Antonio Sánchez-Cervera: «23 de julio de 2023: ¿fecha-trampa para unas elecciones generales?»

Desde que el PSOE perdió su rumbo como partido de estabilización social de nuestro país – allá por el año 2004, con la irrupción de Zapatero, aquél oscuro personaje de la Alianza de Civilizaciones (falsa iniciativa como camino para la paz) a la presidencia del Gobierno de España –, no ha encontrado el destino que le corresponde como antes lo tenía. A pesar de todo, ahora, el 28 de mayo de 2023, el PSOE obtiene más de 6,2 millones de votos, lo que significa que mantiene como formación política un electorado que nunca va a dejar de votar a la misma, a pesar de las mañas siniestras de un ventajista Sánchez que todavía no se da por muerto políticamente.

Ahora, el 29 de mayo de 2023, el audaz político madrileño y secretario General del PSOE, anuncia, con falsaria y lastimosa locución, que adelanta las elecciones generales al próximo 23 de julio.

Y algunos, en mayor o menor medida y forma, nos hacemos algunas preguntas de necesario conocimiento: ¿ha sido forzado Sánchez por su ejecutiva al adelanto electoral in extremis? ¿se presentará Sánchez a las elecciones como cabeza de un PSOE que continúa sin el rumbo que alcanzara desde 1982? ¿Será casual la fecha veraniega elegida?

A la primera pregunta, pensamos que el órgano ejecutivo del PSOE tiene menos fuerza que una pluma para impedir las ansias huracanadas de un Sánchez que no se doblega ante la debacle municipal y, que sabe, que sigue contando con esos 6,2 millones de votos. Utilizará, entre otras cosas, sus artimañas europeístas para hacer ver a todos los que quieran tragarse el embuste que, en esos momentos, cuando España esté ejerciendo la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. desde el 1 de julio de 2023, no es momento para cambios por los perjuicios que puede causar a nuestro país. Obviamente, es una bola muy gorda, una patraña tendenciosa simulada con cuestiones de Estado.

A la segunda interrogante al parecer, el madrileño será el que encabece las listas del PSOE utilizando el consabido rentintín de la unión ya inseparable entre el PP y Vox, algo que ya por caduco y estéril no merma voto alguno. De cualquier manera, realmente, por la premura, no tiene sustituto o sustituta, en el decir de él mismo.

También pensamos, que tan fulgurante convocatoria electoral, ha sido maquinada <<per se>> para que nadie del PSOE le dé materialmente tiempo para reemplazarle. No olvidemos que la picardía en política es buena consejera. ¿Qué pensará el buen compatriota, el toledano, García-Page?

Así las cosas, nos adentramos en contestar la tercera pregunta: ¿por qué en verano?

En Andalucía, por ejemplo, con buen criterio democrático de participación y respeto a los ciudadanos que son los que proporcionan el poder político, no pueden celebrarse elecciones autonómicas en los meses de julio y agosto.

En esta nueva convocatoria de julio de 2023, estaremos en la historia democrática de España ante las primeras elecciones generales que se celebren en pleno verano, lo que consideramos no casual sino premeditadamente concebido para conseguir una menor participación que favorezca los intereses sanchistas. Y este es un buen <<aviso a navegantes>> para la fuerza que aspire, fuera Sánchez, a continuar presidiendo temporalmente la Unión Europea.

Por cierto, en el País Vasco, han podido votar 1.708.980 ciudadanos, de los que 366.000 han votado a Bildu.

Ante estos números, también me pregunto: ¿representa Bildu la unidad del pueblo vasco de la que tanto airea y vocifera por calles, aldeas y callejuelas? Naranjas de la China. El País Vasco es otra cosa más seria, que me causa un respeto imponente.

Antonio Sánchez-Cervera