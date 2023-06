Manuel del Rosal: «El secreto de la eterna juventud (estupidez)»

“La juventud es un defecto que se corrige con el tiempo” Enrique Jardiel Poncela, dramaturgo español

“Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer” Francis Bacon, canciller de Inglaterra y filósofo.

Bryan Johnson, multimillonario por más señas, se gasta todos los años dos millones de dólares con el fin de conseguir volver a los 18 años. Es imposible ser más estúpido. Es una demostración más de que la estupidez no está reñida con el dinero ni con la formación y titulaciones académicas. Ya le anticipo yo al señor Johnson que los únicos que van a sacar tajada de su estupidez son los que recibirán todos los años esos dos millones de dólares. El señor Johnson se morirá cuando le llegue su hora sin remedio y debiera pedir que no se la alarguen artificialmente porque entonces será un muerto en vida.

Los científicos no paran de buscar el elixir de la eterna juventud…como si este existiera. Lo último que se han sacado de la manga está relacionado con un pez; si señores, con un pez cuyo ciclo de vida dura ¡¡seis meses!! y con un gusano cuya vida se extiende hasta ¡¡las cuatro semanas” Los científicos, una vez más, juegan a brujos y brujerías bien pagadas, en vez de dedicarse a asuntos que mejorasen la vida de los ciudadanos del mundo como, por ejemplo, acabar con el hambre de millones de seres humanos o desterrar la tara de la estupidez humana que está alcanzando cotas jamás conocidas. El gusano responde al nombre de Caenorhabditis elegans y se está utilizando en la búsqueda del elixir de la eterna juventud porque comparte un 40% de sus genes con los del humano, cosa nada sorprendente debido a que el hombre, en muchas ocasiones, es un gusano o peor que un gusano. El pez recibe el nombre de Killis turquesa africano y ha sido elegido por la dieta que ingiere y la posibilidad de aplicar esa dieta de ese pez que vive un máximo de ¡¡seis meses!! a los humanos que vivimos una media de 75 – 80 años. La ciencia es en muchos casos egoísta e insolidaria; esto del gusano y del pez viene a confirmarlo de nuevo: mientras se gastan millones de dólares en un gusano y un pececillo, millones de seres humanos mueren por hambre, sed y enfermedades fácilmente curables.

Se les ven y se las ven con la piel del rostro estirada hasta el límite; un poco más y esta se rompería. Según la doctrina oficial del progresísmo, la arruga no es bella, Adolfo Domínguez mintió. Esas arrugas que van marcando el devenir de nuestras vidas y que en muchas ocasiones cada una de ellas es la impronta de los momentos vividos y el certificado de que seguimos adelante, no gustan a los humanos de estos siglos del progreso que tienen un miedo cerval a la muerte y, sin embargo, temen envejecer cuando envejecer es seguir con vida. Rostros sin expresión como figuras de cera, bocas dimensionadas hasta lo ridículo, glúteos de silicona, pechos de impostura y vestimenta de adolescentes para hacer el ridículo más espantoso en su intento de no parecer viejos, en su entelequia de no envejecer, en su estupidez de no tener arrugas cuando su cuerpo es un mapa de flaccidez y arrugas.

La vejez no es aceptada en este mundo moderno en el que nadie es viejo para sí mismo, mientras ve la decrepitud en los demás. Hoy, cuando alguien muere a los 80 años lo primero que dicen es: “Todavía era joven”, frase estúpida que refleja la idea de la eterna juventud cuando esta hace ya muchos años que se marchó para no volver.

No esperes lo imposible ni retrases lo inevitable dijo el sabio y, sobre todo, acepta el devenir de los años. La vejez llegará cuando llegue, y cuando así sea, acéptala y disfrútala; y cuando, mirándote al espejo descubras una nueva arruga que sepas que, junto a las demás, forman el mosaico de una vida vivida en plenitud. No seas tú un estúpido más entre tanto estúpido que busca estúpidamente volver a los 18 años, como ese multimillonario aburrido que se va a morir cuando le llegue su hora a pesar de gastar dos millones de dólares cada año.

MAROGA