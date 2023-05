José Manuel García Albarrán: «¿Podemos confiar en los resultados de las elecciones?»

Cuando estábamos preparados para depositar nuestro voto en los comicios del domingo 28M empezaron a saltar noticias muy preocupantes que no tranquilizaban precisamente al electorado de los ciudadanos.

Bueno, la verdad es que al menos nos intranquiliza a los que aún creemos, aunque cada vez menos, en la razón de ser de una Democracia que no es ni más ni menos que la fiabilidad y legalidad de los votos emitidos por los ciudadanos.

La RAE define la Democracia como el “Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes”.

Creo que los intentos que se van descubriendo de adulteración, engaño y manipulación del voto por correo han cambiado o al menos pretenden cambiar el sentido de esta definición.

La Democracia para este ‘trilero’ gobierno socialcomunista, que está siguiendo a rajatabla las directrices del ‘Foro de Sao Paulo’ (Pretenden extender el decrépito y trasnochado comunismo) ha convertido la Democracia en el “Sistema político que defiende ‘la soberanía del Gobierno’ y el derecho de éste a elegir y controlar al pueblo” ¡Tal cual!

Sánchez en un mitin pre electoral en Barcelona, en el que apoyaba al candidato socialista Illa, Sí… aquel que fue ministro de Sanidad durante la Pandemia e hizo malabarismos con miles de millones de euros, que aún no se sabe dónde fueron a parar, aunque sí sabemos que una parte de ellos se malgastaron en mascarillas defectuosas que no protegían, en test de antígenos que no eran fiables y en vacunas de dudosa efectividad, importados por empresas desconocidas catalanas cuya facturación se multiplicó en un mínimo plazo. ¿Qué se sabe?

Pues bien en este mitin Sánchez una vez más ‘lo bordó’ diciendo textualmente: “Solicito desde ya, el voto por correo, es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en EEUU la palanca del cambio y estoy seguro que puede serlo también aquí”. ¿Perdone?

¿A qué viene de pronto ese extremo interés de Sánchez para que votemos por correo?

Sin querer pensar mal… es que miren ustedes, cada vez nos resulta más difícil a la vista de lo que está sucediendo, confiar en la legalidad de unos votos para los que, en un alarde de ‘simplicidad’, no se exige la identificación del votante mediante su DNI y no sólo eso sino que una sola persona puede entregar lotes de papeletas a la que tampoco se le exige identificación alguna. Esto ha sido denunciado por un Notario, el cual indignado al no exigirle en Correos su identificación, ha levantado ‘Acta Notarial’ por considerarlo una grave irregularidad que pudiese propiciar un fraude electoral en el voto por correo.

Pero ya el año pasado empezaron las modificaciones sobre las premisas que debían de cumplir los votos por correo. La Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre eliminó la obligatoriedad que tenían los españoles residentes en el extranjero de solicitar, con antelación, la posibilidad de ‘emitir su voto’ por correo.

¿Para facilitar la votación?

Pero siendo sospechosos todos estos ‘pasos preelectorales’, se está informando que al parecer existen empadronamientos masivos en más de 100 Municipios que en los últimos meses han engrosado el Censo electoral en varios cientos de posibles votantes. ¿Inmigrantes?

Ha corrido como la espuma, días atrás, un vídeo en donde una Concejal del PSOE reúne en una mezquita de su ciudad a un gran número de musulmanes (marroquís, argelinos, subsaharianos, etc) y les indica cómo deben votar al PSOE dirigiéndose con su DNI, en las mesas, al interventor de su partido y expresando su deseo de participar… “solo así juntos podréis disfrutar con nosotros de las ventajas sociales conseguidas…” ¿Todos están ya empadronados?

En otro pueblo de Andalucía otra Concejal del PSOE reúne de nuevo a un numeroso grupo de musulmanes y les insta a votar al PSOE para conseguir ‘ayudas’, ‘becas’, viviendas sociales, etc.

¿No es esto otra forma de comprar votos?

Pero el escándalo mayor que se produce antes de las elecciones del 28M, sin ninguna duda estalló en Melilla al descubrirse una compra de votos por una cantidad que ha oscilado entre 50 y 200 euros, fraude perpetrado por el partido ‘Coalición por Melilla’ que actualmente gobierna y que al parecer miembros de éste partido se entrevistaron previamente con agentes del entorno de gobierno de Marruecos. Hay 10 detenidos.

Pero esto sólo fue ‘la punta de iceberg’ porque posteriormente y como si de una traca de fuegos artificiales se tratase, a continuación saltó la noticia de la compra de votos en Andalucía -Mojácar, Huelva- en Murcia -Mazarrón y Albudeite- en Canarías/Santa Cruz de Tenerife -La Gomera y Arona- esto es lo que se descubre o se sabe antes de la cita electoral, aunque puede quedar una duda razonable de una importante trama de fraude generalizado en el voto por correo.

En todos estos escándalos están implicados miembros electos y concejales del PSOE que por métodos fraudulentos han pagado porque les voten o porque voten a su partido.

En un gobierno que está ya bajo sospecha por sus actuaciones y por la política llevada a cabo desde hace 5 años por Pedro Sánchez y sus socios comunistas, separatistas y pro etarras, esto es la gota que colma el vaso definitivamente, porque solo nos faltaba que hagan trampas intentando dar el clásico “Pucherazo bolivariano” en esta España que zozobra en su Democracia conseguida con el esfuerzo de todos los ciudadanos (genérico) de bien.

Espectáculo deplorable que salta nuestras fronteras haciendo sospechar que “en España se manipulan también las Elecciones”

No estamos dispuestos a que, por unos impresentables que sólo piensan en el enriquecimiento propio y en seguir ocupando cargos generosamente remunerados, se nos tache de tramposos en lo único que en ninguna Democracia se debe consentir, que es un Fraude Electoral.

Atentos a las incidencias y si es preciso que todos los votos por correo con sospecha de ilegalidad… que se anulen.

Que cada cual vote en conciencia castigando a los incompetentes, mentirosos y tramposos y den la oportunidad a los que no estén implicados en escándalos. España, sus CC.AA, sus pueblos, sus ciudades y sus ciudadanos nos jugamos mucho y esto puede ser un preludio de lo que ocurrirá en las próximas Elecciones Generales de diciembre.

¡Exigimos limpieza, trasparencia y legalidad electoral!

Cito finalmente la frase atribuida a Carlos Gaviria Díaz:

“El que paga para llegar, llega para robar”

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado