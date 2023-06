Manuel del Rosal: «Las masturbaciones meníngeas del PSOE y PP»

“Existe una íntima relación entre la excesiva masturbación y la afición a la política” Woody Allen

“No hay insomnio que aguante dos pajas”

“La paja mental es una idea o afirmación de carácter especulativo sin otro fin práctico que ofrecer placer a la persona o personas a las que se le ha ocurrido. Las pajas mentales casi siempre están presentes en la política, porque con ellas los políticos tan solo buscan su placer inmediato sin importarle que, en general, no aporten nada de nada.”

Mientras España espera, PSOE y PP se hacen pajas mentales y se masturban las meninges, los unos para justificar el haber gobernado con la muleta de los asesinos de casi 900 personas entre mujeres, hombres y niños. Los otros intentando que sus obligados y lógicos pactos con VOX no alteren las perspectivas electorales para el 23J. Y los dos con la demostración de una cobardía espantosa a cometer el mínimo error.

El PSOE, aterrorizado ante las perspectivas nada halagüeñas para el 23J, busca esquivar que gobernó encamado con Bildu haciéndose pajas mentales para encontrar la mejor fórmula al tiempo que pregona por todos los rincones de España que el Doberman de la ultraderecha nos amenaza como aquella ocasión en la que Felipe González se lo soltó a José María Aznar y cuyo resultado no pudo ser más funesto para la izquierda.

El PP, atormentado por los pactos que, inevitablemente, ha de hacer con Vox, se masturba las meninges para que los ciudadanos vean esos pactos como algo normal – que lo es – pues son pactos con un partido constitucionalista y que, de momento, no ha matado a nadie.

Ambos, PSOE y PP castigan sus neuritas y sus dendritas masturbándolas inmisericordes con el fin de encontrar la comunicación perfecta que haga que los ciudadanos entiendan sus mensajes para justificar sus acciones y sus promesas electorales. Naturalmente buscan el orgasmo político, la satisfacción inmediata sin el previo magreo que a toda relación sexual debe preceder para que esta sea placentera. Y mientras …España espera.

Los dos, PSOE y PP, quieren hacer ver a los ciudadanos que sus propuestas son las válidas y no las del contrario, que solo alcanzarán el final feliz si se suman a las pajas o masturbaciones mentales del partido correspondiente, alejándose del contrario. Y esto lo pregonan sin rubor, pero tensos por el miedo bíblico a que los resultados del 23 J se vean afectados negativamente para su partido. Y no porque el partido les importe algo, solo les importa el puesto de privilegio del que disfrutan o pueden disfrutar si el resultado de sus pajas y masturbaciones de meninges y dendritas les conduce a convencer a los ciudadanos. Y no es que España les importe lo que les debería importar, sino que, dependiendo de resultado del 23J, podrán seguir mamoneando indecentemente de la ubre de la vaca llamada España y descansar un poco de tanta masturbación mental y meníngea con la que van a acabar con el tuétano de sus huesos.

Ambos, PSOE y PP se masturbarán las neuronas mentales hasta el mismo día 24 de julio, fecha en la que se verá si las masturbaciones y pajas mentales de izquierdas son mejores que las de la derecha o, al contrario.

Mientras, el miedo sobrevolará los tejados de Ferraz y Génova y agarrotará a unos políticos que tan solo buscan en las elecciones conseguir una sinecura que les permita vivir sin hacerse pajas y masturbaciones mentales, al menos, cuatro años.

MAROGA