Pablo D. Escolar: «Los tiempos de la maldad se acercan a su fin»

Sin ninguna duda, sufrimos los españoles los peores momentos de nuestra historia, algo que comparten hasta muchos de los más fieles sanchistas y que solamente pueden esconder tras la brillante verborrea del presidente y no tan brillante de los que gozan de algunos de los innumerables ministerios inventados por fray Mentiras. ¡Cuánto que referir de los destrozos obrados en nuestro pacífico y conveniente bienestar! Llenaríamos un colosal libro con las felonías del gobierno. Me limitaré a mencionar someramente algunas, como recuerdo a los más olvidadizos:

Sánchez tiene el título de mayor mentiroso del Reino. Comenzó con las mentiras de su tesis doctoral. Sus promesas de no gobernar con Podemos, no ceder al independentismo, no pactar nunca con Bildu, recuperar la neutralidad de las instituciones, mantener el delito de sedición, incrementar las penas por corrupción y una larga lista de mentiras “ilustres”. Cedió a Marruecos en el asunto del Sahara de forma inexplicada e inexplicable, sospechosamente, contra los sentimientos que teníamos todos sobre este asunto. Sumisión (arrodillamiento) a los intereses de los golpistas e independentistas, para obtener el favor de mantenerle en la Moncloa. Blanqueamiento de la actividad asesina de ETA y favores a sus componentes. Leyes perversas contra el pueblo, como la trans, sólo sí es sí, LGTBI, Celaá y otras similares. Acabar con el deseo de todos de mantener la abolición de la pena de muerte en nuestro País, al ampliar la matanza de niños antes de nacer (aborto) y la de ancianos que ya no son útiles (eutanasia). Compra descarada de votos con subvenciones a unos, regalo de dinero para sus caprichos a otros, pago de viajes por interraíl, o por el territorio nacional, también para ir al cine. Legislar para favorecer las intenciones de golpistas e independentistas, así como a los políticos corruptos que nos roben dinero. Legisla contra los ciudadanos y a favor de los okupas que roban las viviendas. Pone en marcha su tómbola ofreciendo 580 millones para atención primaria (seguro que a Madrid no da ni un solo euro), 38,5 millones para salud mental (que son los mismos ofrecidos en 2021). Y paremos para no hacer más extensa esta misiva.

¿Cuánto podría durar España con este execrable gobierno?

Pablo D. Escolar