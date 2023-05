Anián Berto: «Si España no cambia, Pedro Sánchez no resiste»

El socialismo termina, cuándo termina el dinero

Las encuestas se decantaron por la victoria generalizada de la derecha en las urnas respecto a la izquierda para los comicios de este próximo domingo 28 – M. Eso sí, a excepción del CIS del Cid trampeador del socialista José Félix Tezanos Tortajada.

El País que le dejaría el gobierno Frankestein al PP de Feijoo en Autonomías y ciudades, con probalidad junto a VOX, sería desolador, aún peor que el Estado de la Nación que heredó Mariano Rajoy Brey de José Luis Rodríguez Zapatero. Ya es decir, eh!

Hay mucho que recordar del Gobierno Sánchez, desde las mentiras, engaños y tretas del ‘sanchista’ para alzarse con la presidencia, pactando con toda la escoria política, hasta sus promesas y mentiras en los mítines de repartir 244.000 viviendas de alquiler asequible, al sprint y en la recta final de legislatura.

Entre otras, hay que recordar la Ley ‘Sí porque sí’ de las feminazis, que ha perjudicado a la mujer, pésima gestión de la llamada ‘pandemia’, confinamientos ilegales, Decretos unilaterales, decisiones secretas y personales del Presidente con Marruecos, enemistad con Argelia, convenir con Bildu echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, que continúa prestando servicios conjuntamente con la Policía Foral hasta el año 27, desbandadas de excarcelaciones a separatistas y golpistas, injerencias en la separación de poderes del Estado, obstaculizar el emprendimiento y la creación de empleo, impedir el desarrollo de la ganadería, pesca y agricultura, con leyes globalistas que dificultan el desarrollo y explotación de nuestras riquezas. Y suma y sigue…

Después de casi cinco años, Pedro Sánchez Pérez – Castejón, con inconmensurable quiebro de cintura, aplicó estrategias, recovecos y dislates intravenosos, un político con trayectoria en dirección a conseguir sus proyectos a costa de perjudicar la libertad, la economía y la sociedad en general, incluso la salud.

Y lo ha conseguido. La deuda pública que nos deja a los españoles es una de las mayores del mundo. Es probable que hasta nietos y bisnietos de esta generación tengan que sacrificarse para pagar la descomunal sangría pendiente.

La memoria es selectiva pero los perjuicios son indelebles.

La derecha se impondrá, si los votos en el mercado de compra-venta lo permiten, pero en el supuesto qué Sánchez revalidara el poder en Diciembre, a pesar de sus tropelías, ni él mismo tendría agallas ni exceso de desparpajo para seguir en Moncloa, y del PSOE quedarían sólo las siglas y menos seguidores que Podemos o Ciudadanos. Si España de esta no cambia, Pedro Sánchez no resiste. No queda mucho que estropear, pero tampoco demasiado dinero para malgastar, aunque los fondos de ayuda europeas darán para invitar al cine, regalar un viaje en camello a Gnogorogo o un viaje a Gibraltar para ver las monas rabonas o macaco de Babería.

Alberto Núñez Feijoo puede ir haciendo flexiones y calentando motores, de momento se va despojando de la tilde mal colocada en su apellido (Según la RAE, Feijoo). Por otro lado, hay que contradecir a Aristóteles: ‘El pasado no es cosa de lo ya ocurrido’, sino el reflejo del presente experimental para hacer un mejor futuro, derogando todo lo derogable (que es todo) y avistar el progreso con firmeza, confianza y seguridad. ¡España lo merece!.

Anián Berto (C)

Periodista – escritor