Pablo D. Escolar: «Hemos vencido al tirano»

Los españoles lo hemos logrado este 28M, justo 5 años después de la indigna moción de censura a Rajoy, llevada a cabo por fray Mentiras y su corte de filoetarras, golpistas independentistas y alumnos de Hugo Chávez. Ahora solo nos falta “rematarle” y esto lo lograremos el 23J. Naturalmente esta fecha para las Elecciones Generales ha sido elegida con mucho detenimiento, para que el daño que le hagamos sea el menor posible, ya que gran parte de los ciudadanos se encuentra de vacaciones.

Mientras, este pseudodemócrata nos insultará de lo lindo llamándonos fascista, extrema derecha o derecha extrema (no sé en qué grupo me incluirá a mí), radicales, etc. Precisamente el más radical, extremista, indigno, perverso, mentiroso, … de los españoles, el que más leyes contra el pueblo y ninguna a su favor, ha creado, la persona que menos le preocupa España y los españoles, se dedica a ofender e insultar a los que no le votan.

¿No son suyas las malignas leyes contra la familia, contra la vida (aborto y eutanasia), contra la inocencia de los niños, contra las víctimas de los abusos sexuales, contra los jóvenes que se consideran trans, bienestar animal, propiedad privada y okupación, el aliento del gobierno a los pederastas, acentuación de los premios al vago, etc.? Manifiesta Pedro Trevijano que la ideología de género es la moral del diablo. Sánchez, de haber sido una persona sensata y decente, hubiera dimitido, pero esto es mucho pedir a este personaje. Dice el refrán: “Quien se fía de un lobo, entre sus dientes muere”.

Cuando ya no esté, ni la escoria política que le acompaña, nos toca desinfectar España de tanta contaminación y dislates. Alfonso Guerra afirma que el problema del PSOE es Pedro Sánchez. ¿En qué grupo incluirá Sánchez a Guerra por esta expresión, extrema derecha o derecha extrema?

Pablo D. Escolar