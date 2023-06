Victor Entrialgo De Castro: «El agua azul turquesa»

La hipocresía del gobierno Sanchez, desesperado ante la pérdida del poder «adolece» de dignidad, traspasa los límites de la repugnancia ciudadana y trata de «sufragarla» en los medios con «la violencia sobre las mujeres», cuyo interés no es realmente humano, sino exclusivamente político.

«Me pondría Notable», se autocalifica el presidente pasando ganas de decir sobresaliente. ¡Hay que ser tooonto! mientras su vicepresidenta dice, a la muerte de Berlusconi, entre pausas de frases rellenas de nada: «Adolece, que no es poco».

A organizar ese «sufragio» del comunismo Dior y su vacío insustancial, que pretende revolucionarse a sí mismo para no desaparecer por el sumidero de la historia, viene desde New York un diplomático trostkista colocado allí por Moratinos, que deja aquello cinco minutos antes de que lo echen. Mientras el Relator de N.U. habla del apartheid que sufren mujeres y niñas en Afganistán, él se ausenta para venir a organizar el «sufragio» de Yolanda Diaz. Algo se nos escapa.

La experiencia y lacra del PSOE y su sanchismo, continuando la labor comunista de Zapatero y permitiendo que los amigüitos de Podemos sufragados por potencias extranjeras hayan llegado a candidatos y luego a Ministros, deja perfectamente acreditado que de lo que España «adolece» no es de medidas, que el Gobierno incumplió y Feijo se limita a enunciar, como la de «revisar» las leyes de bildu.

No se trata de ideas, que a lo que se ve, no parece haber muchas, sino de hombres, mujeres y principios. Eso es lo que los españoles deben tratar de encontrar, aunque no haya mucho donde escoger. Deben escoger hombres y mujeres. Autoritas y principios.

La política española «adolece» de autoridad y de criterios, de liderazgo y prestigio, de políticos/as que no se quieren mojar y se resisten a irse, porque el objetivo es estar el mayor tiempo posible. Si no se sabe adonde se quiere ir, difícilmente se sabrá cómo se quiere llegar.

No basta poner la oreja en el suelo de los sondeos para que terminen gobernando Iván Redondo, Bolaños, los listos y demoscópicos. Hay que interpretar lo que están diciendo los españoles y el liderazgo tiene que tener autoritas y criterio para saber a qué atenerse, aunque pueda equivocarse.

Se equivoca Feijoo tras el 28 de mayo, tanto si está dejando hacer a sus barones, como si ha virado en Extremadura por algún sondeo o si pretende finalmente entregarla repitiendo elecciones al PSOE y Fdez Vara, causa de todos los males, como moneda de cambio. ¿Hay alguien que no vea que, en la tarea de revertir las nefastas políticas de cuarenta años de socialismo, lo que sobra son las actitudes sobradas e intempestivas de la Sra Guardiola, otra que quiere ser Marilyn?

El sanchismo fue un maremoto de agua turbia que trajo un montón de medusas y medusos a la playa junto a basura y vertidos de gente que han querido vivir de imponer una suciedad que costará mucho tiempo limpiar.

Por eso, si el tsunami de ahora no logra mezclar el azul y el verde hasta lograr azul turquesa, no recogerá la voluntad del pueblo expresada hace veinte dias y volveremos a la alternancia de Cánovas y Sagasta de hace más de un siglo. No limpiará entonces las playas como es debido ni logrará la colaboración para generar la esperanza que necesita una Nación desolada por un PSOE arrodillado ante un «Simplicisimus moral e intelectual» que anda ahora dando tumbos por las televisiones como pollo sin cabeza.

Esa colaboración madura de todos, y no los infantilismos chillones que nos han traido hasta aquí, tiene que hacer ver la dificultad del «arte de hacer posible lo necesario», esencia de las cosas públicas.

«La democracia no es gratuita.Todo ciudadano debe tener espíritu crítico y hacerse preguntas. Y tiene derecho a exigir que se repare el bache que hay delante de su puerta y a que su presidente no le mienta.»

Victor Entrialgo de Castro