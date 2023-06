José Manuel García Albarrán: «Sánchez ‘gobierna’ entre pitos, abucheos y palmas»

Desde luego el Presidente de este ‘sectario gobierno’ no deja de sorprendernos cada día un poco más, llegando a provocar un hartazgo que ya raya con la estupefacción.

Tras unos resultados electorales desastrosos para él, para el PSOE y para sus socios comunistas, cuando los barones socialistas pensaban -¡qué ilusos!- que Sánchez iba a asumir la derrota y pondría su cargo político a disposición del partido, dando así el paso a otro candidato/a que pudiese salvar esta debacle de cara a las próximas Elecciones Generales, les vuelve a sorprender con el anuncio de un adelanto electoral ‘veraniego’ del que la gran mayoría de los integrantes de la ejecutiva del PSOE y de sus ministros, ministras y ‘ministres’ no se enteraron hasta el anuncio hecho público por él mismo desde Moncloa a través de ‘su’ Televisión -TVS- antes TVE.

En dicha comparecencia asumió ‘con la boca pequeña’ y de soslayo el mal resultado sufrido el 28-M, pero sin profundizar para nada en la autocrítica. ¡Faltaría más! ¿Él culpable? ¡NO!

Pero en contra de convocar una comparecencia pública ante su electorado y el de ‘sus socios’ para analizar las causas de su estrepitoso fracaso electoral, tanto a nivel Autonómico como Municipal, convocó una reunión compuesta ‘exclusivamente’ por la cúpula socialista -Senadores y Diputados- quienes, como si se tratara de un César victorioso que acababa de volver de la Guerra de las Galias, le reciben en pie con aplausos prolongados y estruendosos. Sólo faltaron los vítores y el ¡Ave César!

Sus fieles ‘palmeros’ obviaron vergonzosamente la derrota electoral con la esperanza de cultivar el ‘Ego’ de su líder, que sacando otro ‘conejo de la chistera’ les salve de tener que abandonar los sillones y sus consecuentes privilegios.

Sus fieles ‘palmeros’ obviaron la verdadera causa de porqué ‘sibilinamente’ y ‘a sus espaldas’ había tramado y decidido anunciar, con premura, la celebración de unas Elecciones Generales en pleno verano adelantándolas más de cuatro meses a el calendario previsto.

Sus fieles palmeros no se enteraron o no quisieron enterarse del ‘ruido de sables’ que ‘a espaldas del César’ se había producido la misma noche electoral en donde al parecer, el único triunfador autonómico socialista sonaba con fuerza alentado y respaldado por otros barones críticos con la nefasta gestión, los pactos y las cesiones, forzarían la destitución para sustituir al “Ególatra”, como único remedio para intentar una casi imposible remonta en las próximas Elecciones Generales.

Su discurso, ante estos tan agradecidos palmeros, no pudo ser más falto de autocrítica y cargado de rencor e insultos hacia los dos partidos que habían conseguido arrebatarle limpiamente Autonomías y Ayuntamientos, con los votos de los ciudadanos, a pesar del escándalo descubierto de los intentos de ‘fraude’ en ‘el voto por correo’ comprando a los votantes los mismos cargos electos del PSOE.

Al no tener otros argumentos se dedicó a descalificar a VOX y PP refiriéndose a ellos como “la Extrema derecha y la Derecha Extrema” repitiendo este simple e infantil juego de palabras hasta en nueve ocasiones durante su vacía y zafia intervención, en la que culpaba al electorado que no les votó y a los medios de comunicación ‘no afines’ que les acusaban de intento de ‘pucherazo’.

Tras ésta comparecencia terminó siendo vitoreado y aplaudido de nuevo por las huestes socialistas agradecidas, a quienes correspondió saludando con la mano en el corazón y aplaudiéndose a sí mismo, ‘como no podía ser de otra manera’ -frase acuñada por sus ministros, ministras y ministres- que de todo hay en la viña del Señor.

¡Espectáculo esperpéntico y bochornoso que le define a él y define a sus Palmeros!

Mientras tanto en la acera de enfrente -sin que esto tenga un matiz de género- vemos como el PP se intenta posicionar ya como ganador, lo que es más que probable y VOX que ha triplicado el número de Concejales respecto a las anteriores elecciones del 2019, se mantiene a la expectativa para ver hasta donde está dispuesto a llegar ‘el gallego’ porque hay veces que no se sabe si sube o baja, si va o viene, si pone línea roja en los pactos o si se puede alíar con el mismísimo diablo aunque sea ‘Pa que no digan’.

Saliendo de un gobierno cuyos pactos con la extrema izquierda, comunistas, secesionistas, republicanos y pro etarras nos han llevado a una debacle social, económica, empresarial, legislativa y judicial, la tibieza política o la indefinición de un PP que a todas luces, salvo hecatombe de ‘puchero’ ganará la Generales, puede ser negativa porque el pacto con VOX -partido mal llamado de extrema derecha- puede no solo ser necesario sino conveniente para aglutinar el centro derecha y la derecha, teniendo en cuenta que son los dos únicos partidos que, habiendo desaparecido Ciudadanos, defienden la Monarquía Parlamentaria, la Constitución y los valores éticos exentos de discursos guerra civilistas, que han empleado los socialistas y comunistas, empezando por Zapatero con su ‘memoria histórica’ y siguiendo con Sánchez con su ‘memoria democrática’ que han producido una perniciosa e infame división de la sociedad española… ya lo dijo el emperador Romano Julio César: “Dīvide et īmpera” (Divide y vencerás)

Mientras tanto Yolanda Díaz intenta a marchas forzadas ‘Sumar’ adeptos de Podemos a su nuevo proyecto y reunir los pedazos de la ‘extrema izquierda’ para hacer sombra a un PSOE dividido y derrotado por su deriva ‘Sanchista’.

El desagradecido Presidente Sánchez ahora, emulando a San Pedro con Jesucristo, ‘niega tres veces’ a Podemos y otras facciones de extrema izquierda -incluido EH Bildu, con el consiguiente cabreo de Otegui- que le habían permitido hasta ahora dormir en su colchón de Moncloa.

Y viéndose más solo que la una nos sorprende, si es que eso aún es posible, diciendo que quiere un debate televisivo por semana -todos los lunes- con el único candidato -Feijoo- que, junto con él, aspira a ser Presidente.

¡Sin duda su exacerbado ‘Ego’ le impide ver la cruda realidad!

Evidentemente esto no va a ser factible porque el candidato del PP, harto de haber sido ninguneado cuando aquel se sentía respaldado por la ultra izquierda -UP, ERC, EH Bildu- y demás facciones republicanas y anticonstitucionales, no le va a seguir el juego del ‘lucimiento televisivo’.

Permítanme finalizar éste artículo con una frase atribuida al cineasta y escritor chileno Alejandro Jodorowsky:

“Para acabar con los malos políticos hay que elevar por todos los medios el nivel de conciencia de los que votan”.

¡Paz en Ucrania!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado