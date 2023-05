José Manuel García Albarrán: «Batacazo, encierro y convocatoria sospechosa»

¿Donde está Sánchez? Nos preguntamos y se preguntaron sus seguidores,adláteres y palmeros varios.

Aunque sus actuaciones no se han caracterizado nunca por la sinceridad, ni por la honestidad, ni por la valentía, lo de la noche de las elecciones puede pasar a la ‘historia democrática’ verdadera como un acto de cobardía más. Ante el batacazo tanto a nivel Autonómico como Municipal que ha recibido su partido -el PSOE- y sus socios comunistas -UP- debido a su ‘nefasta gestión’ y a su ‘falso progresismo’, cuyas generosas promesas de difícil credibilidad, sólo han servido para arrastrar al PSOE y a sus socios al más rotundo fracaso, Sánchez no compareció en Ferraz y fue a ‘esconderse’ en su fortín Monclovita, alejado de las críticas y del previsible ‘ruido de sables’ político en su partido.

Su falsa memoria democrática no tiene mucho recorrido ya que los españoles no vamos a olvidar las ‘tropelías institucionales’ que ha cometido y sigue cometiendo durante su despótico mandato, los arrumacos y la complicidad con partidos secesionistas y anticonstitucionales, con los enemigos de España y con ‘el brazo político’ de la banda terrorista ETA, que tras más de 40 años de terror y desolación dejó una estela de 850 muertos, y que gracias a la traición Sanchista, ocupan actualmente un papel vergonzosamente influyente en las decisiones del Estado, habiéndoles dado un inusitado e impensable protagonismo.

Claro que, tras los resultados electorales en ‘su feudo’ -EH Bildu- antes Batasuna, ha sido el partido más botado (21,41%) lo que hace sospechar que ‘los rescoldos etarras’ siguen ahí incandescentes, poniendo de manifiesto las consecuencias del adoctrinamiento recibido durante lustros en las ‘ikastolas’ que al parecer dieron el fruto pretendido.

No obstante, existe otra gran cantidad de Vascos y Navarros que no les apoyan ni les votan (70%) y que con su tesón, su trabajo serio y competente, exento de un falso radicalismo nacionalista, contribuyen a mantener la economía, tanto de su C. A. como del resto de España.

Tras una noche electoral larga e intensa en donde la izquierda en general y el PSOE de Sánchez en particular, sufrió uno de los mayores ‘varapalos’ por no decir ‘batacazo’ de la historia electoral del PSOE y de sus socios y ‘socias’ comunistas, la respuesta inmediata del ‘Jefe Sanchista’ fue la huída y el silencio, porque ya sabemos que en circunstancias difíciles o adversas siempre se ha ido ‘volando’, como lo hizo cuando se votaba en el Congreso la Ley del ‘Sí es si’ o ‘volando’ en el Falcon 900, derrochando nuestro dinero, para recorrer una distancia de solo 250 kilómetros.

Pues bien, todo el mundo se preguntaba porqué estaba ‘desaparecido’ en su Palacio de la Moncloa, sin dar la cara, tras la escandalosa pérdida de votos (800.000) que había propiciado perder CC. AA. clásicas como Valencia-Extremadura y Baleares- y ciudades que eran un feudo socialista como Sevilla y Valencia.

No sabía como restar protagonismo, intentando ocultar su tremendo fracaso electoral y obviar el éxito de los partidos de derecha -PP y VOX- para de forma sibilina, junto con sus asesores, urdir un plan para llevarse el máximo protagonismo justo al día siguiente por la mañana convocando, con falsa cara de circunstancias, Elecciones Generales para el próximo 23 de julio (sin comunicarlo previamente al Consejo de Ministros como está estipulado) en pleno ‘puente de Santiago’ y cuando unos cuantos millones de ciudadanos se encontrarán desplazados disfrutando de unas merecidas vacaciones de verano.

¡No hay antecedentes en la Democracia de haberse celebrado ningún tipo de consulta electoral coincidiendo con las vacaciones de verano!

¿Que pretende fijando las Elecciones Generales en plenas vacaciones de verano?

¿Que pretende convocándolas al límite de tiempo para que los otros partidos de izquierda -sus socios- no tengan tiempo casi para reunificar su reciente escisión?

En fin Sr. Sánchez, una vez más se está usted comportando como lo que ha demostrado ser a lo largo de estos últimos años… como un Ególatra, Prepotente y Dictador que es capaz de cualquier cosa con tal de mantener el Poder, sin importarle lo más mínimo sus compañeros de Partido, de Gobierno y mucho menos los ciudadanos de su País.

Una vez más nos toma por tontos, pero comete un error al creerse que ‘el único listo es usted’ y pretende que caigamos en la trampa de pensar que su decisión de convocar elecciones es un acto altruista y generoso, que no solo responde al fracaso electoral de su ‘desconocido’ PSOE y de ‘los palmeros’ que se arrimaron a usted.

Pues mire por donde estos ciudadanos a los que usted pretende tomar por ‘tontos’, entre lo que me encuentro, pensamos que cuando rememoremos, tumbados al sol o en el chiringuito playero, aquella canción de Francisco, titulada “Latino” cuyas dos primeras estrofas decían:

“No es por casualidad que yo tenga el color del trigo en el verano.

No es por casualidad que tenga yo mi hogar junto al Mediterráneo.”

Entonces unos cuantos cientos de miles de españoles, por no decir algún que otro millón, tendrían que salir corriendo a votar porque a usted y ‘sus asesores’ no se les ha ocurrido otra fecha más dañina e inapropiada para fijar las Elecciones Generales.

Claro que como ustedes ‘no dan puntadas sin hilo’ sabemos que esa fecha, como cantaba Francisco: “No es por casualidad”… sino pueden haber barajado al menos 4 razones principales:

*Porque saben que en ‘condiciones normales’ van a perder el gobierno.

*Porque piensan que puede aumentar mucho la abstención y esto les beneficiaría.

*Porque esto obliga a un drástico aumento del voto por correo (mucho menos fiable que el presencial, como se ha demostrado recientemente)

*Porque así distrae, diluye o retrasa la toma de posesión de los nuevos cargos autonómicos y municipales que van a sustituir a los que actualmente gobiernan y son de su partido.

En fin Sr. Sánchez que sus intentos por mantenerse en el

Poder sabemos que van a llegar incluso a ‘pisotear la legalidad’ si con ello lo puede conseguir, pero los ciudadanos vamos a luchar porque eso no ocurra e impere la limpieza y la claridad electoral sin chanchullos ni pucherazos.

Esto sin embargo nos tiene que implicar a todos los que deseamos un cambio y sin ninguna duda va a suponer un pequeño sacrificio si queremos asegurar la veracidad de nuestros votos.

Porque recuerden… “Los mentirosos nunca cambian… sólo mejoran su estrategia”

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado