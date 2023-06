Rafael López Charques: «Posible dictadura»

Hablamos de posible para no alarmar demasiado al personal, pero la verdad es que la instauración de una dictadura en nuestro país, camuflada bajo cualquier nombre que no asuste, es una posibilidad real que debemos contemplar.

En poco más de un mes habrá elecciones. Ya de por sí, su convocatoria fue una sorpresa, incluso para muchos gerifaltes del partido cuyo jefe las convocó. Esto es una clara demostración de algo a tener en cuenta, el que manda soy yo y a callar, lo cual entendemos que no es un ejemplo de democracia.

Aunque hay una aparente calma, el ambiente está muy revuelto. Nos jugamos mucho, somos conscientes de ello. Muchos nos tememos que más de alguno intente, por cualquier medio, “arrimar la ascua a su sardina”. Si ello se produce y se descubre, malo; si no se descubre, peor.

El actual gobierno, que aspira a consolidarse, es un claro exponente de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. Efectivamente según pregona un día sí y otro también, solo tenemos que escuchar a “cum fraude”, se desvive por los ciudadanos, solo piensa en nosotros. El problema que tiene es que no se le entiende, o mejor, que no se le quiere entender. Eso nos dice.

Es un claro ejemplo de despotismo, desde luego no ilustrado, pues solo hay que analizar las declaraciones de muchos de sus componentes para no dudarlo.

Estamos sumidos en un paternalismo que tiende, cada vez más, a organizar todos los aspectos de nuestra vida, claro está sin nuestra aprobación, amparándose en que lo que nos imponen es lo correcto. Lo único que les falta es convertir a todo el territorio nacional en una guardería infantil.

¿Qué nos pueden traer las elecciones? Solo dos cosas, u oxígeno para vivir como personas libres, que ahora teóricamente somos, aunque lo dudamos, o una dictadura.

En el caso de la segunda será, lógicamente, encubierta. Nos integraremos en el grupo de ciertos países hispanoamericanos y, como en ellos, al que se le ocurra criticar al gobierno será tildado de traidor y cargará con las consecuencias.

No duden que los que no sean sumisos con el gobierno, serán únicamente elementos perturbadores de extrema derecha o de derecha extrema. Todos los ciudadanos de bien, lo aplaudirán.

No estamos alarmando por alarmar, sino tan solo advirtiendo de lo que puede ocurrir, no olvidemos que “vale más prevenir que lamentar”.

Tengan en cuenta que esta gente sigue y seguirá hasta el último momento haciendo lo que le apetezca. Una delegación del Bundestag iba a inspeccionar el cultivo de cierto fruto en nuestro país. Bien es cierto que a última hora decidió suspender la visita por respeto, pero no lo es menos que la misma fue incitada por mensajes de “cum fraude” y de una ministra. Todo un ejemplo de la defensa de su país.

Internamente las cosas se desarrollan igual. Parece ser que se pretende nombrar fiscal de la Sala de Memoria Democrática, a una ex alta carga del gobierno, aunque sus tres competidores tienen un currículo notablemente superior. No es de extrañar si nos acordamos de cuando alguien muy importante dijo, “¿la fiscalía de quien depende?, ¿de quién depende?, pues ya está”. Mando y ordeno, muy democráticamente, no lo duden.

Si el jefe que dice querer llevarnos al paraíso de verdad quiere hacerlo, le proponemos algo muy sencillo, que se vaya él, y todos se lo agradeceremos Para ayudarlo le sugerimos una nueva ocupación que seguro le encantará, pues satisfará su ego, que es lo que más le importa. Debería irse a Hollywood, a trabajar como actor. Él contento, pues podría llegar a ser una estrella y nosotros más contentos todavía por quitarlo de nuestra vista.