico público, hayan suscrito un seguro médico privado.

PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, y sus socios extremistas antiEspaña, entre los que están los extremistas socialistas-comunistas de Unidas Podemos, los golpistas ilegales separatistas catalanes, los proetarras de Bildu, etc.; PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude, todo vale por el poder y muy injustos privilegios, se dedican a la propaganda y marketing embaucadores, a contaminar, manipular… a la ciudadanía, a descalificar, desprestigiar, deslegitimar, ningunear y linchar, liquidar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos constitucionales españoles: ¿hasta cuando?

Los agentes, líderes, grupos, fuerzas, instancias, medios, redes, etc. democráticos constitucionales españoles, deben reaccionar para evitarlo, para conseguir una justa, buena, bien dotada, competente, eficiente, profundamente humana, bien medida, definida, explicada, aplicada, controlada, etc., sanidad, asistencia social, seguridad social, etc., y promover una democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas, que, individual y socialmente, haga posible la dignidad, la verdad responsable, el mejor desarrollo deontológico democrático constitucional, legal, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, profundamente humano, critico positivo fundado, eficiente, creativo, etc. para España, la gran nación española, para los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien, para los pueblos de la Tierra, como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978 (preámbulo de la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; Establecer una sociedad democrática avanzada; y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”), y sabiendo siempre, con honradez, humildad, mucho rigor y compromiso, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la justa búsqueda de la verdad responsable, de dicho desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, eficiente, etc., de la dignidad, el bien…

Manos a la obra, individual y socialmente, y Adelante por y para la verdad responsable, el mejor desarrollo, la dignidad, el bien…, de forma justa, democrática, muy bien medida…

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología, 40 años de profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y Facultad de Administración y Dirección de Empresas (ADE) de Lugo (Galicia); autor individual de 15 libros y 36 colectivos; mi Curriculum Vitae/CV amplio, publicaciones, bibliografía, puesta en marcha de diversas iniciativas, etc., se puede ver en Internet; lunes, 15 mayo 2023, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino por El Bien, O Bo Camiño polo Ben…