La directora de “En busca de la verdad”, Lara Hernández, subraya la pérdida de libertad y el control del ser humano

En busca de la verdad. Un documental para volver a las grandes preguntas es el título y el subtítulo del trabajo audiovisual que acaba de dirigir la filóloga, comunicadora y conductora del canal flippity flop, Lara Hernández. Podría parecer que alude al clásico y eterno enigma “qué somos, de dónde venimos y adónde vamos”, pero no es así, aunque de manera transversal estos interrogantes filosóficos quedan sutilmente planteados e incluso, sin ánimo de caer en una vanidad extrema, parcialmente respondidos. En esta crónica sobre la actualidad de los últimos tres años covidianos hasta el momento presente, y un ligero asomo hacia el futuro, 22 profesionales de diferentes disciplinas colocan sus piezas para resolver este rompecabezas distópico y delirante que ha cambiado no solo la vida en el planeta en su globalidad, sino el estado físico, mental y espiritual de los seres humanos. Pandemia, virus, protocolos sanitarios incorrectos, restricción de libertades, leyes abusivas, hundimiento de la economía, vacunas, control de la población, campos electromagnéticos y transhumanismo son algunos de los tópicos abordados en el documental, que dejan al descubierto los planes ocultos y nada halagüeños de las élites globalistas y sus jefes de las alturas, presentados siempre bajo el disfraz de la mentira y el engaño a lo largo de los tiempos.

Lara Hernández, muy en la línea del documental, muestra en esta entrevista su sentido crítico y lucha sin tregua, a la vez que su talante equilibrado y conciliador.

Magdalena del Amo: ¿Por qué este documental ahora? ¿Cómo surge la idea y cuál es el fin?

Lara Hernández: Creo que estamos en un momento de calma tensa, en el que muchos piensan que hemos vuelto a la normalidad, cuando lo que pasa es que hemos normalizado lo anormal. Cada día se avanza a hurtadillas en la implantación paulatina de una agenda esclavista que tiene mal retroceso, sobre todo si no somos conscientes de lo que estamos entregando a cambio. Con el documental se pretende poner las cartas sobre la mesa, llamar a las cosas por su nombre y despertar a la toma de conciencia.

M. del A.: Llevan siglos contándonos mentiras. ¿Es tiempo de decir «basta ya”?

L. H.: Por supuesto. Todo apunta a que es el momento de recuperar nuestro poder. Los seres humanos somos mucho más poderosos de lo que pensamos, y ya es hora de que nos rebelemos contra unos verdugos que ni siquiera han tenido el valor de dar la cara. Tenemos el derecho de recuperar la verdad sobre nuestra historia, geografía, salud y verdadera naturaleza. Y, por supuesto, la obligación de hacerlo.

M. del A.: ¿Cómo valoras el papel de la disidencia, los llamados despiertos?

L. H.: El tema de los “despiertos” encierra varias trampas. Cierto grado de despertar espiritual, o el hecho de “despertar” a una realidad determinada, no otorga ningún grado, ni estatus superior a otros que, quizás, lo hayan hecho en otros campos, o lo vayan a hacer en otro momento. La soberbia y el enfrentamiento denotan, precisamente, que el verdadero “despertar” aun está por llegar. Creo que ese es uno de los grandes errores en los que hemos caído desde la llamada “disidencia”, pero que aún estamos a tiempo de enmendar con una actitud de respeto y colaboración.

M. del A.: La gran mayoría de ciudadanos sigue creyendo el relato oficial. ¿Qué ha fallado, qué hemos hecho mal?

L. H.: Muchos de los grandes problemas entre humanos suelen partir de la comunicación, y no estamos ante ninguna excepción. Por un lado, como ya sabemos, se ha controlado el discurso de los medios, anulando el debate y censurando el pensamiento crítico e independiente; y por otro lado, no hemos sido capaces de trasladar la información que teníamos con tolerancia y empatía, y el resultado ha sido catastrófico.

M. del A.: ¿Estamos hablando de una situación geopolítica más que sanitaria, con fines oscuros y muy concretos?

L. H.: A estas alturas hemos comprobado que es evidente, ya que la narrativa sanitaria ha ido compartiendo cartel con muchos de los otros puntos de la agenda transhumanista, cuyos fines están cada vez más al descubierto.

M. del A.: Entre los fines que quieren conseguir, ¿qué destacarías?

L. H.: La pérdida absoluta de libertad y la alienación del ser humano a favor de una sociedad de control.

M. del A.: ¿Y el objetivo mas peligroso y siniestro de la Agenda?

L. H.: Sin duda el transhumanismo.

M. del A.: ¿Crees que la pandemia marca el fin de una era, y el comienzo de otra?

L. H.: Sí. De hecho ya lo estamos comprobando. El mundo no ha vuelto a ser el mismo desde 2020. El cambio es obvio, pero quizás estemos a tiempo de orientarlo a nuestro favor.

M. del A.: ¿Debe preocuparnos el transhumanismo?

L. H.: Preocuparse no sirve de mucho, sobre todo ante la magnitud de un plan tan avanzado. Creo que es preferible ocuparse y hacer todo lo que se pueda por exponerlo y encontrar todas las alternativas posibles.

M. del A.: Si es cierto lo que se dice de una próxima pandemia, ¿cómo cree que debemos actuar?

L. H.: Con aplomo y rapidez. No podemos consentir que se vuelvan a vulnerar nuestros derechos hasta esos extremos.

M. del A.: El documental desvela todo aquello que nos ocultan los medios oficialistas y nos pone en alerta, pero abre una vía a la esperanza. ¿Está satisfecha con el resultado?

L. H.: El documental habla de una realidad muy distópica, y alerta sobre todo lo que está pasando y puede pasar, pero lo hace utilizando el recurso narrativo del cuento, que permite un distanciamiento y un tono algo más neutral que el utilizado normalmente desde la disidencia. El objetivo es volver a las grandes preguntas, para que a partir de ahí podamos recuperar nuestro verdadero poder, que es el que nace del interior, y que, cuando se encuentra, es imbatible.

Aunque es un trabajo realizado en menos de dos meses y susceptible de innumerables mejorías, estoy satisfecha, porque ha partido de una necesidad tan fuerte que me ha servido como combustible para sacarlo adelante, y prefiero quedarme con lo que sí hemos podido hacer; con todo lo bueno de la experiencia, los encuentros (o reencuentros) con personas maravillosas, con todo el apoyo y los momentos de compañerismo. Y en cuanto al resultado, en lugar de lamentar los errores y faltas, me guardo algunas lecciones que he aprendido: valorar, agradecer, y reducir tanto la crítica como la autocrítica.

M. del A.: Y ya para finalizar: ¿cuándo será el estreno y dónde?

L. H.: El estreno será el miércoles 21 de junio, día del solsticio, a las 20:00 horas, en el Teatro Luchana de Madrid, desde donde transmitiremos para todo el mundo. Hemos creado una web en la que se pueden adquirir las entradas, tanto online como presenciales, que servirán para recuperar los gastos de realización de esta producción independiente. Creo que la colaboración entre todos es imprescindible para crear un nuevo sistema, y ha sido muy emocionante ver la respuesta de los seguidores de flippityflop.es, gracias a los cuales hemos podido financiar ran parte de este proyecto, lo cual vuelve a demostrar que nuestro lema es cierto, y que siempre hay otra opción.

https://enbuscadelaverdad.es