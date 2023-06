Juan Perez de Mungia: «Los beneficiarios del pacto»

Al tiempo de Rajoy no había ninguna fuerza social que pudiera oponerse a la estafa que trajo, desde la conservación de las leyes criminales de Zapatero, pasando por la confiscación fiscal del patrimonio privado con incrementos injustificables de impuestos, la renuncia a modificar la ley electoral para evitar la sobrerepresentación de la periferia enemiga de la nación, hasta la culminación de su desvarío con un Art. 155 CE simulado que volvió a instalar a los mismos que a día de hoy aprietan el cuello a los ciudadanos de Cataluña.

Pero Rajoy no era nadie mas que el presidente contingente de un partido político que está dispuesto a evitar cualquier articulación racional del Estado en beneficio de los ciudadanos. Solo trabajaba para sí mismo. Insólito como pudiera parecer a un registrador de la propiedad. Si Casado trataba de repetir el modelo, ahora la vieja escuela del clientelismo galleguista ha venido a instalarse de forma premonitoria en Feijoó. Feijoó trae la escuela del clientelismo de aquellos caciques que se remontan a los dos siglos pasados, que se heredan a sí mismos en ese proceso miserable de compra de voluntades. Como en el caso de la dinastía Baltar. Por eso Galicia es un lugar particular en el que mas pronto que tarde vendrá a ostentar el poder quien hereda su mismo espíritu, crear una nación gallega de la nada ignorando el castellano, para reproducir el tipo de relación de cautiverio anticosmopolita de los recolectores de nueces de la tierra vasca.

Los políticos gallegos y vascos, a imitar en el resto de las regiones de España, Aragon Existe mediante, crean día a día, como aprendices de brujo a quienes les herederán, sea el BNG o Bildu. Quien le iba a decir a Ortuzar que cual kleenex solo iba a servir a un sujeto vengativo, miserable y ruin para limpiarse aquí y allá unos mocos ocasionales, un profeta de la expropiación, alias Falconetti. Pues ahora el PNV padece la enfermedad que ha creado, constituir a su oposición en ese flanco terrorista del que se sirvió para su progreso en contra de sus intereses, mejor representados por los extintos partidos políticos nacionales. Que son finalmente con quienes se ve obligado a pactar para seguir disfrutando del beneficio de la Seguridad Social y llevarse del presupuesto mas de lo que cotiza. Veremos a ver quien defiende la patria vasca una vez se extinga, se disuelva o se arruine la cooperativa de Mondragón y sus adláteres, cuando se siga dividiendo en corporaciones que sólo buscan los intereses de sus gerentes. Pues así ha venido haciendo en aras de la nación gallega, el nacionalismo apenas oculto del PP en beneficio del Bloque Nacionalista Gallego. Se ignora cuan profundas son las raices de esa cultura de la venganza que habita en Galicia del Barco de Valdeorras donde se vivieron los crímenes mas graves en la guerra civil y que están en el origen del partido comunista gallego y sus herederos el BNG. Feijoó ha contribuido de manera decisiva al encumbramiento del BNG, carece de discurso nacional lo que hace dificil confiar en su gestión.

Por vivir un día mas de los beneficios del que reparte y se queda con la mejor parte, el PP como el PSOE saben que sólo a través del fraude, del matonismo, o del clientelismo mas rampante cosechan su poder a golpe de talonario. Sea de forma directa o con campañas de publicidad institucional o subvenciones a chiringuitos ¿Como podría extrañar la endémica compra de votos de Coalición por Melilla denunciada por Vox y atribuida como mérito propio al sistema electoral, cuando Sánchez ha tratado de comprar a los jóvenes a través de ridículos beneficios culturales que han puesto a subasta, o viajes de jóvenes que han dejado vacíos los trenes. Es una estúpida creencia pensar que existen políticos vocacionales que están para defender lo público, y no a sus propios intereses en detrimento de todos. El apoliticismo endémico del español deriva de ese conocimiento grabado a fuego día a día del egoísmo infinito de gerentes y políticos que como decía Buchanan solo tienen un único motivo en su ejercicio, la búsqueda de sus mas abyectos intereses. Sánchez, el terrorista, apoya en Alemania el boicoteo de la fresa de Huelva por el mito de Doñana alimentado por el periodismo falsario subvencionado que ha publicado que el agua (https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1663614823089729537) es de Doñana. El cultivo de la fresa en Doñana está localizado en la Unidad Hidrogeológica 51 (Almonte-Marismas), abarcando un acuífero de más de 2.000 km2. https://www.huelvahoy.com/articulo/provincia/interfresa-emite-comunicado-relacion-campana-boicot-alemania/20230531132612273102.html Feijoó se beneficia de la convocatoria de elecciones nacionales cuando mas quedaría obligado a pactar con otras fuerzas políticas. Mejor no habría sido si hubiera esta convocatoria nacido de un pacto bipartidista.

Pues ahora viene Sánchez a convocar elecciones cuando los pudientes se van de vacaciones y en concurrencia con instrucciones de sus esbirros ganar las elecciones por ausencia y así, no se sabe, poder alterar el voto. Sospechoso es su discurso de que será detenido y acusado de fraude electoral quien ha declarado la convocatoria de elecciones sin cumplir el procedimiento constitucional. ¿Y no han sido inculpados nadie mas que esbirros socialistas? ¿Y se alarma de que le vote Txapote?

Y ahora va Feijoó y no cambia nada, y por no cambiar contribuirá a la demonización de Vox, a negar su representación, y a echarse en manos de Sánchez rehabilitando su memoria con el mantenimiento de sus políticas y leyes. Ignora que esta estrategia no sobrevivirá e ignora que arrostra su propia desaparición, por inútil y falsario. Existe un pacto que desconocemos si escrito entre el abogado de la fuerza mas votada, y el abogado de la democracia comunista. Aquí no importan contradicciones. Pero ahora es posible el escrutinio cuya ausencia benefició a Rajoy. Ya se está columpiando Feijoó con su diletantismo político. Le pasará factura mas pronto que tarde.