Manuel del Rosal: «Señores Feijóo y Abascal: ¿Qué hay de aquello de “Lo fundamental es echar a Sánchez”? ¿Lo han olvidado con las estupideces de los pactos? Los ciudadanos siempre prefieren un sinvergüenza a un tonto. No lo olviden»

Les recuerdo señores Feijóo y Abascal que los ciudadanos con sentido común prefieren siempre un sinvergüenza a un tonto. Deberían de leer el ensayo de Carlo María Cipolla “Allegro ma non troppo” sobre la estupidez humana. Puede que leyéndolo vean claro como sus estupideces sobre pactos pueden cambiar el tablero electoral.

Parece ser que cuando vislumbráis tocar el pelo del poder, se os nubla la vista y se os atora el entendimiento. El espectáculo rocambolesco de tontuna política que dais todos los días sobre los pactos, inevitables si queréis gobernar y echar a Sánchez, solo va a confundir a los electores.

Con las estupideces de los pactos que os alejan de la premisa fundamental: “Echar a Sánchez”, al menos estáis demostrando que no sois inteligentes. Les explico lo que es una persona inteligente y un estúpido: “La persona inteligente obtiene un beneficio beneficiando a los demás, el estúpido causa un perjuicio a los demás sin obtener ningún provecho para él”

Benditos aquellos años en los que en cada pueblo y ciudad de España había un solo tonto, el llamado “tonto del pueblo”. Hoy los tontos no caben en España. Sobre todo, los tontos de la política.

“Una de las más poderosas y oscuras fuerzas que impiden el crecimiento del bienestar y la felicidad humanas es la estupidez humana” Carlo María Cipolla en su estudio “Allegro ma non troppo”

Se sabe que todos podemos ser tontos en un momento del día, pero la sabiduría consiste en que ese momento no supere los 5 minutos. ¿Han superado ustedes señores Feijóo y Abascal eso 5 minutos? Para como yo lo veo, lo han superado.

En la sociedad que empezó a formarse tras la segunda guerra mundial fue germinando una semilla muy peligrosa: la semilla de la estupidez. Las sociedades siempre han tenido un porcentaje de tontos, pero eran tan pocos que se les conocía y se les admitía sin acritud, eran los llamados “tontos del pueblo”. Al inicio de la paz tras la segunda guerra mundial que fue el fruto de la estupidez humana que ya había alcanzado cotas muy por encima de lo que hasta esos momentos había sido la tontuna, la estupidez empezó a ocupar porcentajes nunca alcanzados antes y en todos los estamentos de la sociedad, pues la estupidez del mundo moderno no distingue entre clases sociales y, en algunos casos, abunda más en los individuos que ocupan puestos claves en los Estados y en los gobiernos, así como en las grandes empresas. Como Cipolla dice en su estudio sobre la estupidez: “hay más estupidez en los trabajadores de cuello blanco que en los de mono azul”

La gran ventaja de los tontos sobre los no tontos es que los tontos no son conscientes de que lo son y además mantienen una coherencia inamovible con su estupidez en todo momento, en cualquier sitio y sin el más mínimo remordimiento. A esto debemos añadir que los no estúpidos subestiman el tremendo poder nocivo de los estúpidos.

Y dentro de unas semanas llegamos a las elecciones del 23J. Y no debemos olvidar que las lecciones brindan a los tontos la magnífica ocasión de jodernos a todos sin que ellos obtengan ningún beneficio de su estúpida acción. Ocurrió con el 15M cuando, una jauría de estúpidos creyó que llegaba el momento de la paz, la beneficencia, el regalo, la vivienda sin hipotecas, el ingreso de por vida por el solo hecho de haber nacido. En fin, la llegada del mundo feliz de la abeja Maya y, en la creencia estúpida de que todos los males venían del bipartidismo, dibujaron un Congreso esquizofrénico donde medraban los que, aprovecharon el tsunami de tontuna salido de las mentes atontadas de unos ciudadanos que vivían colgados de un guindo. Esa estupidez nos ha castigado a todos, nos ha perjudicado a todos durante años sin que los tontos que la gestaron hayan recibido ni el más mínimo beneficio, tal y como es definitorio de la coherencia fatal de los estúpidos con su estupidez y de la ignorancia de quienes, sin ser tontos, subestiman el poder nocivo de los estúpidos.

Si el 23J los resultados electorales tienen una carga demasiado pesada de tontuna y estupidez y los no estúpidos no lo perciben antes de votar, España volverá a ser un mosaico de partidos a navajazos por el poder, sin importarles nada de nada ni España ni los españoles.

Jamás volverán aquellos benditos años en los que en cada pueblo y ciudad de España había un solo tonto, uno solo al que cariñosamente se le llamaba “el tonto del pueblo”. Hoy en cada pueblo y ciudad de España no cabe un tonto más. Debe de ser el progreso… ¿o no, señores Feijóo y Abascal?

MAROGA